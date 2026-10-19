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Η Κοπεγχάγη θα ανακυκλώνει τις πάνες για να φτιάξει από βιοαέριο μέχρι και δομικά υλικά
Η Κοπεγχάγη θα ανακυκλώνει τις πάνες για να φτιάξει από βιοαέριο μέχρι και δομικά υλικά
Οι πάνες θα συλλέγονται από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς -αργότερα και τους οίκους ευγηρίας- με την πρωτεύουσα να προβλέπει ότι θα συγκεντρώνει 5.000 τόνους απορριμμάτων το 2029
Πρόγραμμα ανακύκλωσης για τις πάνες, τα συστατικά των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται εκ νέου για την παραγωγή δομικών υλικών ή να μετατρέπονται σε βιοαέριο, ηλεκτρική ενέργεια ή θερμότητα για το δίκτυο τηλεθέρμανσης ανακοίνωσε η Κοπεγχάγη.
«Η ανακύκλωση, αντί της καύσης, προσφέρει σημαντικά οφέλη για το κλίμα», δήλωσε σε δελτίο Τύπου η αντιδήμαρχος για το κλίμα και το περιβάλλον. Πρόσθεσε ότι«έχουμε πολλά μικρά παιδιά στην Κοπεγχάγη, επομένως οι προοπτικές είναι μεγάλες».
Οι πάνες θα συλλέγονται από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ ειδικοί κάδοι θα τοποθετηθούν επίσης στις αυλές των κτιρίων. Από τον Φεβρουάριο, θα γίνεται συλλογή και στους οίκους ευγηρίας.
Η δημοτική αρχή προβλέπει να μπορέσει να συγκεντρώσει 5.000 τόνους απορριμμάτων από πάνες, όταν το πρόγραμμα εφαρμοστεί πλήρως το 2029.
Η επεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σε ειδική μονάδα.
Το πλαστικό, τα υπεραπορροφητικά πολυμερή, τα υγρά και τα περιττώματα μπορούν να ανακτηθούν από τις πάνες και να ανακυκλωθούν, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την τηλεθέρμανση, αλλά και, για παράδειγμα, στην κατασκευή εξαρτημάτων για το εσωτερικό των αυτοκινήτων ή στην οικοδομική δραστηριότητα, διευκρίνισε η δημοτική αρχή.
Παρά την εικόνα της χώρας ως πρωτοπόρου στην προστασία του περιβάλλοντος, η Δανία ανακυκλώνει μόλις το ήμισυ περίπου των αστικών αποβλήτων της (46,2% το 2024), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων αποβλήτων οδηγείται σε καύση για την παραγωγή ενέργειας.
«Η ανακύκλωση, αντί της καύσης, προσφέρει σημαντικά οφέλη για το κλίμα», δήλωσε σε δελτίο Τύπου η αντιδήμαρχος για το κλίμα και το περιβάλλον. Πρόσθεσε ότι«έχουμε πολλά μικρά παιδιά στην Κοπεγχάγη, επομένως οι προοπτικές είναι μεγάλες».
Οι πάνες θα συλλέγονται από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ ειδικοί κάδοι θα τοποθετηθούν επίσης στις αυλές των κτιρίων. Από τον Φεβρουάριο, θα γίνεται συλλογή και στους οίκους ευγηρίας.
Η δημοτική αρχή προβλέπει να μπορέσει να συγκεντρώσει 5.000 τόνους απορριμμάτων από πάνες, όταν το πρόγραμμα εφαρμοστεί πλήρως το 2029.
Η επεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σε ειδική μονάδα.
Το πλαστικό, τα υπεραπορροφητικά πολυμερή, τα υγρά και τα περιττώματα μπορούν να ανακτηθούν από τις πάνες και να ανακυκλωθούν, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την τηλεθέρμανση, αλλά και, για παράδειγμα, στην κατασκευή εξαρτημάτων για το εσωτερικό των αυτοκινήτων ή στην οικοδομική δραστηριότητα, διευκρίνισε η δημοτική αρχή.
Παρά την εικόνα της χώρας ως πρωτοπόρου στην προστασία του περιβάλλοντος, η Δανία ανακυκλώνει μόλις το ήμισυ περίπου των αστικών αποβλήτων της (46,2% το 2024), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων αποβλήτων οδηγείται σε καύση για την παραγωγή ενέργειας.
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