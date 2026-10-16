Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Με drones θα παραδίδει όργανα προς μεταμόσχευση η Ουκρανία για εξοικονόμηση χρόνου
Με drones θα παραδίδει όργανα προς μεταμόσχευση η Ουκρανία για εξοικονόμηση χρόνου
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας αυτό θα γίνει αρχικά σε πειραματικό στάδιο
Η Ουκρανία θα αρχίσει να παραδίδει όργανα προς μεταμόσχευση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Το Κίεβο εμφανίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και κατασκευάζει χιλιάδες κάθε χρόνο - από drones μεγάλου βεληνεκούς, εξοπλισμένα με εκρηκτικά, μέχρι μικρά αναγνωριστικά (FPV) - για τον πόλεμο με τη Ρωσία.
«Η Ουκρανία ξεκινά ένα πειραματικό σχέδιο παράδοσης οργάνων προς μεταμόσχευση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» ανέφερε το υπουργείο με αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Το Ινστιτούτο Καρδιολογίας του υπουργείου διαθέτει τρία εξειδικευμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν απόσταση έως και 700 χιλιομέτρων, εξήγησε. Η χρήση τους θα βελτιώσει τον χρόνο παράδοσης των οργάνων, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν μόνο για μερικές ώρες.
Στη γραμμή του μετώπου, η Ουκρανία χρησιμοποιεί εδώ και καιρό μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τηλεχειριζόμενα ρομπότ για ιατρικούς σκοπούς, κυρίως για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών της και για την απομάκρυνση τραυματισμένων στρατιωτών από τις εμπόλεμες ζώνες.
Το Κίεβο εμφανίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και κατασκευάζει χιλιάδες κάθε χρόνο - από drones μεγάλου βεληνεκούς, εξοπλισμένα με εκρηκτικά, μέχρι μικρά αναγνωριστικά (FPV) - για τον πόλεμο με τη Ρωσία.
«Η Ουκρανία ξεκινά ένα πειραματικό σχέδιο παράδοσης οργάνων προς μεταμόσχευση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» ανέφερε το υπουργείο με αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Ukrayna, nakil organlarını dronlarla taşıyacak. — Kalp Enstitüsü’nün, 700 kilometreye kadar menzile sahip 3 özel dronu bulunuyor. — Yalnızca birkaç saat korunabilen organların hastanelere daha hızlı ulaştırılması amaçlanıyor. https://t.co/XiO19CvXWL— BPT (@bpthaber) October 16, 2026
Το Ινστιτούτο Καρδιολογίας του υπουργείου διαθέτει τρία εξειδικευμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν απόσταση έως και 700 χιλιομέτρων, εξήγησε. Η χρήση τους θα βελτιώσει τον χρόνο παράδοσης των οργάνων, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν μόνο για μερικές ώρες.
Στη γραμμή του μετώπου, η Ουκρανία χρησιμοποιεί εδώ και καιρό μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τηλεχειριζόμενα ρομπότ για ιατρικούς σκοπούς, κυρίως για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών της και για την απομάκρυνση τραυματισμένων στρατιωτών από τις εμπόλεμες ζώνες.
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