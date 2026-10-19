Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Ο Πούτιν ενέκρινε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, αναβαθμίζεται ο «τσάρος» της Οικονομίας
Ο Πούτιν ενέκρινε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, αναβαθμίζεται ο «τσάρος» της Οικονομίας
Τα ονόματα των νέων υπουργών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί όλα δημοσίως και θα τεθούν υπό έγκριση από τη βουλή
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρείχε τη στήριξή του σε κυβερνητικό ανασχηματισμό που πρότεινε ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, μετέδωσαν σήμερα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο.
«Μαζί με μια συζήτηση για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα ο πρωθυπουργός πρότεινε στον επικεφαλής του κράτους μια σειρά από αλλαγές στα πρόσωπα που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Σε αυτές συναίνεσε ο Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Ο ανασχηματισμός έπεται των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου με τις οποίες ανανεώθηκαν οι έδρες στην Κρατική Δούμα και πραγματοποιείται σε μια εποχή κατά την οποία η Μόσχα αναζητεί νέες πηγές ανάπτυξης εν μέσω του διογκούμενου ελλείμματος του προϋπολογισμού, υψηλότερων φόρων και σχετικά υψηλών επιτοκίων.
Τα ονόματα των νέων υπουργών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί όλα δημοσίως και θα τεθούν υπό έγκριση από τη βουλή.
Ωστόσο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Αντόν Σιλουάνοφ, ο υπουργός Οικονομικών, θα διατηρήσει τη θέση του, αλλά θα αναλάβει και καθήκοντα αντιπροέδρου της κυβέρνησης.
«Μαζί με μια συζήτηση για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα ο πρωθυπουργός πρότεινε στον επικεφαλής του κράτους μια σειρά από αλλαγές στα πρόσωπα που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Σε αυτές συναίνεσε ο Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Ο ανασχηματισμός έπεται των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου με τις οποίες ανανεώθηκαν οι έδρες στην Κρατική Δούμα και πραγματοποιείται σε μια εποχή κατά την οποία η Μόσχα αναζητεί νέες πηγές ανάπτυξης εν μέσω του διογκούμενου ελλείμματος του προϋπολογισμού, υψηλότερων φόρων και σχετικά υψηλών επιτοκίων.
Τα ονόματα των νέων υπουργών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί όλα δημοσίως και θα τεθούν υπό έγκριση από τη βουλή.
Ωστόσο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Αντόν Σιλουάνοφ, ο υπουργός Οικονομικών, θα διατηρήσει τη θέση του, αλλά θα αναλάβει και καθήκοντα αντιπροέδρου της κυβέρνησης.
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