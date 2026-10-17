Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μετά από πρόσκρουση σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Δεξαμενόπλοιο Στενά του Ορμούζ Φρουροί της Επανάστασης

Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μετά από πρόσκρουση σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι το τάνκερ επιχείρησε να διασχίσει παράνομα τα Στενά, ακολουθώντας μη εγκεκριμένη διαδρομή

Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μετά από πρόσκρουση σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχείρησε να διέλθει παράνομα, ακολουθώντας διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από το Ιράν.

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