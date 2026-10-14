Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ασκεί ψυχολογική βία σε πληρώματα ιρανικών πλοίων
ΚΟΣΜΟΣ
CENTCOM Στενά του Ορμούζ Πλοία ναυτικός αποκλεισμός ΗΠΑ Ιράν

Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ασκεί ψυχολογική βία σε πληρώματα ιρανικών πλοίων

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, η CENTCOM χαρακτήρισε «ψευδείς» τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για πίεση σε ναυτικούς ιρανικών πολιτικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ασκεί ψυχολογική βία σε πληρώματα ιρανικών πλοίων
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Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) απέρριψε τις καταγγελίες Ιρανού αξιωματούχου ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί απειλητική γλώσσα σε βάρος πολιτικών πληρωμάτων ιρανικών πλοίων, προκαλώντας έντονη ψυχολογική πίεση στους ναυτικούς. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στο Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επιτίθεται σε πολιτικά πλοία που κινούνται στα ύδατα της ευρύτερης περιοχής.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, η CENTCOM χαρακτήρισε «ψευδείς» τους ισχυρισμούς του πρέσβη του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), σύμφωνα με τους οποίους οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις προκαλούν «σοβαρό άγχος και ψυχολογική πίεση» στα πληρώματα των πολιτικών πλοίων.

Η αντίδραση της αμερικανικής πλευράς ήρθε μετά την επίσημη διαμαρτυρία που υπέβαλε το Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κάνουν κατάχρηση ενός διαύλου επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, μετατρέποντάς τον σε «εργαλείο στρατιωτικού εκφοβισμού και ψυχολογικής πίεσης εναντίον πολιτικών πληρωμάτων».


Η απάντηση των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό και τα Στενά του Ορμούζ

Απαντώντας στις ιρανικές αιτιάσεις, η CENTCOM υποστήριξε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ εδώ και μήνες και ότι οι σχετικές επικοινωνίες με τα πλοία πραγματοποιούνται με επαγγελματικό τρόπο, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί εκφοβισμού.

Παράλληλα, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε το Ιράν ότι είναι η «μοναδική χώρα που επιτίθεται σε πολιτικούς ναυτικούς οι οποίοι διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», επιχειρώντας να αντιστρέψει τις κατηγορίες της Τεχεράνης σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η CENTCOM διαβεβαίωσε, τέλος, ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα συνεχίζεται στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η διέλευση των πλοίων πραγματοποιείται «με συντονισμένη προστασία από τις αμερικανικές δυνάμεις και τους περιφερειακούς εταίρους τους».
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