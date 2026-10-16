Βίντεο στο TikTok για την αυτοκτονία έβλεπε συχνά 14χρονη στη Βρετανία που βρέθηκε κρεμασμένη από την οικογένειά της στο δωμάτιό της

Η Αντριάνα Ρετίτε είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στο υπνοδωμάτιό της τον περασμένο Μάιο, με τις έρευνες να δείχνουν ότι ο αλγόριθμος της προωθούσε περισσότερο περιεχόμενο σχετικό με την αυτοχειρία





Η Αντριάνα Ρετίτε, που φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο στο Νόρφολκ και ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο υπνοδωμάτιό της από τη μητέρα και τον πατριό της. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, η 14χρονη κατέληξε δύο ημέρες αργότερα, όταν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε πιθανότητα ανάρρωσης και διακόπηκε η μηχανική υποστήριξη της ζωής της.







Η ιατροδικαστής Τζοάνα Τόμσον εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις «αρνητικές επιπτώσεις του διαδικτυακού περιεχομένου», επισημαίνοντας ότι η έκθεση της μαθήτριας σε τέτοιου είδους υλικό ενδέχεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της.



Η 14χρονη σε οικογενειακές στιγμές



Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια και οι αναζητήσεις στο σχολικό τάμπλετ Οι πρώτες ανησυχίες για την Αντριάνα είχαν εκδηλωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2025, όταν ειδικό λογισμικό παρακολούθησης στο τάμπλετ που της είχε παραχωρήσει το σχολείο εντόπισε διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με τον θάνατο από στραγγαλισμό.

Το σύστημα κατέγραψε επίσης μία ξεχωριστή αναζήτηση για καταφύγια θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Και οι δύο αναζητήσεις αποκλείστηκαν αυτόματα από το λογισμικό, ενώ παράλληλα στάλθηκαν ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό του Langley School, ενός ιδιωτικού σχολείου κοντά στο Λόντον του Νόρφολκ, με ετήσια δίδακτρα 22.860 λιρών.



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Η Καρολάιν Πέιν, διευθύντρια μάρκετινγκ, επικοινωνίας και εισαγωγών του σχολείου, κατέθεσε ότι μετά τις συγκεκριμένες αναζητήσεις η χρήση της συσκευής επέστρεψε γρήγορα στις συνηθισμένες σχολικές δραστηριότητες και εργασίες.



Όταν η μαθήτρια επέστρεψε στο σχολείο στις 6 Ιανουαρίου 2026, οι υπεύθυνοι συζήτησαν μαζί της το περιστατικό. Εκείνη αρνήθηκε ότι είχε πραγματοποιήσει τις αναζητήσεις, ενώ ενημερώθηκε και η μητέρα της, Γκρέτα Σάγκερς, 32 ετών.



Το επόμενο διάστημα καταγράφηκαν ορισμένα ακόμη περιστατικά που προκάλεσαν προβληματισμό στους εκπαιδευτικούς, όπως επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στην προσέλευση της Αντριάνα και μικρές παραβάσεις των κανόνων για τη σχολική στολή.



Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των ανηλίκων προκαλεί στη Βρετανία υπόθεση αυτοκτονίας μιας 14χρονης μαθήτριας , η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη δικαστική διερεύνηση του θανάτου της, είχε παρακολουθήσει επανειλημμένα βίντεο σχετικά με την αυτοκτονία στο TikTok Η Αντριάνα Ρετίτε, που φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο στο Νόρφολκ και ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο υπνοδωμάτιό της από τη μητέρα και τον πατριό της. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, η 14χρονη κατέληξε δύο ημέρες αργότερα, όταν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε πιθανότητα ανάρρωσης και διακόπηκε η μηχανική υποστήριξη της ζωής της.Κατά την εξέταση της υπόθεσης στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Νόρφολκ, στο Νόριτς, προέκυψε ότι ο αλγόριθμος του TikTok προωθούσε στην ανήλικη ολοένα περισσότερο περιεχόμενο σχετικό με την αυτοκτονία, καθώς είχε προηγουμένως εκδηλώσει ενδιαφέρον για αντίστοιχα βίντεο.Η ιατροδικαστής Τζοάνα Τόμσον εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις «αρνητικές επιπτώσεις του διαδικτυακού περιεχομένου», επισημαίνοντας ότι η έκθεση της μαθήτριας σε τέτοιου είδους υλικό ενδέχεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της.Οι πρώτες ανησυχίες για την Αντριάνα είχαν εκδηλωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2025, όταν ειδικό λογισμικό παρακολούθησης στο τάμπλετ που της είχε παραχωρήσει το σχολείο εντόπισε διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με τον θάνατο από στραγγαλισμό.Το σύστημα κατέγραψε επίσης μία ξεχωριστή αναζήτηση για καταφύγια θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Και οι δύο αναζητήσεις αποκλείστηκαν αυτόματα από το λογισμικό, ενώ παράλληλα στάλθηκαν ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό του Langley School, ενός ιδιωτικού σχολείου κοντά στο Λόντον του Νόρφολκ, με ετήσια δίδακτρα 22.860 λιρών.Η Αντριάνα φοιτούσε στην ένατη τάξη του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος.Η Καρολάιν Πέιν, διευθύντρια μάρκετινγκ, επικοινωνίας και εισαγωγών του σχολείου, κατέθεσε ότι μετά τις συγκεκριμένες αναζητήσεις η χρήση της συσκευής επέστρεψε γρήγορα στις συνηθισμένες σχολικές δραστηριότητες και εργασίες.Όταν η μαθήτρια επέστρεψε στο σχολείο στις 6 Ιανουαρίου 2026, οι υπεύθυνοι συζήτησαν μαζί της το περιστατικό. Εκείνη αρνήθηκε ότι είχε πραγματοποιήσει τις αναζητήσεις, ενώ ενημερώθηκε και η μητέρα της, Γκρέτα Σάγκερς, 32 ετών.Το επόμενο διάστημα καταγράφηκαν ορισμένα ακόμη περιστατικά που προκάλεσαν προβληματισμό στους εκπαιδευτικούς, όπως επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στην προσέλευση της Αντριάνα και μικρές παραβάσεις των κανόνων για τη σχολική στολή.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία, δεν εντοπίστηκαν ζητήματα που να ενεργοποιούν τις διαδικασίες προστασίας ανηλίκων, ενώ η οικογένειά της ενημερωνόταν για τις παρατηρήσεις του σχολείου.



Οι καθυστερήσεις χαρακτηρίστηκαν «σποραδικές και όχι συστηματικές», παρά το γεγονός ότι είχαν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Όπως επισημάνθηκε, δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι η μαθήτρια αντιμετώπιζε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο.



Το τελευταίο βράδυ στο σπίτι της οικογένειας Το βράδυ της 8ης Μαΐου, η Αντριάνα φαινόταν να συμπεριφέρεται απολύτως φυσιολογικά στο σπίτι της οικογένειας, στο Άσγουελθορπ του Νόρφολκ.



Είχε φάει πίτσα μαζί με τους δικούς της και είχε παίξει με τη μικρότερη αδελφή της, προτού αποσυρθεί στο υπνοδωμάτιό της.



Λίγο αργότερα, περίπου στις 21:40, η μητέρα της και ο πατριός της, Μπεν Σάγκερς, 40 ετών, την εντόπισαν κρεμασμένη στο δωμάτιό της.



Ο πατριός της, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων, επιχείρησε αμέσως να την επαναφέρει στη ζωή, ενώ η μητέρα της έσπευσε στην κοντινή κοινοτική αίθουσα για να πάρει έναν απινιδωτή.



Στη συνέχεια, αστυνομικοί και διασώστες ανέλαβαν τις προσπάθειες ανάνηψης.



Η 14χρονη μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Addenbrooke's, στο Κέιμπριτζ, όπου παρέμεινε σε μηχανική υποστήριξη. Στις 10 Μαΐου, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να αναρρώσει και αποφασίστηκε η διακοπή της υποστήριξης.



Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε δεν εντόπισε ύποπτες συνθήκες ή στοιχεία που να υποδηλώνουν εμπλοκή τρίτου προσώπου στον θάνατό της.



Τι αποκάλυψε η αστυνομία για τον αλγόριθμο του TikTok Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάλυση του κινητού τηλεφώνου της Αντριάνα και του διαδικτυακού περιεχομένου που παρακολουθούσε πριν από τον θάνατό της.



Η αστυνομική επιθεωρήτρια Βικτόρια ΜακΝτάουελ ανέφερε σε γραπτή κατάθεσή της ότι η εξέταση της δραστηριότητας της ανήλικης στο TikTok έδειξε πως την εβδομάδα πριν από τον θάνατό της είχε παρακολουθήσει αρκετά βίντεο σχετικά με την αυτοκτονία.



