Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Ισραηλινοί έποικοι ξυλοκόπησαν φωτογράφο της Washington Post και έκαψαν ελιές Παλαιστινίων
Ισραηλινοί έποικοι ξυλοκόπησαν φωτογράφο της Washington Post και έκαψαν ελιές Παλαιστινίων
Περίπου 80 έποικοι -ορισμένοι με πυροβόλα όπλα ή ρόπαλα- συγκεντρώθηκαν στην πόλη Αμπού Φαλάχ, κοντά στη Ραμάλα για να εμποδίσουν τους Παλαιστινίους από τη συγκλομιδή
Ομάδες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν την Παρασκευή σε Παλαιστινίους σε ολόκληρη την κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης με στόχο να διακόψουν τη συγκομιδή ελιάς.
Μασκοφόροι έποικοι, που κρατούσαν ρόπαλα όπως και πυροβόλα όπλα, έκαψαν δέντρα και αυτοκίνητα ενώ τραυμάτισαν Παλαιστινίους που προσπαθούσαν να μαζέψουν τις ελιές τους, όπως και μια φωτορεπόρτερ της Washington Post.
Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν στην πόλη Αμπού Φαλάχ, κοντά στη Ραμάλα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθρού Ημισελήνου.
Περίπου 80 έποικοι -ορισμένοι με πυροβόλα όπλα ή ρόπαλα- συγκεντρώθηκαν για να εμποδίσουν τους Παλαιστινίους να μαζέψουν τις ελιές τους στο Αμπού Φαλάχ, γράφει ο Guardian.
Έριξαν με σφεντόνες πέτρες κατά των αγροτών, υπό το βλέμμα Ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων. Όταν ορισμένοι από τους Παλαιστινίους πήραν πέτρες για να αμυνθούν, ο ισραηλινός στρατός έριξε δακρυγόνα προς την κατεύθυνσή τους.
Μεταξύ των τραυματιών ήταν και η φωτογράφος της Washington Post Χάιντι Λεβάιν, η οποία ξυλοκοπήθηκε από εποίκους για πάνω από 10 λεπτά, σύμφωνα με μάρτυρες. Οι έποικοι της έκλεψαν το διαβατήριο, το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τον εξοπλισμό της. Η επίθεση σταμάτησε όταν παρενέβησαν Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι.
«Μου επιτέθηκαν, με έριξαν στο έδαφος. Ευτυχώς, φορούσα το αλεξίσφαιρο γιλέκο και το κράνος μου, αλλιώς πιθανότατα δεν θα βρισκόμουν καν εδώ, επειδή απλά με κλωτσούσαν ασταμάτητα», είπε η φωτογράφος από νοσοκομείο στη Ραμάλα.
Σε δήλωσή της η Washington Post επισήμανε ότι η Λεβάιν είχε ευδιάκριτες ενδείξεις ότι είναι δημοσιογράφος.
Κάθε χρόνο, οι έποικοι επιτίθενται σε Παλαιστινίους που προσπαθούν να μαζέψουν τις ελιές τους, αλλά κατά τη φετινή συγκομιδή παρατηρήθηκε αύξηση της βίας, καθώς μάλιστα πλησιάζουν οι εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.
Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 100 άλλοι έχουν τραυματιστεί τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές. Χιλιάδες δέντρα έχουν καταστραφεί.
Το Ισραήλ επέβαλε φέτος νέους κανόνες για τη συγκομιδή της ελιάς, απαγορεύοντας στους Παλαιστίνιους να συγκομίζουν τα δέντρα τους που βρίσκονται στην Περιοχή C, η οποία είναι υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών εκτάσεων της Δυτικής Όχθης.
Οι νέες διαταγές απαγορεύουν στους Παλαιστινίους την είσοδο σε περίπου 21.800 στρέμματα γεωργικής γης (αύξηση κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) χωρίς την έγκριση του ισραηλινού στρατού. Αντίθετα, ο στρατός παραχώρησε στους Ισραηλινούς πολίτες πρόσβαση σε περισσότερη γη φέτος.
