Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Interpol: 95 συλλήψεις σε 17 χώρες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, πατέρας πουλούσε υλικό του 5χρονου γιου του
Interpol: 95 συλλήψεις σε 17 χώρες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, πατέρας πουλούσε υλικό του 5χρονου γιου του
Άνδρας στην Αργεντινή εκβίαζε περισσότερα από 260 κορίτσια - Εντόπισαν ομάδα 700 χρηστών που διακινούσαν υλικό κακοποίησης παιδιών
Στη σύλληψη 95 υπόπτων σε 17 χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής οδήγησε μεγάλη διεθνής αστυνομική επιχείρηση, υπό τον συντονισμό της INTERPOL, με στόχο την καταπολέμηση της παραγωγής και διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση ενός 5χρονου παιδιού στην Κολομβία που το εξέδιδε ο πατέρας του διαδικτυακά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της INTERPOL, η επιχείρηση με την ονομασία «International Effort Confluencia» περιλάμβανε τέσσερις παράλληλες αστυνομικές δράσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Συνολικά εκτελέστηκαν 127 εντάλματα έρευνας, ενώ από τους συλληφθέντες περίπου το 89% ήταν άνδρες και το 11% γυναίκες.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση ενός 5χρονου παιδιού στην Κολομβία, το οποίο διασώθηκε από τις αστυνομικές αρχές, ενώ συνελήφθη ένας από τους γονείς του, που κατηγορείται ότι παρήγαγε και πωλούσε μέσω διαδικτύου υλικό με τη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.
Η έρευνα των Αρχών της Κολομβίας αποκάλυψε ότι υπήρχε υλικό κακοποίησης του ίδιου παιδιού που χρονολογούνταν από την ηλικία του ενός έτους. Η διασταύρωση των ψηφιακών αρχείων επέτρεψε στους ερευνητές να συνδέσουν διαφορετικές υποθέσεις και να φτάσουν στον γονέα, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της παραγωγής και εμπορίας του παράνομου υλικού.
Στην Αργεντινή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που φέρεται να επικοινωνούσε με περισσότερα από 260 κορίτσια από διαφορετικές χώρες, ζητώντας τους προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου.
Σύμφωνα με την INTERPOL, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε σταδιακά ολοένα πιο αποκαλυπτικό υλικό, απειλώντας τα θύματα όταν εκείνα αρνούνταν να συμμορφωθούν. Πρόκειται για πρακτική διαδικτυακού σεξουαλικού εκβιασμού, γνωστή ως sextortion.
Στον Παναμά συνελήφθη ο διαχειριστής διαδικτυακής ομάδας που διακινούσε υλικό κακοποίησης ανηλίκων και αριθμούσε περισσότερους από 700 χρήστες.
Παράλληλα, στον Ισημερινό, η ανάλυση ηλεκτρονικών συσκευών υπόπτου οδήγησε στον εντοπισμό περισσότερων από 4.000 αρχείων, συνολικού όγκου περίπου 15 GB, με εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές σε Αργεντινή, Κόστα Ρίκα, Ισημερινό, Περού και Ισπανία διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες διαδικτυακές ομάδες συμμετείχαν και έφηβοι, οι οποίοι ζητούσαν ή διακινούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη χρήση εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και κρυπτονομισμάτων, μέσω των οποίων οι ύποπτοι επικοινωνούσαν, διακινούσαν το παράνομο υλικό και πραγματοποιούσαν οικονομικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της INTERPOL, η επιχείρηση με την ονομασία «International Effort Confluencia» περιλάμβανε τέσσερις παράλληλες αστυνομικές δράσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Συνολικά εκτελέστηκαν 127 εντάλματα έρευνας, ενώ από τους συλληφθέντες περίπου το 89% ήταν άνδρες και το 11% γυναίκες.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση ενός 5χρονου παιδιού στην Κολομβία, το οποίο διασώθηκε από τις αστυνομικές αρχές, ενώ συνελήφθη ένας από τους γονείς του, που κατηγορείται ότι παρήγαγε και πωλούσε μέσω διαδικτύου υλικό με τη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.
