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«Νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις Κίνας - Βόρειας Κορέας: Άνοιξε η μεγαλύτερη συνοριακή γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών
«Νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις Κίνας - Βόρειας Κορέας: Άνοιξε η μεγαλύτερη συνοριακή γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών
Έχει μήκος σχεδόν 3,2 χιλιόμετρα, τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και συνδέει την κινεζική πόλη Νταντόνγκ με τη Σινουίτζου της Βόρειας Κορέας, στις όχθες του ποταμού Γιαλού
Η Βόρεια Κορέα και η Κίνα εγκαινίασαν την Πέμπτη (15/10) τη γέφυρα New Yalu River Bridge, τη μεγαλύτερη συνοριακή οδική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την ενίσχυση των εμπορικών τους σχέσεων, παρά τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Πιονγκγιάνγκ με στόχο τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και του πυρηνικού της προγράμματος.
Η νέα γέφυρα, μήκους σχεδόν 3,2 χιλιομέτρων και με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, συνδέει την κινεζική πόλη Νταντόνγκ με τη Σινουίτζου της Βόρειας Κορέας, στις όχθες του ποταμού Γιαλού, ο οποίος αποτελεί μεγάλο μέρος των φυσικών συνόρων των δύο κρατών. Σύμφωνα με ταξιδιώτες που επέστρεψαν από τη συνοριακή περιοχή, φορτηγά και επιβατικά οχήματα είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν τη γέφυρα ήδη τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της επίσημης τελετής εγκαινίων, την οποία μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τους New York Times, το άνοιγμα της γέφυρας πραγματοποιήθηκε μόλις έναν μήνα μετά τα εγκαίνια της πρώτης οδικής γέφυρας μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας, πάνω από τον ποταμό Τουμέν. Η διαδοχική ολοκλήρωση των δύο έργων αναδεικνύει τη στενότερη συνεργασία της Πιονγκγιάνγκ με τους δύο σημαντικότερους συμμάχους της, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή μεταβάλλονται.
Το 2009, η Κίνα πρότεινε την κατασκευή μιας νέας, μεγαλύτερης γέφυρας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στενότερη οικονομική σύνδεση της Βόρειας Κορέας με την κινεζική αγορά. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2014, με το Πεκίνο να αναλαμβάνει το συνολικό κόστος, το οποίο εκτιμάται σε 329 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, η έναρξη λειτουργίας της καθυστέρησε για 12 χρόνια, καθώς η βορειοκορεατική πλευρά χρειάστηκε να κατασκευάσει οδικές συνδέσεις, τελωνειακούς σταθμούς και άλλες απαραίτητες υποδομές.
Πέρα από τις κατασκευαστικές εκκρεμότητες, η Πιονγκγιάνγκ εμφανιζόταν επιφυλακτική απέναντι στο ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της οικονομικής της εξάρτησης από την Κίνα. Οι πολυετείς διεθνείς κυρώσεις έχουν καταστήσει το Πεκίνο κυρίαρχο εμπορικό εταίρο της χώρας, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των εξωτερικών συναλλαγών της. Μετά την απαγόρευση σημαντικών βορειοκορεατικών εξαγωγών από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το εμπορικό έλλειμμα της Βόρειας Κορέας έναντι της Κίνας διευρύνθηκε σημαντικά.
«Από την οπτική της Βόρειας Κορέας, το άνοιγμα της νέας γέφυρας στον ποταμό Γιαλού θα μπορούσε να επιτρέψει την ταχύτερη εισαγωγή κινεζικών προϊόντων και σε μεγαλύτερες ποσότητες, χωρίς καμία εγγύηση ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορέσει να αυξήσει σημαντικά τις δικές της εξαγωγές προς την Κίνα», δήλωσε ο αναλυτής Κιμ Γκιου-μπεόμ, του Ινστιτούτου Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας με έδρα τη Σεούλ.
