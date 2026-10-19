Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Το Όσλο θέλει να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media και σε επιβλαβείς πλατφόρμες παιχνιδιών σε όσους είναι κάτω των 16 ετών
Το Όσλο θέλει να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media και σε επιβλαβείς πλατφόρμες παιχνιδιών σε όσους είναι κάτω των 16 ετών
Η Αυστραλία εισήγαγε πέρυσι νομοθεσία που απαγορεύει σε άτομα κάτω των 16 ετών να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να υιοθετήσει σταδιακούς ηλικιακούς περιορισμούς
Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να συμπεριλάβει ορισμένες πλατφόρμες παιχνιδιών και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων στην προτεινόμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.
Το Όσλο, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο νόμου για το θέμα αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου, αναθεώρησε το προτεινόμενο όριο ηλικίας ώστε να στοχοθετεί πλέον «επιβλαβείς πλατφόρμες».
Όπως αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, «επιβλαβείς» θεωρούνται πλατφόρμες ή δίκτυα που «με τον σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή το περιεχόμενό τους, θέτουν σε κίνδυνο τη συναισθηματική, γνωστική ή αναπτυξιακή υγεία των παιδιών ή την ασφάλειά τους».
Στην τρέχουσα μορφή τους, το TikTok, το Snapchat και η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, διευκρίνισε.
«Υπάρχουν επί του παρόντος ορισμένες πλατφόρμες που παρουσιάζονται ως παιχνίδια, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεμάτες με χαρακτηριστικά όπως αλγοριθμικά συστήματα συστάσεων και παράνομη διαφήμιση που στοχεύει παιδιά», εξήγησε η υπουργός Παιδιών και Οικογένειας Λένι Βάγκσλιντ.
«Γι' αυτό θέλουμε να συμπεριληφθούν και αυτές», πρόσθεσε σε συνέντευξή της στο NRK.
Το όριο ηλικίας θα ισχύει μέχρι την 1η Ιανουαρίου του έτους που το παιδί γίνεται 16 ετών.
Εναπόκειται στις εμπλεκόμενες πλατφόρμες να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας.
Καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών αποτελεί μειοψηφία, το νομοσχέδιο χρειάζεται την υποστήριξη άλλων πολιτικών κομμάτων για να ψηφιστεί.
Η Αυστραλία εισήγαγε πέρυσι νομοθεσία που απαγορεύει σε άτομα κάτω των 16 ετών να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να υιοθετήσει «σταδιακούς» περιορισμούς, με επίπεδα που βασίζονται στην ηλικία.
Το Όσλο, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο νόμου για το θέμα αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου, αναθεώρησε το προτεινόμενο όριο ηλικίας ώστε να στοχοθετεί πλέον «επιβλαβείς πλατφόρμες».
Όπως αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, «επιβλαβείς» θεωρούνται πλατφόρμες ή δίκτυα που «με τον σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή το περιεχόμενό τους, θέτουν σε κίνδυνο τη συναισθηματική, γνωστική ή αναπτυξιακή υγεία των παιδιών ή την ασφάλειά τους».
The Norwegian government has announced that, starting next year, you must be at least 16 years old, or turn 16 during that calendar year, to use social media platforms such as Snapchat, TikTok and Instagram, as well as Roblox. https://t.co/F3CVRxyg3X— Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) October 19, 2026
Στην τρέχουσα μορφή τους, το TikTok, το Snapchat και η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, διευκρίνισε.
«Υπάρχουν επί του παρόντος ορισμένες πλατφόρμες που παρουσιάζονται ως παιχνίδια, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεμάτες με χαρακτηριστικά όπως αλγοριθμικά συστήματα συστάσεων και παράνομη διαφήμιση που στοχεύει παιδιά», εξήγησε η υπουργός Παιδιών και Οικογένειας Λένι Βάγκσλιντ.
«Γι' αυτό θέλουμε να συμπεριληφθούν και αυτές», πρόσθεσε σε συνέντευξή της στο NRK.
Το όριο ηλικίας θα ισχύει μέχρι την 1η Ιανουαρίου του έτους που το παιδί γίνεται 16 ετών.
Εναπόκειται στις εμπλεκόμενες πλατφόρμες να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας.
Καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών αποτελεί μειοψηφία, το νομοσχέδιο χρειάζεται την υποστήριξη άλλων πολιτικών κομμάτων για να ψηφιστεί.
Η Αυστραλία εισήγαγε πέρυσι νομοθεσία που απαγορεύει σε άτομα κάτω των 16 ετών να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να υιοθετήσει «σταδιακούς» περιορισμούς, με επίπεδα που βασίζονται στην ηλικία.
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