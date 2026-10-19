Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Η οργή για τα ενοίκια εξαπλώνεται στην Ιβηρική: Σκηνές και καταλήψεις στην Πορτογαλία, κινητοποιήσεις στην Ισπανία
Η οργή για τα ενοίκια εξαπλώνεται στην Ιβηρική: Σκηνές και καταλήψεις στην Πορτογαλία, κινητοποιήσεις στην Ισπανία
Εκατοντάδες πολίτες συνεχίζουν τις καταλήψεις στη Λισαβόνα και το Πόρτο διαμαρτυρόμενοι για το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης – Καλούν σε πανιβηρικές κινητοποιήσεις και γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου
Δεκάδες σκηνές παρέμεναν στημένες σήμερα το πρωί στο κέντρο της Λισαβόνας και του Πόρτο, όπου οι διαδηλωτές που έχουν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το δικαίωμα στη στέγαση, αποφάσισαν να συνεχίσουν την κατάληψή τους για να απαιτήσουν μέτρα για τον περιορισμό του κόστους στέγασης στην Πορτογαλία.
Στη Λισαβόνα και το Πόρτο η νύχτα κύλησε ειρηνικά, αλλά οι διαδηλωτές είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στις επάλξεις.
Εκατοντάδες ακτιβιστές αρνήθηκαν να απομακρύνουν τις σκηνές τους, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών που τους ενημέρωσαν ότι η κατάληψη δημόσιου χώρου υπόκειται σε κανονισμούς και ότι κινδυνεύουν με διώξεις για ανυπακοή αν αρνηθούν να εγκαταλείψουν τον χώρο.
Στο Πόρτο, όπου ξεκίνησε το κίνημα πριν από περίπου δέκα ημέρες, η Μαρία Ζοάο Καλίστο, μία από τις εκπροσώπους του κινήματος, δήλωσε στην εφημερίδα Publico ότι έχει κατατεθεί γνωστοποίηση διαδηλώσεων για την περίοδο από 21 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
Πιθανόν να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των διαδηλωτών και του δημάρχου Πέδρο Ντουάρτε, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.
Οι διαδηλωτές που έχουν στήσει σκηνές έχουν απευθύνει έκκληση για κινητοποιήσεις σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, προσβλέποντας να συμμετάσχουν σε ένα κίνημα που προετοιμάζεται στην Ισπανία και προτρέποντας τα συνδικάτα να κηρύξουν γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου.
Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει την κρίση στέγασης και ότι θέλει να διευκολύνει τις εξώσεις μέσω μιας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση μια μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εξώσεων για τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν ενοίκιο, στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ενοικίων.
Στη Λισαβόνα και το Πόρτο η νύχτα κύλησε ειρηνικά, αλλά οι διαδηλωτές είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στις επάλξεις.
Εκατοντάδες ακτιβιστές αρνήθηκαν να απομακρύνουν τις σκηνές τους, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών που τους ενημέρωσαν ότι η κατάληψη δημόσιου χώρου υπόκειται σε κανονισμούς και ότι κινδυνεύουν με διώξεις για ανυπακοή αν αρνηθούν να εγκαταλείψουν τον χώρο.
Aunque apenas está recibiendo atención en los medios españoles y europeos, los jóvenes portugueses han acampado también en el corazón de Lisboa, en la plaza del Rossio.— Gabriel Moreno (@Gabri91MG) October 18, 2026
Y ahora mismo están cantando, además, "Grândola Vila morena", el símbolo de la Revolución de los Claveles 👇 pic.twitter.com/lXGET4xa0d
Στο Πόρτο, όπου ξεκίνησε το κίνημα πριν από περίπου δέκα ημέρες, η Μαρία Ζοάο Καλίστο, μία από τις εκπροσώπους του κινήματος, δήλωσε στην εφημερίδα Publico ότι έχει κατατεθεί γνωστοποίηση διαδηλώσεων για την περίοδο από 21 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
Πιθανόν να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των διαδηλωτών και του δημάρχου Πέδρο Ντουάρτε, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.
Οι διαδηλωτές που έχουν στήσει σκηνές έχουν απευθύνει έκκληση για κινητοποιήσεις σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, προσβλέποντας να συμμετάσχουν σε ένα κίνημα που προετοιμάζεται στην Ισπανία και προτρέποντας τα συνδικάτα να κηρύξουν γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου.
La policía portuguesa desalojó la acampada por la vivienda en Oporto de madrugada hiriendo a decenas de acampados. pic.twitter.com/Hj5Y8vFEb4— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 18, 2026
Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει την κρίση στέγασης και ότι θέλει να διευκολύνει τις εξώσεις μέσω μιας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση μια μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εξώσεων για τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν ενοίκιο, στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ενοικίων.
Το πορτογαλικό κίνημα γεννιέται σε μια εποχή που η Ισπανία βιώνει διαμαρτυρίες για τη στέγαση οι οποίες εισέρχονται στην τέταρτη εβδομάδα τους και έχουν οδηγήσει στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου.
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