Η νέα γέφυρα, μήκους σχεδόν 3,2 χιλιομέτρων και με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, συνδέει την κινεζική πόλη Νταντόνγκ με τη Σινουίτζου της Βόρειας Κορέας, στις όχθες του ποταμού Γιαλού, ο οποίος αποτελεί μεγάλο μέρος των φυσικών συνόρων των δύο κρατών. Σύμφωνα με ταξιδιώτες που επέστρεψαν από τη συνοριακή περιοχή, φορτηγά και επιβατικά οχήματα είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν τη γέφυρα ήδη τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της επίσημης τελετής εγκαινίων, την οποία μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τους New York Times, το άνοιγμα της γέφυρας πραγματοποιήθηκε μόλις έναν μήνα μετά τα εγκαίνια της πρώτης οδικής γέφυρας μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας, πάνω από τον ποταμό Τουμέν. Η διαδοχική ολοκλήρωση των δύο έργων αναδεικνύει τη στενότερη συνεργασία της Πιονγκγιάνγκ με τους δύο σημαντικότερους συμμάχους της, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή μεταβάλλονται.
Μια γέφυρα 329 εκατ. δολαρίων που έμεινε κλειστή για 12 χρόνιαΜέχρι σήμερα, η βασική σύνδεση μεταξύ Σινουίτζου και Νταντόνγκ πραγματοποιούνταν μέσω της γέφυρας, η οποία κατασκευάστηκε πριν από 83 χρόνια. Η παλαιά υποδομή διαθέτει μία σιδηροδρομική γραμμή και μία λωρίδα για οχήματα, ενώ λόγω της παλαιότητάς της δεν μπορεί να εξυπηρετήσει φορτηγά βάρους άνω των 20 τόνων. Επιπλέον, ισχύει ιδιαίτερα χαμηλό όριο ταχύτητας, περίπου 4,8 χιλιομέτρων την ώρα.
Το 2009, η Κίνα πρότεινε την κατασκευή μιας νέας, μεγαλύτερης γέφυρας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στενότερη οικονομική σύνδεση της Βόρειας Κορέας με την κινεζική αγορά. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2014, με το Πεκίνο να αναλαμβάνει το συνολικό κόστος, το οποίο εκτιμάται σε 329 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, η έναρξη λειτουργίας της καθυστέρησε για 12 χρόνια, καθώς η βορειοκορεατική πλευρά χρειάστηκε να κατασκευάσει οδικές συνδέσεις, τελωνειακούς σταθμούς και άλλες απαραίτητες υποδομές.
Πέρα από τις κατασκευαστικές εκκρεμότητες, η Πιονγκγιάνγκ εμφανιζόταν επιφυλακτική απέναντι στο ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της οικονομικής της εξάρτησης από την Κίνα. Οι πολυετείς διεθνείς κυρώσεις έχουν καταστήσει το Πεκίνο κυρίαρχο εμπορικό εταίρο της χώρας, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των εξωτερικών συναλλαγών της. Μετά την απαγόρευση σημαντικών βορειοκορεατικών εξαγωγών από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το εμπορικό έλλειμμα της Βόρειας Κορέας έναντι της Κίνας διευρύνθηκε σημαντικά.
«Από την οπτική της Βόρειας Κορέας, το άνοιγμα της νέας γέφυρας στον ποταμό Γιαλού θα μπορούσε να επιτρέψει την ταχύτερη εισαγωγή κινεζικών προϊόντων και σε μεγαλύτερες ποσότητες, χωρίς καμία εγγύηση ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορέσει να αυξήσει σημαντικά τις δικές της εξαγωγές προς την Κίνα», δήλωσε ο αναλυτής Κιμ Γκιου-μπεόμ, του Ινστιτούτου Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας με έδρα τη Σεούλ.
Όπως εξήγησε, «η Βόρεια Κορέα έχει ελάχιστα κίνητρα να αποδεχθεί ένα σενάριο στο οποίο το εμπορικό της έλλειμμα και η εξάρτησή της από την Κίνα θα συνεχίσουν να αυξάνονται».
A new four-lane road bridge linking China and North Korea finally opens 12 years late. It will enable the Asian giant and its isolated nuclear-armed neighbour to step up cross-border trade substantially https://t.co/YhZ8BeVyAE https://t.co/CsMilkStH9— AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026
Σύμφωνα με αναλυτές, πριν συναινέσει στην έναρξη λειτουργίας της γέφυρας, η Πιονγκγιάνγκ ενδέχεται να επιδίωξε παραχωρήσεις που θα διευκόλυναν τις εξαγωγές της προς την Κίνα και θα δημιουργούσαν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης Βορειοκορεατών εργαζομένων στο κινεζικό έδαφος.
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