Η έρευνα των Αρχών της Κολομβίας αποκάλυψε ότι υπήρχε υλικό κακοποίησης του ίδιου παιδιού που χρονολογούνταν από την ηλικία του ενός έτους. Η διασταύρωση των ψηφιακών αρχείων επέτρεψε στους ερευνητές να συνδέσουν διαφορετικές υποθέσεις και να φτάσουν στον γονέα, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της παραγωγής και εμπορίας του παράνομου υλικού.
Στην Αργεντινή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που φέρεται να επικοινωνούσε με περισσότερα από 260 κορίτσια από διαφορετικές χώρες, ζητώντας τους προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου.
Εκβίαζε περισσότερα από 260 κορίτσια
Σύμφωνα με την INTERPOL, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε σταδιακά ολοένα πιο αποκαλυπτικό υλικό, απειλώντας τα θύματα όταν εκείνα αρνούνταν να συμμορφωθούν. Πρόκειται για πρακτική διαδικτυακού σεξουαλικού εκβιασμού, γνωστή ως sextortion.
Στον Παναμά συνελήφθη ο διαχειριστής διαδικτυακής ομάδας που διακινούσε υλικό κακοποίησης ανηλίκων και αριθμούσε περισσότερους από 700 χρήστες.
Παράλληλα, στον Ισημερινό, η ανάλυση ηλεκτρονικών συσκευών υπόπτου οδήγησε στον εντοπισμό περισσότερων από 4.000 αρχείων, συνολικού όγκου περίπου 15 GB, με εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές σε Αργεντινή, Κόστα Ρίκα, Ισημερινό, Περού και Ισπανία διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες διαδικτυακές ομάδες συμμετείχαν και έφηβοι, οι οποίοι ζητούσαν ή διακινούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Ανήλικοι συμμετείχαν σε ομάδες διακίνησης υλικού
Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη χρήση εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και κρυπτονομισμάτων, μέσω των οποίων οι ύποπτοι επικοινωνούσαν, διακινούσαν το παράνομο υλικό και πραγματοποιούσαν οικονομικές συναλλαγές.
Η INTERPOL επισημαίνει ότι η επαναλαμβανόμενη διακίνηση τέτοιων αρχείων οδηγεί σε συνεχή επαναθυματοποίηση των παιδιών.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Αργεντινή, η Βολιβία, η Βραζιλία, η Χιλή, η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, η Δομινικανή Δημοκρατία, ο Ισημερινός, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, η Ιταλία, ο Παναμάς, η Παραγουάη, το Περού, η Ισπανία και η Ουρουγουάη.
Σύμφωνα με την INTERPOL, η ανάλυση του υλικού που κατασχέθηκε αναμένεται να οδηγήσει στον εντοπισμό επιπλέον υπόπτων, αλλά και παιδιών που ενδέχεται να εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο.
Ο εκτελεστικός διευθυντής Υποστήριξης Ερευνών της INTERPOL, Στίβεν Φράι, υπογράμμισε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αναδεικνύουν τον αυξανόμενο ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών στην εμπορική εκμετάλλευση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, επισημαίνοντας την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Αργεντινή, η Βολιβία, η Βραζιλία, η Χιλή, η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, η Δομινικανή Δημοκρατία, ο Ισημερινός, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, η Ιταλία, ο Παναμάς, η Παραγουάη, το Περού, η Ισπανία και η Ουρουγουάη.
Συμμετείχαν 17 χώρες – Αναμένονται νέες ταυτοποιήσεις
Σύμφωνα με την INTERPOL, η ανάλυση του υλικού που κατασχέθηκε αναμένεται να οδηγήσει στον εντοπισμό επιπλέον υπόπτων, αλλά και παιδιών που ενδέχεται να εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο.
Ο εκτελεστικός διευθυντής Υποστήριξης Ερευνών της INTERPOL, Στίβεν Φράι, υπογράμμισε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αναδεικνύουν τον αυξανόμενο ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών στην εμπορική εκμετάλλευση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, επισημαίνοντας την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα.
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