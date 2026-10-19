Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Τρομακτικό βίντεο: Κινητήρας αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν την απογείωση από αεροδρόμιο του Περού
Τρομακτικό βίντεο: Κινητήρας αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν την απογείωση από αεροδρόμιο του Περού
Οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (19/10) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Jorge Chávez στο Περού, όταν ο κινητήρας ενός αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν την απογείωση.
Όπως αναφέρει η elcomercio, η πτήση LA 2302 της LATAM Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λίμα–Πιούρα, παρουσίασε μία ξαφνική βλάβη στην αριστερή τουρμπίνα του αεροσκάφους. Οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που ο αριστερός κινητήρας του αεροσκάφους τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, κάποιοι επιβάτες τράβηξαν βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, στο οποίο φαίνονται φλόγες και καπνοί.
«Οι περιστάσεις αυτού του συμβάντος θα αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες. Η LATAM Airlines Perú εκφράζει τη λύπη της για τις ταλαιπωρίες που προκλήθηκαν και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αεροπορική ασφάλεια, μια θεμελιώδη αξία όλων των δραστηριοτήτων της», πρόσθεσε.
Όπως αναφέρει η elcomercio, η πτήση LA 2302 της LATAM Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λίμα–Πιούρα, παρουσίασε μία ξαφνική βλάβη στην αριστερή τουρμπίνα του αεροσκάφους. Οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που ο αριστερός κινητήρας του αεροσκάφους τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, κάποιοι επιβάτες τράβηξαν βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, στο οποίο φαίνονται φλόγες και καπνοί.
Σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Η LATAM Airlines Περού ενημερώνει ότι, σήμερα το πρωί, η πτήση LA2302, που εκτελούσε τη διαδρομή Λίμα–Πιούρα, παρουσίασε ένα απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν πριν από την απογείωση. Οι ομάδες μας παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους επιβάτες που επηρεάστηκαν και φροντίζουν για την επανατοποθέτησή τους σε άλλες πτήσεις το συντομότερο δυνατό».
BREAKING: LATAM A320 engine catches on fire while departing Lima Jorge Chavez International Airport, Peru. In a statement the airline said " an unforeseen technical event occurred before takeoff, and for this reason the preventive disembarkation of all passengers was determined, prioritizing their safety at all times."— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 19, 2026
«Οι περιστάσεις αυτού του συμβάντος θα αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες. Η LATAM Airlines Perú εκφράζει τη λύπη της για τις ταλαιπωρίες που προκλήθηκαν και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αεροπορική ασφάλεια, μια θεμελιώδη αξία όλων των δραστηριοτήτων της», πρόσθεσε.
#BREAKING Imagens impressionantes que chegaram do Aeroporto de Lima mostram fogo saindo do motor de um Airbus A320ceo da LATAM Peru As chamas também atingiram o pneu e as asas da aeronave Sem informações de feridos até o momento @OnDisasters https://t.co/Rzir7dTAVx— AEROIN (@aero_in) October 19, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα