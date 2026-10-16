Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση, κερδίζει έδαφος η πρόταση Μητσοτάκη
Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση, κερδίζει έδαφος η πρόταση Μητσοτάκη
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη ενός πλαισίου έκτακτης ανάγκης, καθώς και για όλα τα είδη μέσων και εργαλείων υλοποίησης
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδρίασαν και συζήτησαν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης, ωστόσο δεν κατάφεραν να καταλήξουν ακόμα σε τελικά συμπεράσματα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε η συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και πραγματοποιήθηκε απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή των προηγούμενων συμπερασμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη ενός πλαισίου έκτακτης ανάγκης, καθώς και για όλα τα είδη μέσων και εργαλείων υλοποίησης.
Επίσης, αρκετοί από τους ηγέτες βλέπουν με καλό μάτι την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό ενεργοποίησης, σε περίπτωση εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα συμπεριληφθεί στα τελικά συμπεράσματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών βρέθηκαν οι ενέργειες της Ισπανίας στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, να δέχεται σφοδρή κριτική από εταίρους του.
Οι τόνοι των συζητήσεων φέρεται πως ανέβηκαν μεταξύ Ιταλίας, Δανίας και Ισπανίας, ενώ η Μαδρίτη επιμένει στην ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις.
Στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κυριαρχούν δύο βασικοί άξονες, η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών ως μορφής υβριδικής απειλής.
Το ζήτημα της μετανάστευσης θα συζητηθεί εκ νέου στις επόμενες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε η συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και πραγματοποιήθηκε απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή των προηγούμενων συμπερασμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη ενός πλαισίου έκτακτης ανάγκης, καθώς και για όλα τα είδη μέσων και εργαλείων υλοποίησης.
Επίσης, αρκετοί από τους ηγέτες βλέπουν με καλό μάτι την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό ενεργοποίησης, σε περίπτωση εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα συμπεριληφθεί στα τελικά συμπεράσματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών βρέθηκαν οι ενέργειες της Ισπανίας στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, να δέχεται σφοδρή κριτική από εταίρους του.
Οι τόνοι των συζητήσεων φέρεται πως ανέβηκαν μεταξύ Ιταλίας, Δανίας και Ισπανίας, ενώ η Μαδρίτη επιμένει στην ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις.
Στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κυριαρχούν δύο βασικοί άξονες, η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών ως μορφής υβριδικής απειλής.
Το ζήτημα της μετανάστευσης θα συζητηθεί εκ νέου στις επόμενες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
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