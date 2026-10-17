Αντιδράσεις στη Γαλλία για τον Μακρόν που διασκέδαζε με τη Μπριζίτ σε συναυλία της Σελίν Ντιόν εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων
Αντιδράσεις στη Γαλλία για τον Μακρόν που διασκέδαζε με τη Μπριζίτ σε συναυλία της Σελίν Ντιόν εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων
Χρήστες των social επισήμαναν την αντίθεση ανάμεσα στην παρουσία του Γάλλου προέδρου στη συναυλία και στην κοινωνική ένταση που επικρατεί στη Γαλλία
Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται η Γαλλία, με χιλιάδες διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους μεγάλων πόλεων, ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 160 συλλήψεις. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν σε συναυλία της Σελίν Ντιόν το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν από την κλιμάκωση των επεισοδίων.
Ο Γάλλος πρόεδρος, παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, από ιδιωτικό θεωρείο της Plenitude Arena στο Παρίσι. Το προεδρικό ζεύγος εθεάθη να χορεύει και να απολαμβάνει τη μουσική, ενώ στο τέλος της βραδιάς ο Μακρόν χαιρέτησε θεατές που του απευθύνονταν από τις θέσεις τους, κάτω από το θεωρείο.
Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν την αντίθεση ανάμεσα στην παρουσία του προέδρου στη συναυλία και στην κοινωνική ένταση που επικρατεί στη Γαλλία. Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι ο Μακρόν επέλεξε να παρακολουθήσει τη μουσική εκδήλωση ενώ αναμένονταν εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Σύμφωνα με τις Αρχές, μέχρι τις 11 το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί 61 συλλήψεις στο Παρίσι και συνολικά 166 σε όλη τη Γαλλία.
Ο Γάλλος πρόεδρος, παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, από ιδιωτικό θεωρείο της Plenitude Arena στο Παρίσι. Το προεδρικό ζεύγος εθεάθη να χορεύει και να απολαμβάνει τη μουσική, ενώ στο τέλος της βραδιάς ο Μακρόν χαιρέτησε θεατές που του απευθύνονταν από τις θέσεις τους, κάτω από το θεωρείο.
Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν την αντίθεση ανάμεσα στην παρουσία του προέδρου στη συναυλία και στην κοινωνική ένταση που επικρατεί στη Γαλλία. Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι ο Μακρόν επέλεξε να παρακολουθήσει τη μουσική εκδήλωση ενώ αναμένονταν εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Emmanuel Macron et Brigitte Macron assistent à l’avant-dernier concert parisien de Céline Dion à la Plénitude Arena. https://t.co/8qeQvh8CfF— Paris Match (@ParisMatch) October 16, 2026
Λίγες ώρες αργότερα, το Σάββατο, ξέσπασαν επεισόδια στο Παρίσι, στη Μασσαλία και στη Λυών, με διαδηλωτές να στήνουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτιές και να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις.
🇫🇷🎤 Alors que la France est secouée par une vague de contestation et de violentes tensions, Emmanuel et Brigitte Macron étaient hier soir au concert de Céline Dion, chantant et dansant sur "Pour que tu m’aimes encore". https://t.co/zHty0tiJkg— Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026
Σύμφωνα με τις Αρχές, μέχρι τις 11 το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί 61 συλλήψεις στο Παρίσι και συνολικά 166 σε όλη τη Γαλλία.
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