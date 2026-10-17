Ισόβια στην ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου στην Κίνα που δηλητηρίασε 235 παιδιά με μόλυβδο: Έβαζε χρώμα στο φαγητό για να είναi πιο... όμορφο

Δείγματα τροφίμων περιείχαν μόλυβδο σε επίπεδα 2.000 φορές υψηλότερα από το εθνικό όριο ασφαλείας της χώρας