Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε καθηγήτρια και έναν συμμαθητή του σε σχολείο της Ρουμανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ρουμανία Μαθητής Επίθεση με μαχαίρι

Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε καθηγήτρια και έναν συμμαθητή του σε σχολείο της Ρουμανίας

Το αγόρι είχε αναρτήσει μηνύματα στο TikTok προτρέποντας σε βίαιες πράξεις

Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε καθηγήτρια και έναν συμμαθητή του σε σχολείο της Ρουμανίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας 13χρονος μαχαίρωσε και τραυμάτισε μια εκπαιδευτικό και έναν άλλον μαθητή σήμερα στη Ρουμανία, αφού προηγουμένως ανήρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης την πρόθεσή του να επιτεθεί στο σχολείο του.

Τα σχολεία της Ευρώπης βιώνουν μια σειρά επιθέσεων φέτος (Πολωνία, Γαλλία, Σουηδία) και οι αρχές σε ορισμένες περιπτώσεις επιρρίπτουν την ευθύνη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στη διαδικτυακή υποκουλτούρα που εξυμνεί τους φόνους.

«Γύρω στις 8.40, ενημερώθηκε η αστυνομία (…) ότι ένας μαθητής της εβδόμης σε σχολείο της Μπιστρίτα επιτέθηκε σε μια καθηγήτρια και σε έναν άλλον μαθητή, με μαχαίρι» ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.



Μια δικαστική πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ο 13χρονος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά λόγω της ηλικίας του δεν θα δικαστεί. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το αγόρι είχε αναρτήσει μηνύματα στο TikTok, προτρέποντας σε βίαιες πράξεις, όμως οι εισαγγελείς θα πρέπει να ερευνήσουν τον υπολογιστή και το κινητό του πριν καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το TikTok για το θέμα αυτό.

Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αγόρι είχε κάνει αναρτήσεις παρουσιάζοντας τις προθέσεις του, λίγο πριν από την επίθεση. Σε μια φωτογραφία εικονίζεται ένα αγόρι που φωτογραφίζεται στον καθρέφτη μιας τουαλέτας, κρατώντας ένα μαχαίρι και φορώντας ένα κράνος με κάμερα. Κάτω από μια άλλη φωτογραφία, που δείχνει το χέρι του, ένα μήνυμα στα αγγλικά γράφει «αυτό ήταν παιδιά, προετοιμαζόμουν για αυτό επί 8 μήνες, θα τα πούμε στη Βαλχάλα» (σ.σ. στη σκανδιναβική μυθολογία, το παλάτι του θεού Οντίν όπου πηγαίνουν οι νεκροί ήρωες).

Κλείσιμο
Το περιεχόμενο των αναρτήσεων είναι παρόμοιο με εκείνες που έκανε ο δράστης μιας άλλης επίθεσης σε σχολείο της ανατολικής Πολωνίας αυτόν τον μήνα.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης