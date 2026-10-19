Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Επίθεση ενόπλων στον σταρ του Bollywood Τάιγκερ Σροφ: Γλίτωσε από τα πυρά κατά του αυτοκινήτου του στο Μουμπάι, βίντεο
Δύο τραυματίες, ανάμεσά τους ο οδηγός του 36χρονου ηθοποιού – Βίντεο καταγράφει τους δράστες να πυροβολούν από κοντινή απόσταση
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ινδία, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον γνωστών προσωπικοτήτων της χώρας τα τελευταία χρόνια. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζουν και πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή εγκληματικής οργάνωσης.
BREAKING: Gunmen open fire on Bollywood actor Tiger Shroff in Mumbai, India pic.twitter.com/ngSDDDjYHt— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 18, 2026
Πυροβόλησαν το αυτοκίνητο ενώ αποχωρούσε από ποδοσφαιρικό γήπεδοΗ επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Τζούχου του Μουμπάι, την ώρα που ο Τάιγκερ Σροφ αποχωρούσε με το αυτοκίνητό του από ποδοσφαιρικό σύλλογο, όπου είχε πάει για να παίξει ποδόσφαιρο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών αρχών, οι δράστες πλησίασαν το όχημα ενώ αυτό κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, κοντά σε συγκεντρωμένο πλήθος.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από αρκετά ειδησεογραφικά μέσα διακρίνονται τουλάχιστον δύο ένοπλοι να πυροβολούν επανειλημμένα από μικρή απόσταση προς τη θέση του συνοδηγού, καθώς το αυτοκίνητο περνά από μπροστά τους.
Gunshots fired near #TigerShroff's car… Glad he's safe pic.twitter.com/Zj4vXAWuN8— Abhi (@abhim3010) October 18, 2026
Οι εικόνες δείχνουν τους δράστες να ενεργούν σε απόσταση αναπνοής από το όχημα, μπροστά σε πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.
Παρά τους πυροβολισμούς, ο ηθοποιός κατάφερε να γλιτώσει χωρίς τραύματα από σφαίρες.
Mumbai - The first visuals of Bollywood actor Tiger Shroff following the reported firing incident in Mumbai’s Juhu area have surfaced. In the video, Tiger Shroff is seen getting into the driver’s seat of a car and leaving the area shortly after the firing. pic.twitter.com/ZwC4CwStfM— NextMinute News (@nextminutenews7) October 18, 2026
Τραυματίστηκε ο οδηγός του – Έρευνες για τους δράστεςΣύμφωνα με την αστυνομία του Μουμπάι, από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ο οδηγός του ηθοποιού.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δεύτερος τραυματίας είναι οδηγός τρίκυκλου ταξί, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο της επίθεσης.
Exact moment when Bollywood Actor Tiger Shroff was attacked by assailants, several rounds fired in Juhu, Mumbai. Tiger Shroff jumped to the driver’s seat and drove straight to the hospital. Driver and another civilian were injured in the attack by Lawrence Bishnoi Gang. https://t.co/5pN5wJg8bj pic.twitter.com/OLJiddJuuf— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 18, 2026
Ο οδηγός του Σροφ μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, ενώ οι αρχές άρχισαν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες του περιστατικού.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες των ινδικών μέσων, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και ισχυρισμό ανάληψης ευθύνης από την εγκληματική οργάνωση του Λόρενς Μπισνόι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του.
«Δεν θα ανεχθούμε αυτές τις προσπάθειες εκφοβισμού»Την επίθεση καταδίκασε ο αντιπρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Μαχαράστρα, Έκναθ Σίντε, ο οποίος επισκέφθηκε τον ηθοποιό μετά το περιστατικό.
Όπως δήλωσε, τόσο ο Τάιγκερ Σροφ όσο και η μητέρα του ήταν ιδιαίτερα ταραγμένοι από όσα συνέβησαν.
«Αυτές οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα γίνουν ανεκτές και θα βάλουμε τέλος σε αυτού του είδους τον χουλιγκανισμό», τόνισε.
#WATCH | Mumbai | Visuals from inside the residence of Tiger Shroff as Maharashtra Dy CM Eknath Shinde arrived to visit him following an incident of firing at his car, injuring his driver— ANI (@ANI) October 18, 2026
The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police… pic.twitter.com/YNuLTWCNeC
Η επίθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας γνωστών προσωπικοτήτων στην Ινδία, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά ένοπλης βίας με στόχους ηθοποιούς, πολιτικούς και άλλα δημόσια πρόσωπα.
Οι προηγούμενες επιθέσεις σε αστέρες του BollywoodΤο νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά επιθέσεων που έχουν απασχολήσει την ινδική κοινή γνώμη.
Το 2024, η αστυνομία της Ινδίας συνέλαβε δύο μέλη εγκληματικής συμμορίας για επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον της κατοικίας του διάσημου ηθοποιού του Bollywood Σαλμάν Καν.
Την ίδια χρονιά, ο ισχυρός Ινδός πολιτικός Μπάμπα Σιντίκ δολοφονήθηκε από ενόπλους στο Μουμπάι, σε μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία για την εξάπλωση της εγκληματικής βίας.
Οι επιθέσεις αυτές έχουν εντείνει τους προβληματισμούς σχετικά με την προστασία των δημόσιων προσώπων, ιδιαίτερα στην πόλη που αποτελεί το επίκεντρο της ινδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας.
Ποιος είναι ο Τάιγκερ ΣροφΟ Τάιγκερ Σροφ, 36 ετών, είναι ένας από τους γνωστούς ηθοποιούς του σύγχρονου Bollywood και προέρχεται από οικογένεια με μακρά παρουσία στον ινδικό κινηματογράφο.
Είναι γιος δύο ηθοποιών και έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2014, πρωταγωνιστώντας στη ρομαντική ταινία Heropanti.
Στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές, αποκτώντας ευρεία αναγνωρισιμότητα στην Ινδία.
Πέρα από την υποκριτική, ο Σροφ έχει ιδιαίτερη αγάπη για το ποδόσφαιρο και αγωνίζεται με τη Mumbai FC, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία του στον ποδοσφαιρικό σύλλογο από τον οποίο αποχωρούσε όταν δέχθηκε την επίθεση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr