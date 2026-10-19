Ο Πούτιν ενέκρινε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, αναβαθμίζεται ο «τσάρος» της Οικονομίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ανασχηματισμός Ρωσία Ντμίτρι Πεσκόφ

Ο Πούτιν ενέκρινε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, αναβαθμίζεται ο «τσάρος» της Οικονομίας

Τα ονόματα των νέων υπουργών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί όλα δημοσίως και θα τεθούν υπό έγκριση από τη βουλή

Ο Πούτιν ενέκρινε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, αναβαθμίζεται ο «τσάρος» της Οικονομίας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρείχε τη στήριξή του σε κυβερνητικό ανασχηματισμό που πρότεινε ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, μετέδωσαν σήμερα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο.

«Μαζί με μια συζήτηση για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα ο πρωθυπουργός πρότεινε στον επικεφαλής του κράτους μια σειρά από αλλαγές στα πρόσωπα που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Σε αυτές συναίνεσε ο Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο ανασχηματισμός έπεται των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου με τις οποίες ανανεώθηκαν οι έδρες στην Κρατική Δούμα και πραγματοποιείται σε μια εποχή κατά την οποία η Μόσχα αναζητεί νέες πηγές ανάπτυξης εν μέσω του διογκούμενου ελλείμματος του προϋπολογισμού, υψηλότερων φόρων και σχετικά υψηλών επιτοκίων.

Τα ονόματα των νέων υπουργών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί όλα δημοσίως και θα τεθούν υπό έγκριση από τη βουλή.

Ωστόσο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Αντόν Σιλουάνοφ, ο υπουργός Οικονομικών, θα διατηρήσει τη θέση του, αλλά θα αναλάβει και καθήκοντα αντιπροέδρου της κυβέρνησης.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

«Παίζουμε μαζί, Κερδίζουμε όλοι»: Όταν η συμπερίληψη γίνεται πράξη μέσα από τον αθλητισμό

Μια πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® φέρνει παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και παιδιά εργαζομένων της Nestlé στο ίδιο γήπεδο, δείχνοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί χώρο για όλους.

Οι ιστορίες πίσω από τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν στην εστίαση και στη φιλοξενία

Μέσα από τη σειρά «Πετυχαίνουμε μαζί 2026: Success Stories», τα METRO Cash & Carry δίνουν τον λόγο στους ανθρώπους του κλάδου Ho.Re.Ca. για να μιλήσουν για τις επιχειρήσεις τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις συνεργασίες που συμβάλλουν στην εξέλιξή τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης