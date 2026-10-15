Επτά αγνοούμενοι μετά από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο, ανοικτά της Ρουμανίας

Η ΕΕ θα συζητήσει την επιβολή μορατόριουμ στη Μαύρη Θάλασσα- «12 άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο, 5 εξ αυτών είναι σώοι και αβλαβείς, ενώ 7 θεωρούνται αγνοούμενοι», επεσήμανε η Ρουμανική Ναυτική Αρχή





Το «Wine Trader» εξέδωσε σήμα κινδύνου περίπου στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) την ώρα που βρισκόταν περίπου 13 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του καναλιού της Σουλίνα, στις εκβολές του ποταμού Δούναβη.









🔴Romanya karasularında iki kimyasal tankerinde yangın çıktı. Rus İHA'larının Romanya hava sahasını ihlal etmesinin ardından yaşanan olaylarda 7 denizci kaybolurken, olumsuz hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdi...⤵️ https://t.co/b5sRDUwla4 https://t.co/thBZVG2zZn — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 15, 2026





Το νέο αυτό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφού η Ρουμανία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι ερευνά ενδεχόμενη επίθεση με drone εναντίον δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της.



Στο Yara J, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Νησιών Κομόρες που μεταφέρει πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα, ξέσπασε πυρκαγιά, την οποία κατάφερε να κατασβέσει το πλήρωμα.



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Το πλοίο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο περίπου 8 με 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του καναλιού της Σουλίνα, εντός των ρουμανικών χωρικών υδάτων, εδώ και «αρκετές ημέρες», είναι άδειο, σημείωσε ο Μιρούτα.



Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν σχολίασε στο Χ ότι οι επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα αποτελούν «άμεση συνέπεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».



Επαναλαμβανόμενες επιθέσεις Από την προηγούμενη εβδομάδα drones, που φέρονται να εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία, έχουν πλήξει πολλά πλοία στα ανοικτά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Συνολικά πέντε εμπορικά πλοία έχουν χτυπηθεί στα ανοικτά των δύο χωρών στη Μαύρη Θάλασσα από τις αρχές Οκτωβρίου, με περίπου 23 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους ή να αγνοούνται.



Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο την ώρα που ήταν αγκυροβολημένο στη Μαύρη Θάλασσα , ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρουμανίας προσθέτοντας ότι επτά μέλη του πληρώματος αγνοούνται.Το «Wine Trader» εξέδωσε σήμα κινδύνου περίπου στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) την ώρα που βρισκόταν περίπου 13 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του καναλιού της Σουλίνα, στις εκβολές του ποταμού Δούναβη.«Δώδεκα άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο. Πέντε εξ αυτών είναι σώοι και αβλαβείς, ενώ επτά θεωρούνται αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή», επεσήμανε σε νεότερο απολογισμό της η Ρουμανική Ναυτική Αρχή, χωρίς να διευκρινίζει αν το πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με drone.Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει ξεκινήσει στην περιοχή, στην οποία συμμετέχουν ένα πλοίο και ένα ελικόπτερο, ενώ οι συνθήκες στη θάλασσα είναι δυσμενείς.Το νέο αυτό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφού η Ρουμανία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι ερευνά ενδεχόμενη επίθεση με drone εναντίον δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της.Στο Yara J, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Νησιών Κομόρες που μεταφέρει πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα, ξέσπασε πυρκαγιά, την οποία κατάφερε να κατασβέσει το πλήρωμα.«Είτε χτυπήθηκε από drone είτε όχι, έχει ξεκινήσει έρευνα», δήλωσε ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρούτα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Digi24. «Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση με δεδομένο ότι τέτοιου είδους περιστατικά σημειώνονται στα ρουμανικά χωρικά ύδατα», πρόσθεσε.Το πλοίο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο περίπου 8 με 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του καναλιού της Σουλίνα, εντός των ρουμανικών χωρικών υδάτων, εδώ και «αρκετές ημέρες», είναι άδειο, σημείωσε ο Μιρούτα.Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν σχολίασε στο Χ ότι οι επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα αποτελούν «άμεση συνέπεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».Από την προηγούμενη εβδομάδα drones, που φέρονται να εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία, έχουν πλήξει πολλά πλοία στα ανοικτά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Συνολικά πέντε εμπορικά πλοία έχουν χτυπηθεί στα ανοικτά των δύο χωρών στη Μαύρη Θάλασσα από τις αρχές Οκτωβρίου, με περίπου 23 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους ή να αγνοούνται.

Εξάλλου τουλάχιστον 163 μη πολεμικά πλοία έχουν χτυπηθεί στη Μαύρη Θάλασσα τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, σύμφωνα με Ναυτιλιακό Επιμελητήριο της Τουρκίας (IMEAK).



Οι επιθέσεις αυτές έχουν φέρει στο φως την αυξανόμενη απειλή που θέτουν τα drones, τα οποία συνδέονται με τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, για την εμπορική ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα.



Το κανάλι Σουλίνα του ποταμού Δούναβη αποτελεί βασική οδό για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών. Καθώς η Ρωσία βομβαρδίζει τα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, το Κίεβο βασίζεται ολοένα και περισσότερο για τις εξαγωγές του στα λιμάνια στον Δούναβη και τις θαλάσσιες οδούς κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, χωρών μελών του ΝΑΤΟ.



Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε σήμερα ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους, σήμερα και αύριο, πρόταση για την επιβολή μορατόριουμ στις επιθέσεις εναντίον μη πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.



Παράλληλα πρόσθεσε ότι η χώρα του και η Ρουμανία θα ταχθούν υπέρ της λήψης «ενισχυμένων μέτρων κατά των drones στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.



Ο Ράντεφ σημείωσε επίσης ότι ένα από τα πλοία που χτυπήθηκαν στα ανοικτά της Βουλγαρίας στις 13 Οκτωβρίου θα ρυμουλκηθεί ως ένα βουλγάρικο λιμάνι προκειμένου να εξεταστεί για συντρίμμια drone.



«Τότε θα έχουμε συγκεκριμένες αποδείξεις για να αποδώσουμε ευθύνες», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι «τα αποτελέσματα αυτής της επίθεσης ωφελούν τη Ρωσία».