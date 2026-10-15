Ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερο εξτρεμιστικός αλλά αυτό δεν είναι αναπόφευκτο, λέει ο Ομπάμα

Η ελπίδα παραμένει μια ενεργή επιλογή που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, τόνισε προς το πολυπληθές ακροατήριό του





Τα τελευταία χρόνια οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν στραφεί προς περιεχόμενο που υποδαυλίζει τον θυμό και τον φόβο, είπε ακόμη αλλά εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η στροφή προς τον



Σάθναμ Σανγκέρα, ως μέρος μιας σειράς τριών ομιλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.









Είπε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2008, όταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι τεχνολογίες άρχιζαν να κερδίζουν έδαφος, τα είχε θεωρήσει ως φάρο ελπίδας.



Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι ίδιες θετικές δυνάμεις και τα ίδια εργαλεία που μπορούσαν να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους γύρω από τη δημοκρατία ή τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ομάδες μίσους.



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Για την πολιτική και την πόλωση είπε: «Αν έπρεπε να αποδώσω ευθύνες για το γιατί η πολιτική είναι τόσο πολωμένη και γιατί παρατηρούμε άνοδο του λαϊκισμού σε πολλά μέρη, αυτό οφείλεται στις πληροφορίες που εισρέουν καθημερινά στον εγκέφαλό μας».



Ο Ομπάμα ανέφερε ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να αισθάνονται αποθαρρυμένοι και ότι «δεν είναι υγιεινή η διατροφή που λαμβάνει ο εγκέφαλός μας αυτή τη στιγμή».



Πρόσθεσε ότι φοβάται ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δύσκολη τη διάκριση μεταξύ του τι είναι αλήθεια και του τι δεν είναι, κάτι που θα δυσχεράνει τη λειτουργία της δημοκρατίας.



Αξίζει να αγωνιστούμε για την ελπίδα, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μπαράκ Ομάμα σε ομιλία του στη Γλασκώβη.Τα τελευταία χρόνια οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν στραφεί προς περιεχόμενο που υποδαυλίζει τον θυμό και τον φόβο, είπε ακόμη αλλά εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η στροφή προς τον εξτρεμισμό «δεν είναι αναπόφευκτη».Τα σχόλια αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μπροστά σε πάνω από 12.000 ανθρώπους, στο πλαίσιο συζήτησης με τον Βρετανό δημοσιογράφο και συγγραφέα, ως μέρος μιας σειράς τριών ομιλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.Ο Ομπάμα, όπως αναφέρει το BBC , αναφέρθηκε στην περίοδο που πέρασε στον Λευκό Οίκο και εξέτασε τις πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ και ο κόσμος γενικότερα.Είπε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2008, όταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι τεχνολογίες άρχιζαν να κερδίζουν έδαφος, τα είχε θεωρήσει ως φάρο ελπίδας.Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι ίδιες θετικές δυνάμεις και τα ίδια εργαλεία που μπορούσαν να κινητοποιήσουν τους ανθρώπουςμπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ομάδες μίσους.Επισήμανε ακόμη ότι, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες και σίγουρα και στην Ευρώπη, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είπε: «Θα θεσπίσουμε ορισμένους κανόνες, επειδή έχουμε δει τι μπορεί να προκαλέσει η προπαγάνδα στα χέρια κάποιου όπως ο Χίτλερ. Μπορούμε να δούμε πώς τα μεγάλα ψέματα και η παραπληροφόρηση μπορούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, να εξοργίσουν και να υποκινήσουν τη βία. Γι’ αυτό θα καταστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους υπεύθυνους».Για τηνείπε: «Αν έπρεπε να αποδώσω ευθύνες για το γιατί η πολιτική είναι τόσο πολωμένη και γιατί παρατηρούμε άνοδο του λαϊκισμού σε πολλά μέρη, αυτό οφείλεται στις πληροφορίες που εισρέουν καθημερινά στον εγκέφαλό μας».Ο Ομπάμα ανέφερε ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να αισθάνονται αποθαρρυμένοι και ότι «δεν είναι υγιεινή η διατροφή που λαμβάνει ο εγκέφαλός μας αυτή τη στιγμή».Πρόσθεσε ότι φοβάται ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δύσκολη τη διάκριση μεταξύ του τι είναι αλήθεια και του τι δεν είναι, κάτι που θα δυσχεράνει τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Σε ερώτημα αν εξακολουθεί να πιστεύει σε μια φράση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ που είχε παραθέσει πριν από χρόνια, σύμφωνα με την οποία «το χέρι του ηθικού σύμπαντος τελικά κλίνει προς τη Δικαιοσύνη», απάντησε θετικά και πρόσθεσε ότι η ελπίδα είναι μια ενεργή, «σχεδόν θεολογική» επιλογή που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι.



Τέλος είπε στο ακροατήριο ότι ο κόσμος θα αντιμετωπίσει «μεγάλες προκλήσεις», αλλά πιστεύει ότι «μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» και ότι αξίζει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.