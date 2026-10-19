Επίθεση ενόπλων στον σταρ του Bollywood Τάιγκερ Σροφ: Γλίτωσε από τα πυρά κατά του αυτοκινήτου του στο Μουμπάι, βίντεο

Δύο τραυματίες, ανάμεσά τους ο οδηγός του 36χρονου ηθοποιού – Βίντεο καταγράφει τους δράστες να πυροβολούν από κοντινή απόσταση





Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην







Πυροβόλησαν το αυτοκίνητο ενώ αποχωρούσε από ποδοσφαιρικό γήπεδο Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Τζούχου του Μουμπάι, την ώρα που ο Τάιγκερ Σροφ αποχωρούσε με το αυτοκίνητό του από ποδοσφαιρικό σύλλογο, όπου είχε πάει για να παίξει ποδόσφαιρο.







Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από αρκετά ειδησεογραφικά μέσα διακρίνονται τουλάχιστον δύο ένοπλοι να πυροβολούν επανειλημμένα από μικρή απόσταση προς τη θέση του συνοδηγού, καθώς το αυτοκίνητο περνά από μπροστά τους.



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Οι εικόνες δείχνουν τους δράστες να ενεργούν σε απόσταση αναπνοής από το όχημα, μπροστά σε πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.



Παρά τους πυροβολισμούς, ο ηθοποιός κατάφερε να γλιτώσει χωρίς τραύματα από σφαίρες.



Από ένοπλη επίθεση στο Μουμπάι γλίτωσε ο 36χρονος ηθοποιός του Bollywood Τάιγκερ Σροφ, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε, το βράδυ της Κυριακής (18/10). Ο δημοφιλής Ινδός ηθοποιός δεν τραυματίστηκε από σφαίρες, ωστόσο δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε σε πολυσύχναστη περιοχή της πόλης.Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ινδία , καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον γνωστών προσωπικοτήτων της χώρας τα τελευταία χρόνια. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζουν και πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή εγκληματικής οργάνωσης.Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Τζούχου του Μουμπάι, την ώρα που ο Τάιγκερ Σροφ αποχωρούσε με το αυτοκίνητό του από ποδοσφαιρικό σύλλογο, όπου είχε πάει για να παίξει ποδόσφαιρο.Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών αρχών, οι δράστες πλησίασαν το όχημα ενώ αυτό κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, κοντά σε συγκεντρωμένο πλήθος.Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από αρκετά ειδησεογραφικά μέσα διακρίνονται τουλάχιστον δύο ένοπλοι να πυροβολούν επανειλημμένα από μικρή απόσταση προς τη θέση του συνοδηγού, καθώς το αυτοκίνητο περνά από μπροστά τους.Οι εικόνες δείχνουν τους δράστες να ενεργούν σε απόσταση αναπνοής από το όχημα, μπροστά σε πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.Παρά τους πυροβολισμούς, ο ηθοποιός κατάφερε να γλιτώσει χωρίς τραύματα από σφαίρες.





Τραυματίστηκε ο οδηγός του – Έρευνες για τους δράστες Σύμφωνα με την αστυνομία του Μουμπάι, από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ο οδηγός του ηθοποιού.



Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δεύτερος τραυματίας είναι οδηγός τρίκυκλου ταξί, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο της επίθεσης.







Ο οδηγός του Σροφ μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, ενώ οι αρχές άρχισαν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες του περιστατικού.



Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες των ινδικών μέσων, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και ισχυρισμό ανάληψης ευθύνης από την εγκληματική οργάνωση του Λόρενς Μπισνόι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του.



«Δεν θα ανεχθούμε αυτές τις προσπάθειες εκφοβισμού» Την επίθεση καταδίκασε ο αντιπρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Μαχαράστρα, Έκναθ Σίντε, ο οποίος επισκέφθηκε τον ηθοποιό μετά το περιστατικό.



Όπως δήλωσε, τόσο ο Τάιγκερ Σροφ όσο και η μητέρα του ήταν ιδιαίτερα ταραγμένοι από όσα συνέβησαν.



«Αυτές οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα γίνουν ανεκτές και θα βάλουμε τέλος σε αυτού του είδους τον χουλιγκανισμό», τόνισε.







Η επίθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας γνωστών προσωπικοτήτων στην Ινδία, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά ένοπλης βίας με στόχους ηθοποιούς, πολιτικούς και άλλα δημόσια πρόσωπα.



Οι προηγούμενες επιθέσεις σε αστέρες του Bollywood Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά επιθέσεων που έχουν απασχολήσει την ινδική κοινή γνώμη.

Το 2024, η αστυνομία της Ινδίας συνέλαβε δύο μέλη εγκληματικής συμμορίας για επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον της κατοικίας του διάσημου ηθοποιού του Bollywood Σαλμάν Καν.



Την ίδια χρονιά, ο ισχυρός Ινδός πολιτικός Μπάμπα Σιντίκ δολοφονήθηκε από ενόπλους στο Μουμπάι, σε μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία για την εξάπλωση της εγκληματικής βίας.



Οι επιθέσεις αυτές έχουν εντείνει τους προβληματισμούς σχετικά με την προστασία των δημόσιων προσώπων, ιδιαίτερα στην πόλη που αποτελεί το επίκεντρο της ινδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας.



Ποιος είναι ο Τάιγκερ Σροφ Ο Τάιγκερ Σροφ, 36 ετών, είναι ένας από τους γνωστούς ηθοποιούς του σύγχρονου Bollywood και προέρχεται από οικογένεια με μακρά παρουσία στον ινδικό κινηματογράφο.



Είναι γιος δύο ηθοποιών και έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2014, πρωταγωνιστώντας στη ρομαντική ταινία Heropanti.



Στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές, αποκτώντας ευρεία αναγνωρισιμότητα στην Ινδία.

Πέρα από την υποκριτική, ο Σροφ έχει ιδιαίτερη αγάπη για το ποδόσφαιρο και αγωνίζεται με τη Mumbai FC, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία του στον ποδοσφαιρικό σύλλογο από τον οποίο αποχωρούσε όταν δέχθηκε την επίθεση.