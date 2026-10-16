Τηλεφωνική συνομιλία Πάπα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ συνομίλησε σήμερα Παρασκευή τηλεφωνικά, από το νοσοκομείο της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι όπου νοσηλεύεται, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.Η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε ότι κατά τη συνομιλία έγινε εκτενής αναφορά στη «σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση»Ο Πάπας ζήτησε να ισχύσει «ανθρωπιστική εκεχειρία, ώστε να επιτραπεί η αποστολή τροφίμων και φαρμάκων και η ασφαλής εθελοντική έξοδος του άμαχου πληθυσμού». Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, παράλληλα, «ο ποντίφικας επανέλαβε τη δέσμευση της Αγίας Έδρας υπέρ του διαλόγου και της ειρήνης».Πρόκειται για τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία του πάπα Λέοντα με τον Πούτιν, μετά την εκλογή του Βορειοαμερικανού Πάπα μέχρι σήμερα.Από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Πάπα ότι υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Βατικανού να βοηθήσει στην αποστολή προμηθειών στους αμάχους στην πόλη Ολέσκι και ότι είναι έτοιμος να συνεργασθεί στο ζήτημα αυτό.Η Ρωσία και η Ουκρανία, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις επιδιώκουν να ανακαταλάβουν.«Η πρόθεση του Βατικανού να συμβάλει στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληθυσμού της πόλης και στην οργάνωση της παροχής βασικών εφοδίων έτυχε υποστήριξης», ανέφερε το Κρεμλίνο σε δήλωσή του και προσθέτει ότι «συμφωνήθηκε η συνεργασία σε αυτό το θέμα».