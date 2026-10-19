Αιχμές Ζελένσκι κατά των συμμάχων της Ουκρανίας: «Για άλλη μια φορά δεν είχαμε προειδοποίηση για τους ρωσικούς πυραύλους»
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Βαλλιστικός πύραυλος

Αιχμές Ζελένσκι κατά των συμμάχων της Ουκρανίας: «Για άλλη μια φορά δεν είχαμε προειδοποίηση για τους ρωσικούς πυραύλους»

Η Μόσχα εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου και της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας

Αιχμές Ζελένσκι κατά των συμμάχων της Ουκρανίας: «Για άλλη μια φορά δεν είχαμε προειδοποίηση για τους ρωσικούς πυραύλους»
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Η Ουκρανία δεν έλαβε καμία έγκαιρη ειδοποίηση από τους συμμάχους της για τις νυκτερινές επιθέσεις της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του ουκρανικού ενεργειακού τομέα και άλλων εγκαταστάσεων, ανακοίνωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 200 drones διαφόρων τύπων, ανάμεσά τους αεριωθούμενα drones Shahed, ανακοίνωσε μέσω του Telegram πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία «δεν έλαβε για μία ακόμη φορά καμία ειδοποίηση» από τους εταίρους της πριν από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα», κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



«Νέα επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους πραγματοποιήθηκε κατά κύματα στην διάρκεια της νύκτας και, για μία ακόμη φορά, δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ειδοποίηση από τους εταίρους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου και της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον 10 ενεργειακές εγκαταστάσεις και άφησαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από 550.000 νοικοκυριά.

Η Ουκρανία βασίζεται σε πληροφορίες που διαβιβάζονται από προηγμένο αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να αμυνθεί κατά των επιθέσεων ή τουλάχιστον για να προετοιμασθεί κατά της εισόδου των υψηλής ταχύτητας ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
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