Πνιγμένη στο τοξικό νέφος η Ινδονησία: Ξηρό πάγο επιστρατεύει η κυβέρνηση

Το νέφος πέρασε έφτασε στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη

Παράλληλα, οι ρύποι έχουν μεταφερθεί από τους ανέμους προς τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Σε αρκετές περιοχές, οι δείκτες ποιότητας του αέρα έχουν φτάσει σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται ανθυγιεινά.Στη Μαλαισία, οι τοπικές Αρχές έχουν πραγματοποιήσει δικές τους επιχειρήσεις τεχνητής πρόκλησης βροχής, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η αιθαλομίχλη είναι εντονότερη. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ και η πόλη Τζοχόρ Μπαχρού, κοντά στα σύνορα με τη Σιγκαπούρη.Τον περασμένο μήνα, μάλιστα, η Ινδονησία επέτρεψε σε μαλαισιανές υπηρεσίες να εισέλθουν στον εναέριο χώρο της, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις σποράς νεφών κατά μήκος των κοινών συνόρων των δύο χωρών.