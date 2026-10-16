Πρώην εστεμμένη στις ΗΠΑ που δολοφόνησε άγρια τον σύζυγό της το 2015 έγινε ξανά μάνα από τον νέο σύντροφό της



Η διαμάχη για την υιοθεσία των παιδιών

WATCH: Former FBI agent Thomas Martens, daughter Molly Martens Corbett recall night of her husband's murder #ABC2020 https://t.co/JgMeCohmzo https://t.co/Py7T0BdIsn — 20/20 (@ABC2020) August 10, 2017



Από την καταδίκη για φόνο στην αποφυλάκιση μετά από τέσσερα χρόνια



«Προσπαθεί να προχωρήσει τη ζωή της», λέει ο πατέρας της Μόλι



«Ήμουν παιδί που υπέστη κακοποίηση» – Η συγκλονιστική δήλωση της κόρης του θύματος



«Ανησυχώ βαθιά για αυτό το παιδί» – Η αντίδραση του 21χρονου γιου του Κόρμπετ

Τα τραύματα που υπέστη ο 39χρονος ήταν τόσο εκτεταμένα, ώστε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ιατροδικαστής δεν μπορούσε να καταμετρήσει το σύνολό τους.Ο θάνατος του Ιρλανδού, πατέρα δύο παιδιών, οδήγησε σε μια πολύχρονη δικαστική διαμάχη, κατά την οποία η Μάρτενς και ο πατέρας της υποστήριξαν ότι είχαν ενεργήσει σε αυτοάμυνα.Η Μόλι ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια του γάμου της είχε υποστεί συναισθηματική και σωματική κακοποίηση από τον σύζυγό της.Ωστόσο, η εισαγγελία παρουσίασε διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα, συνδέοντας τη δολοφονία με την πρόθεση του Κόρμπετ να επιστρέψει στην Ιρλανδία μαζί με τα δύο παιδιά του.Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε και η έντονη διαμάχη γύρω από τα παιδιά του Τζέισον Κόρμπετ, τα οποία η Μόλι Μάρτενς επιθυμούσε να υιοθετήσει.Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ιρλανδός σκόπευε να επιστρέψει στην πατρίδα του, παίρνοντας μαζί του τα παιδιά, εξέλιξη που θα ανέτρεπε τα σχέδια της συζύγου του για την υιοθεσία τους.Οι Αρχές υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη διαφωνία συνδεόταν με το κίνητρο της δολοφονίας.Η Μόλι και ο πατέρας της αρνήθηκαν την ενοχή τους ενόψει της δίκης του 2017, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι είχαν ενεργήσει για να προστατευθούν.Η δικαστική υπόθεση εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες υποθέσεις εγκληματικότητας με εμπλοκή Αμερικανών και Ιρλανδών πολιτών, καθώς η οικογένεια του Κόρμπετ ζητούσε επίμονα την απόδοση δικαιοσύνης.Το 2017, η Μόλι Μάρτενς και ο πατέρας της καταδικάστηκαν για φόνο δευτέρου βαθμού, ωστόσο οι καταδικαστικές αποφάσεις ανατράπηκαν στη συνέχεια έπειτα από μια αμφιλεγόμενη διαδικασία έφεσης.Προτού διεξαχθεί νέα δίκη, οι δύο κατηγορούμενοι κατέληξαν σε συμφωνία με την εισαγγελία, αποδεχόμενοι την ενοχή τους για τη λιγότερο σοβαρή κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως χωρίς προμελέτη (voluntary manslaughter).Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εκτίσουν συνολικά τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες στη φυλακή.Τελικά, πατέρας και κόρη αποφυλακίστηκαν τον Ιούνιο του 2024, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια της οικογένειας Κόρμπετ, η οποία θεωρεί ότι οι ποινές δεν ανταποκρίνονταν στη σοβαρότητα του εγκλήματος.Η οικογένεια του θύματος δεν αποδέχθηκε ποτέ τη συμφωνία με την εισαγγελία, χαρακτηρίζοντάς την άδικη και υποστηρίζοντας ότι δεν της επέτρεψε να αισθανθεί πως αποδόθηκε δικαιοσύνη.Μετά την αποφυλάκισή της, η Μόλι Μάρτενς επιχείρησε να επιστρέψει σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Τον Ιανουάριο του 2026, όταν η Daily Mail επικοινώνησε με τον πατέρα της, λίγο μετά την έναρξη της σχέσης της με τον Τζος Πάροτ, εκείνος απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τον νέο σύντροφο της κόρης του.