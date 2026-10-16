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Τρεις νεκροί σε επιθέσεις ρωσικών drones στην Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Τρεις νεκροί σε επιθέσεις ρωσικών drones στην Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από drones που έπληξαν μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Ρίβνε
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία σήμερα, νωρίς το πρωί, σε επιθέσεις με ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), που στοχοθέτησαν δύο εμπορικά κέντρα και προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης για περίπου 370.000 καταναλωτές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας έπειτα από πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε τρεις περιοχές της πόλης του Χαρκόβου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Ο ίδιος είχε νωρίτερα κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στην πόλη.
Στη βορειοδυτική περιφέρεια Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, πλήγμα drone σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε οκτώ άλλους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρομάν Ρομάνιουκ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές στο δίκτυο στην περιοχή και περίπου 100.000 άνθρωποι είχαν ήδη επανασυνδεθεί στο δίκτυο.
Η διακοπή μπορεί να διαρκέσει έως τουλάχιστον 24 ώρες στο Λουτσκ, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Βολίν, δήλωσε ο δήμαρχος Αντρίι Ραζουμόβσκι σε ανάρτηση στο Facebook.
Άλλες επιθέσεις είχαν στόχο τουλάχιστον δύο εμπορικά κέντρα –ένα στη βόρεια πόλη Σούμι, κοντά στη γραμμή του μετώπου, και ένα στη γειτονική περιφέρεια Ρίβνε, σύμφωνα με αξιωματούχους –στη τελευταία μιας σειράς ρωσικών επιθέσεων σε εμπορικά κέντρα και αγορές.
Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από drones που έπληξαν μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλα σημεία στο Ρίβνε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ολεξάντρ Κοβάλ.
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε τρεις περιοχές της πόλης του Χαρκόβου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Ο ίδιος είχε νωρίτερα κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στην πόλη.
Στη βορειοδυτική περιφέρεια Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, πλήγμα drone σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε οκτώ άλλους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρομάν Ρομάνιουκ.
Russia, which claims to 'desperately want peace', targeted peaceful Ukrainian cities again today.— Silent Witness (@SilentWitn1ss) October 16, 2026
149 drones (108 of them jet-powered):
Kharkiv: 3 killed
Odesa: 4 injured
Rivne: 7 injured
Sumy: 3 injured
Volyn: 3 injured
#RussianUkrainianWar pic.twitter.com/1uoCNJNqze
Σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές στο δίκτυο στην περιοχή και περίπου 100.000 άνθρωποι είχαν ήδη επανασυνδεθεί στο δίκτυο.
‼️Харків опинився під ударом: атаковано ринок, без світла 280 тисяч абонентів, багато постраждалихhttps://t.co/PHrpr56buh#Харків #Kharkiv pic.twitter.com/fGMYPAzvDx— РБК-Україна (@rbc_ukraine) October 16, 2026
Η διακοπή μπορεί να διαρκέσει έως τουλάχιστον 24 ώρες στο Λουτσκ, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Βολίν, δήλωσε ο δήμαρχος Αντρίι Ραζουμόβσκι σε ανάρτηση στο Facebook.
Άλλες επιθέσεις είχαν στόχο τουλάχιστον δύο εμπορικά κέντρα –ένα στη βόρεια πόλη Σούμι, κοντά στη γραμμή του μετώπου, και ένα στη γειτονική περιφέρεια Ρίβνε, σύμφωνα με αξιωματούχους –στη τελευταία μιας σειράς ρωσικών επιθέσεων σε εμπορικά κέντρα και αγορές.
Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από drones που έπληξαν μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλα σημεία στο Ρίβνε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ολεξάντρ Κοβάλ.
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