Αντιδράσεις στη Γαλλία για τον Μακρόν που διασκέδαζε με τη Μπριζίτ σε συναυλία της Σελίν Ντιόν εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
Μπριζίτ Μακρόν Εμανουέλ Μακρόν Συναυλία Σελίν Ντιόν

Αντιδράσεις στη Γαλλία για τον Μακρόν που διασκέδαζε με τη Μπριζίτ σε συναυλία της Σελίν Ντιόν εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων

Χρήστες των social επισήμαναν την αντίθεση ανάμεσα στην παρουσία του Γάλλου προέδρου στη συναυλία και στην κοινωνική ένταση που επικρατεί στη Γαλλία

Αντιδράσεις στη Γαλλία για τον Μακρόν που διασκέδαζε με τη Μπριζίτ σε συναυλία της Σελίν Ντιόν εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων
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Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται η Γαλλία, με χιλιάδες διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους μεγάλων πόλεων, ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 160 συλλήψεις. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν σε συναυλία της Σελίν Ντιόν το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν από την κλιμάκωση των επεισοδίων.

Ο Γάλλος πρόεδρος, παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, από ιδιωτικό θεωρείο της Plenitude Arena στο Παρίσι. Το προεδρικό ζεύγος εθεάθη να χορεύει και να απολαμβάνει τη μουσική, ενώ στο τέλος της βραδιάς ο Μακρόν χαιρέτησε θεατές που του απευθύνονταν από τις θέσεις τους, κάτω από το θεωρείο.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν την αντίθεση ανάμεσα στην παρουσία του προέδρου στη συναυλία και στην κοινωνική ένταση που επικρατεί στη Γαλλία. Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι ο Μακρόν επέλεξε να παρακολουθήσει τη μουσική εκδήλωση ενώ αναμένονταν εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Λίγες ώρες αργότερα, το Σάββατο, ξέσπασαν επεισόδια στο Παρίσι, στη Μασσαλία και στη Λυών, με διαδηλωτές να στήνουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτιές και να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, μέχρι τις 11 το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί 61 συλλήψεις στο Παρίσι και συνολικά 166 σε όλη τη Γαλλία.
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