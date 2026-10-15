Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά της Ρουμανίας - 8 αγνοούμενοι
Φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά της Ρουμανίας - 8 αγνοούμενοι
Δώδεκα άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο
Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρουμανίας. Οκτώ μέλη του πληρώματος αγνοούνται.
«Δώδεκα άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο. Τέσσερις εξ αυτών είναι σώοι και αβλαβείς, ενώ οκτώ θεωρούνται αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Ρουμανική Ναυτική Αρχή, χωρίς να διευκρινίζει αν το πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με drone, την ώρα που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα.
«Δώδεκα άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο. Τέσσερις εξ αυτών είναι σώοι και αβλαβείς, ενώ οκτώ θεωρούνται αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Ρουμανική Ναυτική Αρχή, χωρίς να διευκρινίζει αν το πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με drone, την ώρα που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα.
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