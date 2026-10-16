Δημόσια παραδοχή Βανς: Πράκτορες της ICE έχουν υποπέσει σε λάθη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, βίντεο
Δημόσια παραδοχή Βανς: Πράκτορες της ICE έχουν υποπέσει σε λάθη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, βίντεο
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε εκπομπή ανοιχτή στο κοινό τόνισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ληφθεί πειθαρχική ή διορωθτικά μέτρα για μέλη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής
Στην παραδοχή ότι ορισμένοι πράκτορες της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) έχουν υποπέσει σε λάθη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προχώρησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.
Μιλώντας σε εκδήλωση με τη μορφή ανοιχτής συζήτησης με το κοινό, στο πλαίσιο της εκπομπής «Things That Matter» με τον δημοσιογράφο Τόνι Ντοκουπίλ, ο Βανς αναγνώρισε ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς από στελέχη της υπηρεσίας, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εσωτερικών ερευνών.
Όπως εξήγησε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι έρευνες οδήγησαν στην απόφαση να υποβληθούν οι εμπλεκόμενοι πράκτορες σε πρόσθετη εκπαίδευση, ενώ σε άλλες επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ερευνών δεν δημοσιοποιούνται πάντοτε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συμβαίνει επειδή οι καταγγελίες και οι υποθέσεις πιθανής παραβατικής συμπεριφοράς πρέπει να εξετάζονται μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές και δικαστικές διαδικασίες.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, οι άνθρωποι πρέπει να κρίνονται «σε ένα δικαστήριο και μέσα από μια κανονική διαδικασία έρευνας».
Με τη δήλωσή του, ο Βανς επιχείρησε να εξηγήσει γιατί οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου της ICE και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος πρακτόρων δεν γίνονται απαραίτητα γνωστές στο ευρύ κοινό.
Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου επιβεβαιώνουν ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες κρίθηκε αναγκαία η λήψη διορθωτικών ή πειθαρχικών μέτρων εντός της υπηρεσίας.
Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πόσοι πράκτορες έχουν ελεγχθεί, πόσες υποθέσεις κατέληξαν σε κυρώσεις ή ποια ακριβώς ήταν τα παραπτώματα που διαπιστώθηκαν.
Μιλώντας σε εκδήλωση με τη μορφή ανοιχτής συζήτησης με το κοινό, στο πλαίσιο της εκπομπής «Things That Matter» με τον δημοσιογράφο Τόνι Ντοκουπίλ, ο Βανς αναγνώρισε ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς από στελέχη της υπηρεσίας, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εσωτερικών ερευνών.
Όπως εξήγησε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι έρευνες οδήγησαν στην απόφαση να υποβληθούν οι εμπλεκόμενοι πράκτορες σε πρόσθετη εκπαίδευση, ενώ σε άλλες επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα.
Vice President JD Vance acknowledged that some ICE agents have made mistakes and said the agency has investigated cases involving misconduct, with some agents receiving additional training or disciplinary action. In a “Things That Matter” town hall with @TonyDokoupil, Vance said those cases are not always advertised because people should be judged "in a court of law and through a normal investigatory process." Watch more Saturday at 8 p.m. ET/PT on CBS and Paramount+.— CBS News (@CBSNews) October 16, 2026
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ερευνών δεν δημοσιοποιούνται πάντοτε.
Γιατί δεν δημοσιοποιούνται όλες οι υποθέσεις
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συμβαίνει επειδή οι καταγγελίες και οι υποθέσεις πιθανής παραβατικής συμπεριφοράς πρέπει να εξετάζονται μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές και δικαστικές διαδικασίες.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, οι άνθρωποι πρέπει να κρίνονται «σε ένα δικαστήριο και μέσα από μια κανονική διαδικασία έρευνας».
Με τη δήλωσή του, ο Βανς επιχείρησε να εξηγήσει γιατί οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου της ICE και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος πρακτόρων δεν γίνονται απαραίτητα γνωστές στο ευρύ κοινό.
Επιβεβαίωσε τη λήψη διορθωτικών ή πειθαρχικών μέτρων κατά περίπτωση
Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου επιβεβαιώνουν ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες κρίθηκε αναγκαία η λήψη διορθωτικών ή πειθαρχικών μέτρων εντός της υπηρεσίας.
Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πόσοι πράκτορες έχουν ελεγχθεί, πόσες υποθέσεις κατέληξαν σε κυρώσεις ή ποια ακριβώς ήταν τα παραπτώματα που διαπιστώθηκαν.
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