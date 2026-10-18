Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Ο Τζέι Ντι Βανς κατηγορεί τη μετανάστευση για τις βιαιότητες στη Γαλλία
Ο Τζέι Ντι Βανς κατηγορεί τη μετανάστευση για τις βιαιότητες στη Γαλλία
«Ελπίζω οι Αμερικάνοι να προσέχουν. Να το μέλλον που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν για τη χώρα μας», σχολίαζε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες (τοπική ώρα) ότι η μετανάστευση είναι υπεύθυνη για τα βιαιότητες που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Γαλλία και κατηγόρησε την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ότι θέλει το ίδιο «μέλλον» για τις ΗΠΑ.
«Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας. Τους έλεγαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο και εκείνοι δεν άκουσαν», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.
«Προσεύχομαι η Γαλλία, μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα πριν καούν και άλλα από τα μνημεία της», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ένα βίντεο που έδειχνε την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ.
Ο Τζέι Ντι Βανς, που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, συνέδεσε τα γεγονότα αυτά με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.
«Ελπίζω οι Αμερικάνοι να προσέχουν. Να το μέλλον που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν για τη χώρα μας», σχολίαζε ο Βανς.
«Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας. Τους έλεγαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο και εκείνοι δεν άκουσαν», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.
«Προσεύχομαι η Γαλλία, μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα πριν καούν και άλλα από τα μνημεία της», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ένα βίντεο που έδειχνε την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ.
Western liberals imported the third world into France and other countries in the name of diversity and compassion. They ignored fundamental questions of assimilation and compatibility. They were told it would lead to this and they didn't listen.— JD Vance (@JDVance) October 18, 2026
I pray that France, a beautiful… https://t.co/y39o3JGlWh
Ο Τζέι Ντι Βανς, που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, συνέδεσε τα γεγονότα αυτά με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.
«Ελπίζω οι Αμερικάνοι να προσέχουν. Να το μέλλον που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν για τη χώρα μας», σχολίαζε ο Βανς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα