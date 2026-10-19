Η οργή για τα ενοίκια εξαπλώνεται στην Ιβηρική: Σκηνές και καταλήψεις στην Πορτογαλία, κινητοποιήσεις στην Ισπανία
ΚΟΣΜΟΣ
Στέγαση Πορτογαλία Ακτιβιστές

Η οργή για τα ενοίκια εξαπλώνεται στην Ιβηρική: Σκηνές και καταλήψεις στην Πορτογαλία, κινητοποιήσεις στην Ισπανία

Εκατοντάδες πολίτες συνεχίζουν τις καταλήψεις στη Λισαβόνα και το Πόρτο διαμαρτυρόμενοι για το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης – Καλούν σε πανιβηρικές κινητοποιήσεις και γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου

Η οργή για τα ενοίκια εξαπλώνεται στην Ιβηρική: Σκηνές και καταλήψεις στην Πορτογαλία, κινητοποιήσεις στην Ισπανία
9 ΣΧΟΛΙΑ
Δεκάδες σκηνές παρέμεναν στημένες σήμερα το πρωί στο κέντρο της Λισαβόνας και του Πόρτο, όπου οι διαδηλωτές που έχουν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το δικαίωμα στη στέγαση, αποφάσισαν να συνεχίσουν την κατάληψή τους για να απαιτήσουν μέτρα για τον περιορισμό του κόστους στέγασης στην Πορτογαλία.

Στη Λισαβόνα και το Πόρτο η νύχτα κύλησε ειρηνικά, αλλά οι διαδηλωτές είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στις επάλξεις.

Εκατοντάδες ακτιβιστές αρνήθηκαν να απομακρύνουν τις σκηνές τους, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών που τους ενημέρωσαν ότι η κατάληψη δημόσιου χώρου υπόκειται σε κανονισμούς και ότι κινδυνεύουν με διώξεις για ανυπακοή αν αρνηθούν να εγκαταλείψουν τον χώρο.



Στο Πόρτο, όπου ξεκίνησε το κίνημα πριν από περίπου δέκα ημέρες, η Μαρία Ζοάο Καλίστο, μία από τις εκπροσώπους του κινήματος, δήλωσε στην εφημερίδα Publico ότι έχει κατατεθεί γνωστοποίηση διαδηλώσεων για την περίοδο από 21 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Πιθανόν να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των διαδηλωτών και του δημάρχου Πέδρο Ντουάρτε, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Οι διαδηλωτές που έχουν στήσει σκηνές έχουν απευθύνει έκκληση για κινητοποιήσεις σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, προσβλέποντας να συμμετάσχουν σε ένα κίνημα που προετοιμάζεται στην Ισπανία και προτρέποντας τα συνδικάτα να κηρύξουν γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου.

Κλείσιμο


Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει την κρίση στέγασης και ότι θέλει να διευκολύνει τις εξώσεις μέσω μιας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση μια μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εξώσεων για τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν ενοίκιο, στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ενοικίων.

Το πορτογαλικό κίνημα γεννιέται σε μια εποχή που η Ισπανία βιώνει διαμαρτυρίες για τη στέγαση οι οποίες εισέρχονται στην τέταρτη εβδομάδα τους και έχουν οδηγήσει στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης