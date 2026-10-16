Τρεις νεκροί σε επιθέσεις ρωσικών drones στην Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία

Τρεις νεκροί σε επιθέσεις ρωσικών drones στην Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από drones που έπληξαν μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Ρίβνε

Τρεις νεκροί σε επιθέσεις ρωσικών drones στην Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία σήμερα, νωρίς το πρωί, σε επιθέσεις με ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), που στοχοθέτησαν δύο εμπορικά κέντρα και προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης για περίπου 370.000 καταναλωτές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας έπειτα από πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε τρεις περιοχές της πόλης του Χαρκόβου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Ο ίδιος είχε νωρίτερα κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στην πόλη.

Στη βορειοδυτική περιφέρεια Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, πλήγμα drone σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε οκτώ άλλους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρομάν Ρομάνιουκ.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές στο δίκτυο στην περιοχή και περίπου 100.000 άνθρωποι είχαν ήδη επανασυνδεθεί στο δίκτυο.


Η διακοπή μπορεί να διαρκέσει έως τουλάχιστον 24 ώρες στο Λουτσκ, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Βολίν, δήλωσε ο δήμαρχος Αντρίι Ραζουμόβσκι σε ανάρτηση στο Facebook.

Κλείσιμο
Άλλες επιθέσεις είχαν στόχο τουλάχιστον δύο εμπορικά κέντρα –ένα στη βόρεια πόλη Σούμι, κοντά στη γραμμή του μετώπου, και ένα στη γειτονική περιφέρεια Ρίβνε, σύμφωνα με αξιωματούχους –στη τελευταία μιας σειράς ρωσικών επιθέσεων σε εμπορικά κέντρα και αγορές.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από drones που έπληξαν μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλα σημεία στο Ρίβνε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ολεξάντρ Κοβάλ.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης