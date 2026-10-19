Τρομακτικό βίντεο: Κινητήρας αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν την απογείωση από αεροδρόμιο του Περού
ΚΟΣΜΟΣ
Περού Αεροπλάνο Φωτιά κινητήρας

Τρομακτικό βίντεο: Κινητήρας αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν την απογείωση από αεροδρόμιο του Περού

Οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Τρομακτικό βίντεο: Κινητήρας αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν την απογείωση από αεροδρόμιο του Περού
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (19/10) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Jorge Chávez στο Περού, όταν ο κινητήρας ενός αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν την απογείωση. 

Όπως αναφέρει η elcomercio, η πτήση LA 2302 της LATAM Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λίμα–Πιούρα, παρουσίασε μία ξαφνική βλάβη στην αριστερή τουρμπίνα του αεροσκάφους. Οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που ο αριστερός κινητήρας του αεροσκάφους τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, κάποιοι επιβάτες τράβηξαν βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, στο οποίο φαίνονται φλόγες και καπνοί.

Σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Η LATAM Airlines Περού ενημερώνει ότι, σήμερα το πρωί, η πτήση LA2302, που εκτελούσε τη διαδρομή Λίμα–Πιούρα, παρουσίασε ένα απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν πριν από την απογείωση. Οι ομάδες μας παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους επιβάτες που επηρεάστηκαν και φροντίζουν για την επανατοποθέτησή τους σε άλλες πτήσεις το συντομότερο δυνατό». 

«Οι περιστάσεις αυτού του συμβάντος θα αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες. Η LATAM Airlines Perú εκφράζει τη λύπη της για τις ταλαιπωρίες που προκλήθηκαν και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αεροπορική ασφάλεια, μια θεμελιώδη αξία όλων των δραστηριοτήτων της», πρόσθεσε.

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