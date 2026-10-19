Η οργή για τα ενοίκια εξαπλώνεται στην Ιβηρική: Σκηνές και καταλήψεις στην Πορτογαλία, κινητοποιήσεις στην Ισπανία

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;