Γκλιξμάν, Μελανσόν και Φιλίπ ισοψηφούν στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές στη Γαλλία, σταθερά πρώτη η Λεπέν
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Προεδρικές εκλογές

Γκλιξμάν, Μελανσόν και Φιλίπ ισοψηφούν στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές στη Γαλλία, σταθερά πρώτη η Λεπέν

Δυναμικό το ξεκίνημα του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού κόμματος στο πρώτο γκάλοπ μετά την εκλογή από το κόμμα

Γκλιξμάν, Μελανσόν και Φιλίπ ισοψηφούν στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές στη Γαλλία, σταθερά πρώτη η Λεπέν
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Εξαιρετικά αμφίρροπη εμφανίζεται να είναι η αναμέτρηση ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη άνοιξη στη Γαλλία, μετά την εκλογή, την περασμένη Κυριακή, του Ραφαέλ Γκλιξμάν ως υποψηφίου του Σοσιαλιστικού κόμματος.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου για λογαριασμό της εφημερίδας Les Échos, σε δείγμα 1.043 ατόμων, την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών θα καταλάβει η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν με ένα ποσοστό της τάξης του 35%.

Σε ό,τι αφορά όμως την δεύτερη θέση, η οποία επίσης εξασφαλίζει την πρόκριση στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο Γκλιξμάν, ο ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν και ο τέως πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ εμφανίζονται να ισοψηφούν συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 15% ο καθένας.

Αν ωστόσο αποφασίσει να κατέβει στις προεδρικές εκλογές και ο επίσης τέως πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, Γκαμπριέλ Ατάλ, τότε εμφανίζεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Μελανσόν.

Αν κατέβει ο Ατάλ και όχι ο Φιλίπ, τότε αποκτά μικρό προβάδισμα ο Γκλιξμάν.

Σε ό,τι αφορά τέλος τους άλλους πιθανούς υποψήφιους αναμένεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, να κινηθούν σε μονοψήφια ποσοστά.
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