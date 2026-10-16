H Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πυραύλους και drones πάνω από το Ριάντ και άλλα μέρη της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία Πύραυλοι Drones Ριάντ

H Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πυραύλους και drones πάνω από το Ριάντ και άλλα μέρη της χώρας

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε πάνω από τον κύριο τερματικό σταθμό πετρελαίου του βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα», έγραψε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού που επιχειρεί στην Υεμένη

H Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πυραύλους και drones πάνω από το Ριάντ και άλλα μέρη της χώρας
Ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός που επιχειρεί στην Υεμένη ανακοίνωσε σήμερα (16/10) ότι αναχαίτισε πυραύλους και drones πάνω από το Ριάντ και άλλα μέρη της χώρας.

Από τις αρχές Οκτωβρίου το σουνιτικό βασίλειο δέχεται σχεδόν καθημερινές επιθέσεις από τους υεμενίτες αντάρτες Χούθι. 

«Αναχαίτισαμε και καταστρέψαμε τρία drones στο νότο και στο Ριάντ (...) καθώς και δύο πυραύλους κρουζ πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα», έγραψε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ-Μάλικι με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε πάνω από το Γιανμπού, τον κύριο τερματικό σταθμό πετρελαίου του βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κορυφαίο εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο.





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