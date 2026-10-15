Οριακό προβάδισμα Μπολσονάρου έναντι Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα Φλάβιο Μπολσονάρου

Οριακό προβάδισμα Μπολσονάρου έναντι Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία

Στο 46% ο γιος του πρώην προέδρου, έναντι 44% του Λούλα – Στα όρια του στατιστικού σφάλματος η διαφορά

Οριακό προβάδισμα Μπολσονάρου έναντι Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία
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Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του απερχόμενου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Quaest η οποία είδε το φως της δημοσιότητας χθες Τετάρτη.

Ειδικότερα, ο γερουσιαστής της δεξιάς, πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, προβλέπεται να εξασφαλίσει 46% έναντι 44% του κεντροαριστερού προέδρου Λούλα.

Πρόκειται για την πρώτη δημοσκόπηση της Quaest μετά τον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, στον οποίο ο Φλάβιο Μπολσονάρου επικράτησε με 47,03% έναντι 45,16% του Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.

Το 9% των ερωτηθέντων δήλωσε πως σκοπεύει να ρίξει λευκό ή άκυρο ψηφοδέλτιο στην κάλπη ή ότι δεν θα πάει καν να ψηφίσει.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το τριήμερο 10-13 Οκτωβρίου συμμετείχαν 2.154 ψηφοφόροι, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±2%.
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