«Ο αλγόριθμος του TikTok έχει σχεδιαστεί ώστε να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων "μου αρέσει", των προβολών και των κοινοποιήσεων, προκειμένου να εντοπίζει μοτίβα ενδιαφέροντος», εξήγησε.



Όπως πρόσθεσε, με βάση αυτή τη δραστηριότητα, η πλατφόρμα προβλέπει ποιο περιεχόμενο είναι πιθανότερο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του χρήστη και στη συνέχεια του προωθεί παρόμοιο υλικό.



Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Αντριάνα συνέχισε να εκτίθεται σε βίντεο και εικόνες σχετικές με την αυτοκτονία.



Η αστυνομικός ανέφερε επίσης ότι είχαν υπάρξει ορισμένες εντάσεις ανάμεσα στη μαθήτρια και τη μητέρα της, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάτι που να ξεπερνά τις συνηθισμένες διαφωνίες μεταξύ ενός εφήβου και του γονέα του.



Φίλοι της Αντριάνα είχαν αναφέρει στις Αρχές ότι η 14χρονη τούς είχε μιλήσει για καβγάδες στο σπίτι. Παράλληλα, η αστυνομικός επισήμανε ότι δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα οι λόγοι που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.



«Ενδέχεται να αντιμετώπιζε διάφορες προσωπικές ανησυχίες, με τις πιέσεις που βίωνε να την επιβάρυναν περισσότερο», σημείωσε.



Η ιατροδικαστής προειδοποιεί για το επικίνδυνο διαδικτυακό περιεχόμενο Η ιατροδικαστής Τζοάνα Τόμσον, καταγράφοντας το πόρισμά της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αντριάνα είχε προβεί σε ενέργειες με σκοπό να τερματίσει τη ζωή της.



«Είναι σαφές ότι ο θάνατός της είχε καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της», είπε.



Αναφερόμενη στα προειδοποιητικά σημάδια που είχαν εντοπιστεί από το σχολείο, σημείωσε ότι οι υπεύθυνοι είχαν εξετάσει τις διαδικτυακές αναζητήσεις και είχαν συζητήσει με τη μαθήτρια, η οποία αρνήθηκε ότι τις είχε πραγματοποιήσει.



Παράλληλα, επισήμανε ότι οι καθυστερήσεις της στο σχολείο δεν θεωρήθηκαν ασυνήθιστες και δεν είχαν εντοπιστεί ζητήματα που να απαιτούν παρέμβαση για την προστασία της.



Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας για τη δραστηριότητά της στο TikTok.



«Η Αντριάνα είχε παρακολουθήσει αρκετά βίντεο και εικόνες σχετικά με την αυτοκτονία στο TikTok την εβδομάδα πριν από τον θάνατό της», ανέφερε.



Και πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι η πρόσβασή της σε αυτό το υλικό ενδέχεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της εκείνο το βράδυ. Ο αλγόριθμος έχει σχεδιαστεί ώστε να παρουσιάζει περιεχόμενο σύμφωνα με τις προηγούμενες συνήθειες προβολής του χρήστη».



Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα γιατί η 14χρονη προχώρησε στην πράξη της, υπογράμμισε όμως ότι ενδέχεται να είχε επηρεαστεί από τις αρνητικές συνέπειες του περιεχομένου που παρακολουθούσε.



Η ιατροδικαστής ανακοίνωσε ότι πρόκειται να συντάξει ειδική έκθεση για την αποτροπή μελλοντικών θανάτων, η οποία θα απευθυνθεί στη βρετανική ρυθμιστική Αρχή επικοινωνιών Ofcom και σε άλλους αρμόδιους φορείς.



Στόχος είναι να επισημανθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη έκθεση παιδιών σε επιβλαβές διαδικτυακό υλικό μέσω αλγορίθμων που ενισχύουν την προβολή παρόμοιου περιεχομένου.



«Ήταν όμορφη, ευγενική και απίστευτα δυνατή» – Τα λόγια της μητέρας της Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η περιγραφή της Αντριάνα από τη μητέρα της, Γκρέτα Σάγκερς, σε γραπτή δήλωση που διαβάστηκε κατά τη διαδικασία.



Η 32χρονη, η οποία γεννήθηκε στη Λιθουανία και είναι διευθύνουσα σύμβουλος εταιρείας εύρεσης προσωπικού, περιέγραψε την κόρη της ως ένα «όμορφο, ευγενικό και απίστευτα δυνατό» κορίτσι.



Όπως είπε, η Αντριάνα ήταν τελειομανής και αντιμετώπιζε ό,τι έκανε με αποφασιστικότητα και πάθος.



