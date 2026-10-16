Με drones θα παραδίδει όργανα προς μεταμόσχευση η Ουκρανία για εξοικονόμηση χρόνου
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Drones Ρωσία Μεταμοσχεύσεις Όργανα

Με drones θα παραδίδει όργανα προς μεταμόσχευση η Ουκρανία για εξοικονόμηση χρόνου

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας αυτό θα γίνει αρχικά σε πειραματικό στάδιο

Με drones θα παραδίδει όργανα προς μεταμόσχευση η Ουκρανία για εξοικονόμηση χρόνου
Η Ουκρανία θα αρχίσει να παραδίδει όργανα προς μεταμόσχευση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το Κίεβο εμφανίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και κατασκευάζει χιλιάδες κάθε χρόνο - από drones μεγάλου βεληνεκούς, εξοπλισμένα με εκρηκτικά, μέχρι μικρά αναγνωριστικά (FPV) - για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία ξεκινά ένα πειραματικό σχέδιο παράδοσης οργάνων προς μεταμόσχευση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» ανέφερε το υπουργείο με αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.


Το Ινστιτούτο Καρδιολογίας του υπουργείου διαθέτει τρία εξειδικευμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν απόσταση έως και 700 χιλιομέτρων, εξήγησε. Η χρήση τους θα βελτιώσει τον χρόνο παράδοσης των οργάνων, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν μόνο για μερικές ώρες.

Στη γραμμή του μετώπου, η Ουκρανία χρησιμοποιεί εδώ και καιρό μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τηλεχειριζόμενα ρομπότ για ιατρικούς σκοπούς, κυρίως για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών της και για την απομάκρυνση τραυματισμένων στρατιωτών από τις εμπόλεμες ζώνες.

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