Η συγκομιδή ελιάς αποτελεί οικονομική πηγή διαβίωσης για τους Παλαιστινίους και έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία από τότε που το Ισραήλ ανακάλεσε τις άδειες εργασίας για πολλούς Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023.
Μασκοφόροι έποικοι, που κρατούσαν ρόπαλα όπως και πυροβόλα όπλα, έκαψαν δέντρα και αυτοκίνητα ενώ τραυμάτισαν Παλαιστινίους που προσπαθούσαν να μαζέψουν τις ελιές τους, όπως και μια φωτορεπόρτερ της Washington Post.
Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν στην πόλη Αμπού Φαλάχ, κοντά στη Ραμάλα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθρού Ημισελήνου.
Περίπου 80 έποικοι -ορισμένοι με πυροβόλα όπλα ή ρόπαλα- συγκεντρώθηκαν για να εμποδίσουν τους Παλαιστινίους να μαζέψουν τις ελιές τους στο Αμπού Φαλάχ, γράφει ο Guardian.
Έριξαν με σφεντόνες πέτρες κατά των αγροτών, υπό το βλέμμα Ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων. Όταν ορισμένοι από τους Παλαιστινίους πήραν πέτρες για να αμυνθούν, ο ισραηλινός στρατός έριξε δακρυγόνα προς την κατεύθυνσή τους.
Μεταξύ των τραυματιών ήταν και η φωτογράφος της Washington Post Χάιντι Λεβάιν, η οποία ξυλοκοπήθηκε από εποίκους για πάνω από 10 λεπτά, σύμφωνα με μάρτυρες. Οι έποικοι της έκλεψαν το διαβατήριο, το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τον εξοπλισμό της. Η επίθεση σταμάτησε όταν παρενέβησαν Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι.
«Μου επιτέθηκαν, με έριξαν στο έδαφος. Ευτυχώς, φορούσα το αλεξίσφαιρο γιλέκο και το κράνος μου, αλλιώς πιθανότατα δεν θα βρισκόμουν καν εδώ, επειδή απλά με κλωτσούσαν ασταμάτητα», είπε η φωτογράφος από νοσοκομείο στη Ραμάλα.
Σε δήλωσή της η Washington Post επισήμανε ότι η Λεβάιν είχε ευδιάκριτες ενδείξεις ότι είναι δημοσιογράφος.
Βία κατά τη συγκομιδή ελιάςΤις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται έξαρση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Yesh Din, οι έποικοι έχουν διαπράξει τουλάχιστον 170 επιθέσεις από τις 27 Σεπτεμβρίου, περίπου από την έναρξη της ετήσιας συγκομιδής ελιάς.
Κάθε χρόνο, οι έποικοι επιτίθενται σε Παλαιστινίους που προσπαθούν να μαζέψουν τις ελιές τους, αλλά κατά τη φετινή συγκομιδή παρατηρήθηκε αύξηση της βίας, καθώς μάλιστα πλησιάζουν οι εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.
Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 100 άλλοι έχουν τραυματιστεί τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές. Χιλιάδες δέντρα έχουν καταστραφεί.
Το Ισραήλ επέβαλε φέτος νέους κανόνες για τη συγκομιδή της ελιάς, απαγορεύοντας στους Παλαιστίνιους να συγκομίζουν τα δέντρα τους που βρίσκονται στην Περιοχή C, η οποία είναι υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών εκτάσεων της Δυτικής Όχθης.
Οι νέες διαταγές απαγορεύουν στους Παλαιστινίους την είσοδο σε περίπου 21.800 στρέμματα γεωργικής γης (αύξηση κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) χωρίς την έγκριση του ισραηλινού στρατού. Αντίθετα, ο στρατός παραχώρησε στους Ισραηλινούς πολίτες πρόσβαση σε περισσότερη γη φέτος.
Η συγκομιδή ελιάς αποτελεί οικονομική πηγή διαβίωσης για τους Παλαιστινίους και έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία από τότε που το Ισραήλ ανακάλεσε τις άδειες εργασίας για πολλούς Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα