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Δουβλίνο: Δέκα παιδιά στο νοσοκομείο από τοξικές αναθυμιάσεις σε πισίνα ξενοδοχείου, ενώ έκαναν μάθημα κολύμβησης
Δουβλίνο: Δέκα παιδιά στο νοσοκομείο από τοξικές αναθυμιάσεις σε πισίνα ξενοδοχείου, ενώ έκαναν μάθημα κολύμβησης
Τα παιδιά παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμούς μετά από λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών - Πυροσβέστες με ειδικές προστατευτικές στολές απομόνωσαν τα χημικά
Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη σε ξενοδοχείο στο Δουβλίνο, όταν δέκα παιδιά που συμμετείχαν σε μαθήματα κολύμβησης χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, έπειτα από έκθεση σε τοξικές αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από ανάμειξη χημικών ουσιών στην εγκατάσταση της πισίνας.
Σύμφωνα με το ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTÉ, αρκετά από τα παιδιά και ένας ενήλικας παρουσίασαν αναπνευστική δυσχέρεια και ερεθισμούς εξαιτίας της έκθεσής τους στις αναθυμιάσεις. Όπως δήλωσε στο RTÉ ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δουβλίνου, Γκρεγκ Ο' Ντουάιερ, το περιστατικό προκλήθηκε από υπερβολική ανάμειξη χλωρίου με άλλη χημική ουσία στον χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων της πισίνας.
«Εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν μαθήματα κολύμβησης, με 24 παιδιά μέσα στην πισίνα, ενώ στον χώρο βρίσκονταν και ορισμένοι γονείς», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, πυροσβέστες φορώντας ειδικές αεροστεγείς προστατευτικές στολές εισήλθαν στον χώρο και κατάφεραν να απομονώσουν τη χημική ουσία που προκάλεσε το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Δουβλίνου ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν μονάδες από διάφορους πυροσβεστικούς σταθμούς της πόλης.
Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό από τη διαρροή των τοξικών αναθυμιάσεων.
Σύμφωνα με το ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTÉ, αρκετά από τα παιδιά και ένας ενήλικας παρουσίασαν αναπνευστική δυσχέρεια και ερεθισμούς εξαιτίας της έκθεσής τους στις αναθυμιάσεις. Όπως δήλωσε στο RTÉ ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δουβλίνου, Γκρεγκ Ο' Ντουάιερ, το περιστατικό προκλήθηκε από υπερβολική ανάμειξη χλωρίου με άλλη χημική ουσία στον χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων της πισίνας.
«Εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν μαθήματα κολύμβησης, με 24 παιδιά μέσα στην πισίνα, ενώ στον χώρο βρίσκονταν και ορισμένοι γονείς», ανέφερε.
Ten children and one adult have been taken to hospital after excess chlorine leaked into a swimming pool at the Clayton Hotel in Liffey Valley, Dublin, this afternoon.— Virgin Media News (@VirginMediaNews) October 15, 2026
An emergency plan was activated following the incident, while Dublin Fire Brigade set up a decontamination zone… pic.twitter.com/qLyBnRLARS
Επιχείρηση πυροσβεστών με ειδικές στολές προστασίαςΣτο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και εξειδικευμένες μονάδες αντιμετώπισης περιστατικών με επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, πυροσβέστες φορώντας ειδικές αεροστεγείς προστατευτικές στολές εισήλθαν στον χώρο και κατάφεραν να απομονώσουν τη χημική ουσία που προκάλεσε το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Δουβλίνου ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν μονάδες από διάφορους πυροσβεστικούς σταθμούς της πόλης.
Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό από τη διαρροή των τοξικών αναθυμιάσεων.
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