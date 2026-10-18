Ο Τζέι Ντι Βανς κατηγορεί τη μετανάστευση για τις βιαιότητες στη Γαλλία

«Ελπίζω οι Αμερικάνοι να προσέχουν. Να το μέλλον που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν για τη χώρα μας», σχολίαζε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος