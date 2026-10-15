Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ρωσία: Συνελήφθη Σουηδός που κατηγορείται για την προετοιμασία επιθέσεων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Ρωσία: Συνελήφθη Σουηδός που κατηγορείται για την προετοιμασία επιθέσεων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Συνελήφθη στην περιφέρεια του Πσκοφ, κοντά στα σύνορα με τη Λετονία, διευκρίνισε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός Σουηδού που κατηγορείται ότι διέσχισε παράνομα τα ρωσικά σύνορα με στόχο την προετοιμασία επιθέσεων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
Ο σουηδικής υπηκοότητας άνδρας, το όνομα και η ηλικία του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν, συνελήφθη στην περιφέρεια του Πσκοφ, στη βορειοδυτική Ρωσία, κοντά στα σύνορα με τη Λετονία, διευκρίνισε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, την οποία επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
«Πήγαινε στη Ρωσία (...) για να διαπράξει επιθέσεις και ενέργειες δολιοφθοράς με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις» πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Ο σουηδικής υπηκοότητας άνδρας, το όνομα και η ηλικία του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν, συνελήφθη στην περιφέρεια του Πσκοφ, στη βορειοδυτική Ρωσία, κοντά στα σύνορα με τη Λετονία, διευκρίνισε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, την οποία επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
«Πήγαινε στη Ρωσία (...) για να διαπράξει επιθέσεις και ενέργειες δολιοφθοράς με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις» πρόσθεσε η ίδια πηγή.
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