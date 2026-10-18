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Η Λιθουανία βλέπει τη Ρωσία πίσω από απόπειρα εμπρησμού εγκαταστάσεων Starlink που εξυπηρετούν την Ουκρανία
Η Λιθουανία βλέπει τη Ρωσία πίσω από απόπειρα εμπρησμού εγκαταστάσεων Starlink που εξυπηρετούν την Ουκρανία
Ο Λιθουανός πρωθυπουργός μιλά για υβριδικό πόλεμο σε όλη την Ευρώπη – Ανάλογ περιστατικά σε Πολκωνία και Βουλγαρία
Η Ρωσία πιθανότατα βρίσκεται πίσω από μια απόπειρα εμπρησμού με στόχο μια λιθουανική εταιρεία που στεγάζει εξοπλισμό δορυφορικής επικοινωνίας Starlink, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας της Βαλτικής στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα LRT.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα. Εμπρηστικές ύλες βρέθηκαν μέσα στους χώρους της εταιρείας, η οποία στεγάζει δορυφορικές κεραίες και μια μονάδα ελέγχου, τόνισε ο Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η εταιρεία διαθέτει «εννέα δορυφορικές κεραίες για να διασφαλίσει τη σύνδεση Starlink, η οποία φυσικά παρέχει ασφάλεια και ωφελεί την Ουκρανία».
Η τοποθεσία της εταιρείας δεν έχει δόθηκε στη δημοσιότητα.
«Το γεγονός είναι ότι επρόκειτο σαφώς για μια απόπειρα δολιοφθοράς ή εκτροπής, καθώς βλέπουμε παρόμοιες ενέργειες να επαναλαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη. Είναι προφανές ότι (...) αυτό αποτελεί μέρος του υβριδικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία, που περιλαμβάνει πράξεις δολιοφθοράς», τόνισε ο Σινκεβίτσιους.
«Θα μάθουμε περισσότερα για το ποιος έδωσε την εντολή, πώς συνέβη και ποιος το έκανε. Είναι πιθανό ο εντολέας να έχει ήδη εντοπιστεί εκ των προτέρων: είναι η ρωσική πλευρά», πρόσθεσε.
Αυτό είναι το τελευταίο περιστατικό απόπειρας εμπρηστικών επιθέσεων σε εξοπλισμό Starlink στην Ευρώπη.
Τον Σεπτέμβριο, ένας δορυφορικός σταθμός αυτού του δικτύου που βρίσκεται στην κεντρική Πολωνία πυρπολήθηκε, με τη Βαρσοβία να ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για σκόπιμη «πράξη δολιοφθοράς».
Στη Βουλγαρία, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, μετά από ισχυρισμούς ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης ότι πυρπολήθηκαν κεραίες τηλεπικοινωνιών που είναι συνδεδεμένες με το δορυφορικό δίκτυο Starlink.
Ο ουκρανικός στρατός βασίζεται στο δορυφορικό σύστημα Starlink στον πόλεμό του κατά της ρωσικής εισβολής.
Η Ουάσινγκτον φέρεται να περιόρισε τη λειτουργία της στρατιωτικής εκδοχής του δορυφορικού συστήματος Starlink στην Ουκρανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προκαλώντας επικρίσεις στην Ευρώπη και το Κίεβο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα. Εμπρηστικές ύλες βρέθηκαν μέσα στους χώρους της εταιρείας, η οποία στεγάζει δορυφορικές κεραίες και μια μονάδα ελέγχου, τόνισε ο Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η εταιρεία διαθέτει «εννέα δορυφορικές κεραίες για να διασφαλίσει τη σύνδεση Starlink, η οποία φυσικά παρέχει ασφάλεια και ωφελεί την Ουκρανία».
Η τοποθεσία της εταιρείας δεν έχει δόθηκε στη δημοσιότητα.
«Το γεγονός είναι ότι επρόκειτο σαφώς για μια απόπειρα δολιοφθοράς ή εκτροπής, καθώς βλέπουμε παρόμοιες ενέργειες να επαναλαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη. Είναι προφανές ότι (...) αυτό αποτελεί μέρος του υβριδικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία, που περιλαμβάνει πράξεις δολιοφθοράς», τόνισε ο Σινκεβίτσιους.
«Θα μάθουμε περισσότερα για το ποιος έδωσε την εντολή, πώς συνέβη και ποιος το έκανε. Είναι πιθανό ο εντολέας να έχει ήδη εντοπιστεί εκ των προτέρων: είναι η ρωσική πλευρά», πρόσθεσε.
Αυτό είναι το τελευταίο περιστατικό απόπειρας εμπρηστικών επιθέσεων σε εξοπλισμό Starlink στην Ευρώπη.
Τον Σεπτέμβριο, ένας δορυφορικός σταθμός αυτού του δικτύου που βρίσκεται στην κεντρική Πολωνία πυρπολήθηκε, με τη Βαρσοβία να ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για σκόπιμη «πράξη δολιοφθοράς».
Στη Βουλγαρία, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, μετά από ισχυρισμούς ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης ότι πυρπολήθηκαν κεραίες τηλεπικοινωνιών που είναι συνδεδεμένες με το δορυφορικό δίκτυο Starlink.
Ο ουκρανικός στρατός βασίζεται στο δορυφορικό σύστημα Starlink στον πόλεμό του κατά της ρωσικής εισβολής.
Η Ουάσινγκτον φέρεται να περιόρισε τη λειτουργία της στρατιωτικής εκδοχής του δορυφορικού συστήματος Starlink στην Ουκρανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προκαλώντας επικρίσεις στην Ευρώπη και το Κίεβο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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