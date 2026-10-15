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Πνιγμένη στο τοξικό νέφος η Ινδονησία: Ξηρό πάγο επιστρατεύει η κυβέρνηση
Πνιγμένη στο τοξικό νέφος η Ινδονησία: Ξηρό πάγο επιστρατεύει η κυβέρνηση
Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών της τελευταίας δεκαετίας
Σε μια ασυνήθιστη μέθοδο καταφεύγουν οι Αρχές της Ινδονησίας, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν το πυκνό τοξικό νέφος που έχει καλύψει μεγάλες περιοχές της χώρας εξαιτίας των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC, αεροσκάφος πρόκειται να απελευθερώσει στην ατμόσφαιρα ξηρό πάγο, σε μια προσπάθεια να διαλυθεί η αιθαλομίχλη που απειλεί τη δημόσια υγεία και έχει επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της χώρας.
Η δοκιμή έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη, πάνω από την επαρχία της Νότιας Σουμάτρας, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο ξηρός πάγος, δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα σε στερεή μορφή, θα διασκορπιστεί από αεροσκάφος, με στόχο να επηρεάσει τη συμπεριφορά του νέφους στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Η Ινδονησία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών της τελευταίας δεκαετίας, καθώς το ασυνήθιστα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει επιδεινώσει την ξηρασία, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς και δυσκολεύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
Η δοκιμή με ξηρό πάγο αντί να στοχεύει στον σχηματισμό βροχής, επιδιώκει να διασπάσει το νέφος που έχει εγκλωβιστεί κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, ώστε τα αιωρούμενα σωματίδια να μετακινηθούν σε μεγαλύτερα ύψη.
«Στόχος είναι να διασπαστεί η αιθαλομίχλη στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ώστε να μπορέσει να κινηθεί προς τα πάνω», εξήγησε ο υπουργός Συντονισμού Πολιτικών Υποθέσεων και Ασφάλειας της Ινδονησίας, Ντούντουνγκ Αμπντουραχμάν. Όπως πρόσθεσε, εφόσον η δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, η μέθοδος θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως το Κεντρικό Καλιμαντάν και οι γύρω περιοχές.
Την ίδια στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, προσπαθώντας να περιορίσουν τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις. Οι Αρχές έχουν κινητοποιήσει δεκάδες ελικόπτερα για ρίψεις νερού, ωστόσο οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται συχνά από την εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα που προκαλεί ο πυκνός καπνός.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC, αεροσκάφος πρόκειται να απελευθερώσει στην ατμόσφαιρα ξηρό πάγο, σε μια προσπάθεια να διαλυθεί η αιθαλομίχλη που απειλεί τη δημόσια υγεία και έχει επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της χώρας.
Η δοκιμή έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη, πάνω από την επαρχία της Νότιας Σουμάτρας, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο ξηρός πάγος, δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα σε στερεή μορφή, θα διασκορπιστεί από αεροσκάφος, με στόχο να επηρεάσει τη συμπεριφορά του νέφους στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Η Ινδονησία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών της τελευταίας δεκαετίας, καθώς το ασυνήθιστα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει επιδεινώσει την ξηρασία, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς και δυσκολεύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
A thick orange haze blanketed Indonesia on Wednesday, as ongoing forest fires continue to burn. The haze caused a spike in respiratory illnesses in the country as well as a decline in air quality across the region. https://t.co/rceYrp86eh— The Washington Post (@washingtonpost) October 14, 2026
Η δοκιμή με ξηρό πάγο αντί να στοχεύει στον σχηματισμό βροχής, επιδιώκει να διασπάσει το νέφος που έχει εγκλωβιστεί κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, ώστε τα αιωρούμενα σωματίδια να μετακινηθούν σε μεγαλύτερα ύψη.
«Στόχος είναι να διασπαστεί η αιθαλομίχλη στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ώστε να μπορέσει να κινηθεί προς τα πάνω», εξήγησε ο υπουργός Συντονισμού Πολιτικών Υποθέσεων και Ασφάλειας της Ινδονησίας, Ντούντουνγκ Αμπντουραχμάν. Όπως πρόσθεσε, εφόσον η δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, η μέθοδος θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως το Κεντρικό Καλιμαντάν και οι γύρω περιοχές.
Μάχη με τις φλόγες και επιχειρήσεις από αέροςΟ πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να εντείνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών και περιορισμού των επιπτώσεων από το τοξικό νέφος. Παράλληλα με την πειραματική επιχείρηση στη Νότια Σουμάτρα, νέες επιχειρήσεις τεχνητής πρόκλησης βροχής έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Κεντρικό Καλιμαντάν, το οποίο επίσης πλήττεται από την αιθαλομίχλη.
Την ίδια στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, προσπαθώντας να περιορίσουν τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις. Οι Αρχές έχουν κινητοποιήσει δεκάδες ελικόπτερα για ρίψεις νερού, ωστόσο οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται συχνά από την εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα που προκαλεί ο πυκνός καπνός.
Το νέφος πέρασε έφτασε στη Μαλαισία και τη ΣιγκαπούρηΠαράλληλα, οι ρύποι έχουν μεταφερθεί από τους ανέμους προς τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Σε αρκετές περιοχές, οι δείκτες ποιότητας του αέρα έχουν φτάσει σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται ανθυγιεινά.
Στη Μαλαισία, οι τοπικές Αρχές έχουν πραγματοποιήσει δικές τους επιχειρήσεις τεχνητής πρόκλησης βροχής, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η αιθαλομίχλη είναι εντονότερη. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ και η πόλη Τζοχόρ Μπαχρού, κοντά στα σύνορα με τη Σιγκαπούρη.
Τον περασμένο μήνα, μάλιστα, η Ινδονησία επέτρεψε σε μαλαισιανές υπηρεσίες να εισέλθουν στον εναέριο χώρο της, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις σποράς νεφών κατά μήκος των κοινών συνόρων των δύο χωρών.
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