Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ασκεί ψυχολογική βία σε πληρώματα ιρανικών πλοίων
Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, η CENTCOM χαρακτήρισε «ψευδείς» τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για πίεση σε ναυτικούς ιρανικών πολιτικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, η CENTCOM χαρακτήρισε «ψευδείς» τους ισχυρισμούς του πρέσβη του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), σύμφωνα με τους οποίους οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις προκαλούν «σοβαρό άγχος και ψυχολογική πίεση» στα πληρώματα των πολιτικών πλοίων.
Η αντίδραση της αμερικανικής πλευράς ήρθε μετά την επίσημη διαμαρτυρία που υπέβαλε το Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κάνουν κατάχρηση ενός διαύλου επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, μετατρέποντάς τον σε «εργαλείο στρατιωτικού εκφοβισμού και ψυχολογικής πίεσης εναντίον πολιτικών πληρωμάτων».
🚫 CLAIM: Iran's ambassador to the International Maritime Organization recently claimed that the U.S. military is using "threatening, abusive, and provocative language" against Iranian mariners and causing "serious stress and psychological pressure to civilian crews." This is FALSE. ✅ FACT: The highly successful U.S. blockade against Iran has been in place for months and professionally communicated. The only country attacking civilian mariners transiting regional waters is Iran. Despite these unjustified attacks, commercial traffic continues to flow through the Strait of Hormuz with coordinated protection from U.S. forces and regional partners.— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 14, 2026
Απαντώντας στις ιρανικές αιτιάσεις, η CENTCOM υποστήριξε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ εδώ και μήνες και ότι οι σχετικές επικοινωνίες με τα πλοία πραγματοποιούνται με επαγγελματικό τρόπο, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί εκφοβισμού.
Η απάντηση των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό και τα Στενά του Ορμούζ
Παράλληλα, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε το Ιράν ότι είναι η «μοναδική χώρα που επιτίθεται σε πολιτικούς ναυτικούς οι οποίοι διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», επιχειρώντας να αντιστρέψει τις κατηγορίες της Τεχεράνης σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Η CENTCOM διαβεβαίωσε, τέλος, ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα συνεχίζεται στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η διέλευση των πλοίων πραγματοποιείται «με συντονισμένη προστασία από τις αμερικανικές δυνάμεις και τους περιφερειακούς εταίρους τους».
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