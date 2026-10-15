Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία: Η θερμή υποδοχή στο Νότιγχαμ
Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία: Η θερμή υποδοχή στο Νότιγχαμ
Εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι το Νότιγχαμ είναι ένα ξεχωριστό μέρος και για τους δύο, καθώς εκεί έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους το 2017
Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία πραγματοποίησαν την Πέμπτη (15/10) ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι βρέθηκαν στο Νότιγχαμ για μια σειρά επισκέψεων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Το ζευγάρι έγινε δεκτό με χειροκροτήματα και επευφημίες από δεκάδες πολίτες, ενώ η δούκισσα του Σάσεξ δέχθηκε ανθοδέσμες, μπαλόνια και ευχές από όσους είχαν συγκεντρωθεί για να τη συναντήσουν. «Είναι υπέροχο που επιστρέψαμε», είπε η Μέγκαν, η οποία δεν σταμάτησε να χαμογελά και να φωτογραφίζεται με τον κόσμο.
Ένας εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν δήλωσε ότι το Νότιγχαμ είναι «ένα ξεχωριστό μέρος» και για τους δύο, καθώς εκεί έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους το 2017.
Το Βασιλικό Γραφείο έχει καταστήσει σαφές ότι τους θεωρεί απλούς πολίτες.
Το ζευγάρι έγινε δεκτό με χειροκροτήματα και επευφημίες από δεκάδες πολίτες, ενώ η δούκισσα του Σάσεξ δέχθηκε ανθοδέσμες, μπαλόνια και ευχές από όσους είχαν συγκεντρωθεί για να τη συναντήσουν. «Είναι υπέροχο που επιστρέψαμε», είπε η Μέγκαν, η οποία δεν σταμάτησε να χαμογελά και να φωτογραφίζεται με τον κόσμο.
Ένας εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν δήλωσε ότι το Νότιγχαμ είναι «ένα ξεχωριστό μέρος» και για τους δύο, καθώς εκεί έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους το 2017.
"I love Nottingham." Harry and Meghan have just arrived in Nottingham for their first public engagement since returning to the UK. Latest updates: https://t.co/OUn1oeOgbN https://t.co/C0WUKEiJHz— BBC East Midlands (@bbcemt) October 15, 2026
Το ζευγάρι συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις όχι ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά ως δημόσια πρόσωπα και υποστηρικτές των έργων που επισκέπτονται.
BREAKING: Prince Harry and Meghan Markle have greeted fans in Nottingham as they arrived at a recording studio for their first engagement since returning to the UK. @LisaSkyNews reports. https://t.co/wEo8IHoC0A 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/SoUvwlbwWB— Sky News (@SkyNews) October 15, 2026
Το Βασιλικό Γραφείο έχει καταστήσει σαφές ότι τους θεωρεί απλούς πολίτες.
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