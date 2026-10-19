Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Δημογραφική κρίση στο Πεκίνο: Ένας στους τρεις κατοίκους θα είναι άνω των 60 ετών
Δημογραφική κρίση στο Πεκίνο: Ένας στους τρεις κατοίκους θα είναι άνω των 60 ετών
Η κινεζική πρωτεύουσα μετατρέπεται σε «υπεργηρασμένη κοινωνία» – Στα 24 δισ. ευρώ τα μέτρα κατά της υπογεννητικότητας
Αντιμέτωπο με τις ολοένα μεγαλύτερες συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης βρίσκεται το Πεκίνο, καθώς το ποσοστό των κατοίκων ηλικίας 60 ετών και άνω προβλέπεται να φτάσει το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της κινεζικής πρωτεύουσας. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις πιέσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και στην οικονομία της Κίνας, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει τη μείωση των γεννήσεων με ένα δαπανηρό πρόγραμμα οικονομικής στήριξης των οικογενειών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Beijing Daily, η κινεζική πρωτεύουσα οδεύει προς τον χαρακτηρισμό της ως «υπεργηρασμένης κοινωνίας», καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται σταθερά.
Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας περίπου το 33%, γεγονός που δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τη χρηματοδότηση των συντάξεων.
Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, οι τοπικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα υποστήριξης των ηλικιωμένων, προχωρώντας, μεταξύ άλλων, και σε αύξηση της κατώτατης σύνταξης.
Από το 2022 ο πληθυσμός της Κίνας μειώνεται, ενώ παράλληλα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς η αναλογία των ηλικιωμένων σε σχέση με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες.
Η τάση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο της κινεζικής κυβέρνησης, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια.
Η σταδιακή αποχώρησή τους από την αγορά εργασίας περιορίζει το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό και αυξάνει τις ανάγκες χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι προϋπολογισμοί του οποίου βρίσκονται ήδη υπό σημαντική πίεση.
Το συνολικό κόστος των μέτρων εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2026 τα 180 δισεκατομμύρια γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μέσω των οικονομικών κινήτρων, το Πεκίνο επιδιώκει να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα και να περιορίσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στην οικονομία και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Beijing Daily, η κινεζική πρωτεύουσα οδεύει προς τον χαρακτηρισμό της ως «υπεργηρασμένης κοινωνίας», καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται σταθερά.
Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια ηλικιωμένοι στο ΠεκίνοΣτο τέλος του 2025, το Πεκίνο αριθμούσε 5,29 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους ηλικίας άνω των 60 ετών, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού της πόλης.
Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας περίπου το 33%, γεγονός που δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τη χρηματοδότηση των συντάξεων.
Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, οι τοπικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα υποστήριξης των ηλικιωμένων, προχωρώντας, μεταξύ άλλων, και σε αύξηση της κατώτατης σύνταξης.
Συρρικνώνεται από το 2022 ο πληθυσμός της ΚίναςΗ κατάσταση στο Πεκίνο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πολυπληθής ασιατική χώρα.
Από το 2022 ο πληθυσμός της Κίνας μειώνεται, ενώ παράλληλα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς η αναλογία των ηλικιωμένων σε σχέση με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες.
Η τάση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο της κινεζικής κυβέρνησης, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια.
Η σταδιακή αποχώρησή τους από την αγορά εργασίας περιορίζει το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό και αυξάνει τις ανάγκες χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι προϋπολογισμοί του οποίου βρίσκονται ήδη υπό σημαντική πίεση.
Πακέτο 180 δισ. γουάν για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότηταςΣε μια προσπάθεια να αναστρέψει τη δημογραφική τάση, η κυβέρνηση της Κίνας προωθεί σειρά παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των γεννήσεων και στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών.
Το συνολικό κόστος των μέτρων εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2026 τα 180 δισεκατομμύρια γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μέσω των οικονομικών κινήτρων, το Πεκίνο επιδιώκει να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα και να περιορίσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στην οικονομία και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
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