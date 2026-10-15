Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία: Η θερμή υποδοχή στο Νότιγχαμ

Εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι το Νότιγχαμ είναι ένα ξεχωριστό μέρος και για τους δύο, καθώς εκεί έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους το 2017