Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Δεύτερο κρούσμα του Έμπολα στην Κένυα, στενός συγγενής του ασθενή που πέθανε
Δεύτερο κρούσμα του Έμπολα στην Κένυα, στενός συγγενής του ασθενή που πέθανε
Η Κένυα είναι η τέταρτη χώρα με κρούσματα που συνδέονται με την πρόσφατη επιδημία στη ΛΔ του Κονγκό όπου έχουν πεθάνει 4.000 άνθρωποι
Ένα δεύτερο κρούσμα του Έμπολα εντοπίστηκε στην Κένυα, μία εβδομάδα αφού καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα της μολυσματικής ασθένειας, έναν Κενυάτη που ζούσε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πέθανε σε νοσοκομείο του Ναϊρόμπι στις 5 Οκτωβρίου.
Το δεύτερο κρούσμα, ένας άνδρας 39 ετών, στενός συγγενής του θανόντος, είχε ήδη τεθεί σε καραντίνα από την Τρίτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.
Ο πρώτος άνδρας ασθένησε στο Κονγκό περίπου έναν μήνα πριν ταξιδέψει οδικώς για την Ουγκάντα και από εκεί, αεροπορικώς για το Ναϊρόμπι στις 3 Οκτωβρίου. Ένας συγγενής του τον μετέφερε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.
Η Κένυα είναι η τέταρτη χώρα που καταγράφει κρούσματα τα οποία συνδέονται με την πρόσφατη επιδημία στη ΛΔ του Κονγκό όπου έχουν ασθενήσει περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι και τουλάχιστον 4.000 πέθαναν.
Στις αρχές του έτους η Ουγκάντα κατέγραψε 20 κρούσματα και δύο θανάτους αλλά από τον Αύγουστο δεν έχει αναφερθεί κανένα νέο κρούσμα. Ένας γιατρός που επέστρεψε τον Ιούνιο από τη ΛΔ του Κονγκό στη Γαλλία βρέθηκε επίσης θετικός, αλλά δεν μετέδωσε την ασθένεια σε άλλους.
Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω της άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά των ασθενών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, διάρροια, εμετούς και, σε σοβαρές περιπτώσεις, εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.
Το δεύτερο κρούσμα, ένας άνδρας 39 ετών, στενός συγγενής του θανόντος, είχε ήδη τεθεί σε καραντίνα από την Τρίτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.
Ο πρώτος άνδρας ασθένησε στο Κονγκό περίπου έναν μήνα πριν ταξιδέψει οδικώς για την Ουγκάντα και από εκεί, αεροπορικώς για το Ναϊρόμπι στις 3 Οκτωβρίου. Ένας συγγενής του τον μετέφερε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.
Η Κένυα είναι η τέταρτη χώρα που καταγράφει κρούσματα τα οποία συνδέονται με την πρόσφατη επιδημία στη ΛΔ του Κονγκό όπου έχουν ασθενήσει περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι και τουλάχιστον 4.000 πέθαναν.
Στις αρχές του έτους η Ουγκάντα κατέγραψε 20 κρούσματα και δύο θανάτους αλλά από τον Αύγουστο δεν έχει αναφερθεί κανένα νέο κρούσμα. Ένας γιατρός που επέστρεψε τον Ιούνιο από τη ΛΔ του Κονγκό στη Γαλλία βρέθηκε επίσης θετικός, αλλά δεν μετέδωσε την ασθένεια σε άλλους.
Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω της άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά των ασθενών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, διάρροια, εμετούς και, σε σοβαρές περιπτώσεις, εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.
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