Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νέες αγωγές κατά της OpenAI: Οκτώ πολιτείες στις ΗΠΑ την κατηγορούν ότι το ChatGTP είναι επιβλαβές για τα παιδιά, την καλούν να αποποιηθεί κέρδη από ανήλικους
Νέες αγωγές κατά της OpenAI: Οκτώ πολιτείες στις ΗΠΑ την κατηγορούν ότι το ChatGTP είναι επιβλαβές για τα παιδιά, την καλούν να αποποιηθεί κέρδη από ανήλικους
Με τις αγωγές, που κατατέθηκαν σε πολιτειακά δικαστήρια, ζητείται να δοθεί εντολή στην OpenAI να κάνει αλλαγές στη λειτουργία του ChatGPT για τα παιδιά
Οκτώ Πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Αϊόβα και το Κάνσας, ανακοίνωσαν ότι κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας OpenAI υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT είναι επιβλαβές για τα παιδιά επειδή έδωσε οδηγίες σε κάποια από αυτά πώς να βλάψουν τον εαυτό τους και άλλα πρόσωπα.
Με τις αγωγές, που κατατέθηκαν σε πολιτειακά δικαστήρια, ζητείται να δοθεί εντολή στην OpenAI να κάνει αλλαγές στη λειτουργία του ChatGPT για τα παιδιά. Οι Πολιτείες ζητούν επίσης να υποχρεωθεί η εταιρεία να αποποιηθεί τα κέρδη που αποκόμισε από ανήλικους χρήστες.
Η γενική εισαγγελία της Φλόριντας ήταν η πρώτη που προσέφυγε εναντίον της OpenAI, με παρόμοιο σκεπτικό, τον περασμένο Ιούνιο.
Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης δεκάδες μηνύσεις και αγωγές που υποστηρίζουν ότι το ChatGPT βοήθησε πρόσωπα να διαπράξουν μαζικές επιθέσεις ή άλλες βίαιες ενέργειες.
Με τις αγωγές, που κατατέθηκαν σε πολιτειακά δικαστήρια, ζητείται να δοθεί εντολή στην OpenAI να κάνει αλλαγές στη λειτουργία του ChatGPT για τα παιδιά. Οι Πολιτείες ζητούν επίσης να υποχρεωθεί η εταιρεία να αποποιηθεί τα κέρδη που αποκόμισε από ανήλικους χρήστες.
Η γενική εισαγγελία της Φλόριντας ήταν η πρώτη που προσέφυγε εναντίον της OpenAI, με παρόμοιο σκεπτικό, τον περασμένο Ιούνιο.
OpenAI sued by 8 states alleging ChatGPT coached children to harm themselves, others https://t.co/Wppc7kUuhw https://t.co/dolF9vwR22— New York Post (@nypost) October 14, 2026
Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης δεκάδες μηνύσεις και αγωγές που υποστηρίζουν ότι το ChatGPT βοήθησε πρόσωπα να διαπράξουν μαζικές επιθέσεις ή άλλες βίαιες ενέργειες.
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