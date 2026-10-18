Ο Ρούμπιο προσπαθεί να μετριάσει τη σημασία της απόφασης του Τραμπ αναφορικά με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
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Ο Ρούμπιο προσπαθεί να μετριάσει τη σημασία της απόφασης του Τραμπ αναφορικά με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Δήλωσε ότι πρόκειται για παύση 60 ημερών προκειμένου να «αναλυθούν» οι οικονομικές επιπτώσεις τους

Ο Ρούμπιο προσπαθεί να μετριάσει τη σημασία της απόφασης του Τραμπ αναφορικά με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μετρίασε χθες το βράδυ τη σημασία της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή της εφαρμογής νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι πρόκειται για παύση 60 ημερών προκειμένου να «αναλυθούν» οι οικονομικές επιπτώσεις τους.

Αυτή η αναστολή της εφαρμογής μέτρων που προβλέπονται σε πρόσφατο νόμο που υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο με στόχο κυρίως τον ρωσικό ενεργειακό τομέα επικρίθηκε έντονα από την Ουκρανία, κλιμακώνοντας την ένταση που έχει συσσωρευθεί μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον εδώ και μία εβδομάδα.

«Ο πρόεδρος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την περίοδο των 60 ημερών για να αναλύσει, κατά κάποιον τρόπο, τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις και τους δασμούς για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την αμερικανική οικονομία», δήλωσε ο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει για επίσκεψη στο Ουζμπεκιστάν και την Ινδία.

Ο ίδιος τόνισε επίσης τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας από τις πρόσφατες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν και των επιθέσεων των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
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