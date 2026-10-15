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Τραμπ: Όσοι διαρρέουν στρατιωτικά μυστικά θα έπρεπε να εκτελούνται
Τραμπ: Όσοι διαρρέουν στρατιωτικά μυστικά θα έπρεπε να εκτελούνται
«Παλιά τους πυροβολούσαμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συγκέντρωση στην Αριζόνα - Σάλος στις ΗΠΑ για τη σχεδιαζόμενη δημόσια εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα ότι όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται.
Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025.
«Κατά τη γνώμη μου, οι υπεύθυνοι για τις διαρροές θα έπρεπε να πυροβολούνται. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, ξέρετε», είπε ο Τραμπ, ο οποίος έχει δικαιολογήσει κατ’ επανάληψη τα πλήγματα αυτά, καθώς και τον συνεχιζόμενο πόλεμό του εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
«Όταν διαρρέουν τι ώρα πρόκειται να επιτεθείς σε μια χώρα και ο λόγος που επιτίθεσαι είναι πραγματικά για άμυνα, επειδή δεν θέλεις να αποκτήσουν ένα όπλο που μπορεί να αφανίσει εκατομμύρια ανθρώπους μονομιάς… Είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα», δήλωσε ο Τραμπ.
Το τελευταίο διάστημα έχει αναζωπυρωθεί η συζήτηση για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ, με φόντο την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί και την προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο εκτέλεση διά τυφεκισμού, σε ζωντανή μετάδοση, του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Φορντ Χουντ.
Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ περί ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Νιντάλ Χασάν, πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, καταδικάστηκε από στρατοδικείο για τον φόνο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 32 άλλων το 2009 στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας.
Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.
Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025.
«Κατά τη γνώμη μου, οι υπεύθυνοι για τις διαρροές θα έπρεπε να πυροβολούνται. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, ξέρετε», είπε ο Τραμπ, ο οποίος έχει δικαιολογήσει κατ’ επανάληψη τα πλήγματα αυτά, καθώς και τον συνεχιζόμενο πόλεμό του εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Trump:— Clash Report (@clashreport) October 14, 2026
Leakers should be shot. They should be shot.
In the old days, we used to shoot leakers. pic.twitter.com/Y8hydPRidZ
«Όταν διαρρέουν τι ώρα πρόκειται να επιτεθείς σε μια χώρα και ο λόγος που επιτίθεσαι είναι πραγματικά για άμυνα, επειδή δεν θέλεις να αποκτήσουν ένα όπλο που μπορεί να αφανίσει εκατομμύρια ανθρώπους μονομιάς… Είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα», δήλωσε ο Τραμπ.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) October 14, 2026
The reason we attacked Iran was really for defense, because we don’t want them to have a weapon that can blow up millions of people in one shot. pic.twitter.com/EZn4qyT3FY
Το τελευταίο διάστημα έχει αναζωπυρωθεί η συζήτηση για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ, με φόντο την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί και την προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο εκτέλεση διά τυφεκισμού, σε ζωντανή μετάδοση, του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Φορντ Χουντ.
Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ περί ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Νιντάλ Χασάν, πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, καταδικάστηκε από στρατοδικείο για τον φόνο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 32 άλλων το 2009 στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας.
Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.
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