Φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά της Ρουμανίας - 8 αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά της Ρουμανίας - 8 αγνοούμενοι

Δώδεκα άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο

Φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά της Ρουμανίας - 8 αγνοούμενοι
Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρουμανίας. Οκτώ μέλη του πληρώματος αγνοούνται.

«Δώδεκα άνθρωποι βρίσκονταν στο πλοίο. Τέσσερις εξ αυτών είναι σώοι και αβλαβείς, ενώ οκτώ θεωρούνται αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Ρουμανική Ναυτική Αρχή, χωρίς να διευκρινίζει αν το πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με drone, την ώρα που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα.

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