«Είναι κάτι καινούργιο και προς το παρόν απλώς κάνω ό,τι μου λένε», δήλωσε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την κόρη του, υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί να αφήσει πίσω της το παρελθόν.«Τη λυπάμαι. Έχει περάσει ήδη πάρα πολλά και πρόκειται για κάτι που συνέβη πριν από δέκα χρόνια. Προσπαθεί επιτέλους να προχωρήσει στη ζωή της. Και αυτό είναι δύσκολο», ανέφερε.Για την οικογένεια του Τζέισον Κόρμπετ, ωστόσο, οι συνέπειες της δολοφονίας παραμένουν ανεξίτηλες.Η 19χρονη σήμερα Σάρα Κόρμπετ, κόρη του δολοφονημένου Ιρλανδού, έχει μιλήσει δημόσια για τις εμπειρίες της από τα χρόνια που ζούσε με τη Μόλι Μάρτενς.Μιλώντας στη Daily Mail, αναφέρθηκε στην κακοποίηση και τον καταναγκαστικό έλεγχο που, όπως υποστηρίζει, βίωσε ως παιδί.«Ήμουν ένα παιδί που υπέστη καταναγκαστικό έλεγχο και κακοποίηση. Γι' αυτό ήταν πραγματικά ανακούφιση να γνωρίζω ότι δεν υπήρχαν πλέον παιδιά σε αυτή την κατάσταση, επειδή ξέρω τι μπορεί να προκαλέσει σε ένα παιδί αυτού του είδους ο έλεγχος», δήλωσε.Η Σάρα, η οποία έχει τιμηθεί με το βραβείο Βιογραφίας της Χρονιάς στα ιρλανδικά λογοτεχνικά βραβεία An Post Irish Book Awards για τα απομνημονεύματά της με τίτλο A Time for Truth, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η Μάρτενς έχει πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια νέα οικογένεια.«Ενώ εκείνη μπορεί να είναι ελεύθερη να ξαναχτίσει τη ζωή της, η δική μας οικογένεια έχει μείνει να ζει με τις μόνιμες συνέπειες όσων συνέβησαν», υπογράμμισε.Και πρόσθεσε: «Όπου κι αν πάει, η αλήθεια θα τη βρίσκει πάντα».Η οικογένεια Κόρμπετ είχε εκφράσει αντίστοιχη οργή και τον Ιανουάριο, όταν η Μόλι επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Σε ανάρτηση στη σελίδα «Justice for Jason Corbett», οι συγγενείς του θύματος έγραψαν ότι η Μάρτενς «παραμένει η ίδια δολοφόνος το 2026 που ήταν και το 2015».Την έντονη ανησυχία του για το νεογέννητο παιδί της Μόλι Μάρτενς εξέφρασε και ο 21χρονος Τζακ Κόρμπετ, ο μεγαλύτερος γιος του θύματος.Σε δήλωσή του στη Daily Mail, ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική ζωή της γυναίκας που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του πατέρα του, ωστόσο η γέννηση ενός παιδιού τον κάνει να ανησυχεί.«Δεν έχω κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τη ζωή της Μόλι Μάρτενς», δήλωσε.«Όταν όμως εμπλέκεται ένα παιδί, το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι να γεννηθεί υγιές και να μεγαλώσει με ασφάλεια, προστατευμένο από το να βιώσει ποτέ τη βλάβη που βιώσαμε η Σάρα κι εγώ», πρόσθεσε.Ο 21χρονος συνέχισε αναφερόμενος στις δικές του παιδικές εμπειρίες:«Με βάση όσα έζησα μεγαλώνοντας με τη Μόλι, ανησυχώ βαθιά για αυτό το παιδί. Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι δεν συμβαίνει αυτό».Όπως είπε, έντεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του πατέρα του, εξακολουθεί να προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες όσων υποστηρίζει ότι υπέστη μαζί με την αδελφή του.«Ακόμη προσπαθώ να συνέλθω, έντεκα χρόνια μετά, από την κακοποίηση που υποστήκαμε εγώ και η αδελφή μου επί χρόνια. Με διέλυσε. Δεν θα επουλωθούν ποτέ πλήρως οι πληγές μου», κατέληξε.Η γέννηση του γιου της Μόλι Μάρτενς σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, σχεδόν έντεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Τζέισον Κόρμπετ. Για τα δύο παιδιά του θύματος, ωστόσο, το έγκλημα εξακολουθεί να καθορίζει τη ζωή τους, με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους να δείχνουν ότι ο χρόνος και η αποφυλάκιση των καταδικασθέντων δεν έχουν αμβλύνει τον πόνο της οικογένειας.