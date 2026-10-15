Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία: Η θερμή υποδοχή στο Νότιγχαμ
ΚΟΣΜΟΣ
Πρίγκιπας Χάρι Μέγκαν Μαρκλ Νότιγχαμ

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία: Η θερμή υποδοχή στο Νότιγχαμ

Εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι το Νότιγχαμ είναι ένα ξεχωριστό μέρος και για τους δύο, καθώς εκεί έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους το 2017

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία: Η θερμή υποδοχή στο Νότιγχαμ
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Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία πραγματοποίησαν την Πέμπτη (15/10) ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι βρέθηκαν στο Νότιγχαμ για μια σειρά επισκέψεων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Το ζευγάρι έγινε δεκτό με χειροκροτήματα και επευφημίες από δεκάδες πολίτες, ενώ η δούκισσα του Σάσεξ δέχθηκε ανθοδέσμες, μπαλόνια και ευχές από όσους είχαν συγκεντρωθεί για να τη συναντήσουν. «Είναι υπέροχο που επιστρέψαμε», είπε η Μέγκαν, η οποία δεν σταμάτησε να χαμογελά και να φωτογραφίζεται με τον κόσμο.

Ένας εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν δήλωσε ότι το Νότιγχαμ είναι «ένα ξεχωριστό μέρος» και για τους δύο, καθώς εκεί έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους το 2017.

Το ζευγάρι συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις όχι ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά ως δημόσια πρόσωπα και υποστηρικτές των έργων που επισκέπτονται.

Το Βασιλικό Γραφείο έχει καταστήσει σαφές ότι τους θεωρεί απλούς πολίτες.
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