«Είχε την πιο υπέροχη προσωπικότητα, με την κατάλληλη δόση σκανταλιάς, αλλά και καλούς τρόπους και σεβασμό προς τους άλλους», ανέφερε.



Η μητέρα της θυμήθηκε ότι η Αντριάνα αγαπούσε να περιποιείται τα μαλλιά της μικρότερης αδελφής της, να πηγαίνει για ψώνια και να περνά χρόνο με τις φίλες της.



Ταυτόχρονα, ήταν ιδιαίτερα αθλητική και λάτρευε το ποδόσφαιρο, με το οποίο ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά.



Αγωνιζόταν στη γυναικεία ομάδα κάτω των 14 ετών Taverham Toucans, την οποία υποστήριζε οικονομικά, μεταξύ άλλων τοπικών αθλητικών ομάδων, η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Strand Development Limited του πατριού της.



«Το να είμαι μητέρα της ήταν η μεγαλύτερη τιμή και το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Ήμουν τόσο περήφανη για τον άνθρωπο που ήταν», ανέφερε η Γκρέτα Σάγκερς.



«Λάτρευα να τη βλέπω να μεγαλώνει, να παρακολουθώ την αποφασιστικότητά της και την αγάπη της για τη ζωή. Με έκανε περήφανη κάθε μέρα, πολλές φορές χωρίς καν να το συνειδητοποιεί», πρόσθεσε.



Κλείνοντας, η μητέρα της περιέγραψε το δυσαναπλήρωτο κενό που έχει αφήσει η απώλειά της: «Μας λείπει η όμορφη φωνή της, το γέλιο της και η προσοχή που έδινε στην παραμικρή λεπτομέρεια. Οι ζωές μας δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιες χωρίς την Αντριάνα».



Το αντίο του σχολείου στη 14χρονη Μετά τον θάνατό της, το Langley School εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτήρισε την Αντριάνα «ένα ιδιαίτερα αγαπητό και πολύτιμο μέλος της σχολικής κοινότητας», γνωστό για τη ζεστασιά, την καλοσύνη και τη θετική της διάθεση.



Σύμφωνα με το σχολείο, η μαθήτρια αντιμετώπιζε τις σπουδές της με επιμέλεια και υπερηφάνεια, ενώ έχαιρε της εκτίμησης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των συμμαθητών της.



«Είχε επίσης σημαντική συμμετοχή στην ευρύτερη σχολική ζωή, αξιοποιώντας με ενθουσιασμό ευκαιρίες στον αθλητισμό, τις παραστατικές τέχνες και τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες», ανέφερε η ανακοίνωση.



«Η Αντριάνα θα παραμείνει στη μνήμη όλων όσοι τη γνώρισαν με μεγάλη αγάπη και θα μας λείψει βαθιά», κατέληξε.



Από το TikTok ζητήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, χωρίς να παρατίθεται απάντηση στο δημοσίευμα.



Βρετανία: Σχέδιο απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών Η υπόθεση της Αντριάνα επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες γονέων και ειδικών για τον τρόπο με τον οποίο οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να ενισχύουν την έκθεση παιδιών και εφήβων σε επικίνδυνο ή επιβλαβές περιεχόμενο.



Ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουν επισημανθεί είναι ότι οι πλατφόρμες προτείνουν στους χρήστες ολοένα περισσότερο υλικό παρόμοιο με εκείνο που έχουν ήδη παρακολουθήσει, δημιουργώντας ενδεχομένως έναν φαύλο κύκλο έκθεσης σε περιεχόμενο που μπορεί να επιβαρύνει την ψυχική τους κατάσταση.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Ιούνιο σχέδιο απαγόρευσης της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.



Στις εφαρμογές που προβλέπεται να επηρεαστούν περιλαμβάνονται το TikTok, το Snapchat και το Instagram.



Η κυβερνητική πρόθεση είναι τα σχετικά μέτρα να εγκριθούν πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε η απαγόρευση να τεθεί σε εφαρμογή την άνοιξη του 2027.



Οι προτάσεις αποσκοπούν στην προστασία των ανηλίκων από τους διαδικτυακούς κινδύνους, αλλά και στον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης κινητών τηλεφώνων, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.



Η τραγική ιστορία της Αντριάνα Ρετίτε αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αποτελεσματικότερης προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, αλλά και τη δυσκολία να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο βαθμός στον οποίο το περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων μπορεί να επηρεάσει έναν ευάλωτο έφηβο.