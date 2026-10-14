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Πρώην μάγειρας του στρατού στη Βρετανία καταδικάστηκε για τρομοκρατία σε φυλάκιση τεσσάρων ετών
Πρώην μάγειρας του στρατού στη Βρετανία καταδικάστηκε για τρομοκρατία σε φυλάκιση τεσσάρων ετών
Ο Μαρκ Μπρόντχερστ εξέφραζε ρατσιστικές απόψεις, την επιθυμία να σχηματίσει μια παραστρατιωτική οργάνωση και την πρόθεση να κατασκευάσει αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα και να τα πουλήσει σε ακροδεξιές οργανώσεις
Ένας Βρετανός μάγειρας του στρατού, που φέρεται ότι υποκινήθηκε από την ακροδεξιά ιδεολογία του, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών σήμερα αφού συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του ένα αυτοσχέδιο όπλο και εκρηκτικά.
Ο Μαρκ Μπρόντχερστ, 28 ετών, συνελήφθη σε ένα στρατόπεδο τον Σεπτέμβριο του 2024 αφού η αστυνομία εντόπισε μηνύματά του στο διαδίκτυο στα οποία εξέφραζε ρατσιστικές απόψεις, την επιθυμία του να σχηματίσει μια παραστρατιωτική οργάνωση και την πρόθεσή του να κατασκευάσει αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα και να τα πουλήσει σε ακροδεξιές οργανώσεις. Συμμετείχε σε ένα κανάλι στο Telegram με άλλους τρεις άνδρες που πέρυσι καταδικάστηκαν συνολικά σε κάθειρξη 29 ετών επειδή σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε τζαμιά ή συναγωγές, στο πλαίσιο του επερχόμενου, όπως πίστευαν, «φυλετικού πολέμου».
Όταν συνελήφθη ο Μπρόντχερστ η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του μαχαίρια και τόξα, πυρίτιδα, σφαίρες των 9 χιλιοστών και αεροβόλα, καθώς και ένα «αυτοσχέδιο κανόνι». Δήλωσε ένοχος για οπλοκατοχή και για κατασκευή ή κατοχή εκρηκτικών υπό ύποπτες συνθήκες, αν και αρνήθηκε ότι είχε τρομοκρατικούς σκοπούς.
Σήμερα ωστόσο, ο δικαστής Φρανκ Φέργκιουσον έκρινε ότι τα αδικήματα συνδέονταν με τρομοκρατία και τον καταδίκασε σε φυλάκιση τριών ετών και 10 μηνών. «Ο Μαρκ Μπρόντχερστ ενδιαφερόταν ξεκάθαρα για βίαιες ενέργειες και για την κατασκευή όπλων, ικανών να προκαλέσουν ανείπωτη βλάβη σε αθώους ανθρώπους (…) Διατηρούσε στενές επαφές με τρεις καταδικασμένους πλέον τρομοκράτες που εμπνέονταν από τις τακτικές των Ες-Ες και την ιδεολογία της ανωτερότητας της λευκής φυλής για μεγάλο χρονικό διάστημα», σημείωσε.
Ο Μαρκ Μπρόντχερστ, 28 ετών, συνελήφθη σε ένα στρατόπεδο τον Σεπτέμβριο του 2024 αφού η αστυνομία εντόπισε μηνύματά του στο διαδίκτυο στα οποία εξέφραζε ρατσιστικές απόψεις, την επιθυμία του να σχηματίσει μια παραστρατιωτική οργάνωση και την πρόθεσή του να κατασκευάσει αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα και να τα πουλήσει σε ακροδεξιές οργανώσεις. Συμμετείχε σε ένα κανάλι στο Telegram με άλλους τρεις άνδρες που πέρυσι καταδικάστηκαν συνολικά σε κάθειρξη 29 ετών επειδή σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε τζαμιά ή συναγωγές, στο πλαίσιο του επερχόμενου, όπως πίστευαν, «φυλετικού πολέμου».
Όταν συνελήφθη ο Μπρόντχερστ η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του μαχαίρια και τόξα, πυρίτιδα, σφαίρες των 9 χιλιοστών και αεροβόλα, καθώς και ένα «αυτοσχέδιο κανόνι». Δήλωσε ένοχος για οπλοκατοχή και για κατασκευή ή κατοχή εκρηκτικών υπό ύποπτες συνθήκες, αν και αρνήθηκε ότι είχε τρομοκρατικούς σκοπούς.
Soldier Mark Broadhurst, 28, from Chesterfield in Derbyshire was found to have explosive substances and a homemade gun inside his bedroom. He was sentenced today. Read more: https://t.co/wFHfcmUvoz https://t.co/7QsoIh3j0i— Crown Prosecution Service (@CPSUK) October 14, 2026
Σήμερα ωστόσο, ο δικαστής Φρανκ Φέργκιουσον έκρινε ότι τα αδικήματα συνδέονταν με τρομοκρατία και τον καταδίκασε σε φυλάκιση τριών ετών και 10 μηνών. «Ο Μαρκ Μπρόντχερστ ενδιαφερόταν ξεκάθαρα για βίαιες ενέργειες και για την κατασκευή όπλων, ικανών να προκαλέσουν ανείπωτη βλάβη σε αθώους ανθρώπους (…) Διατηρούσε στενές επαφές με τρεις καταδικασμένους πλέον τρομοκράτες που εμπνέονταν από τις τακτικές των Ες-Ες και την ιδεολογία της ανωτερότητας της λευκής φυλής για μεγάλο χρονικό διάστημα», σημείωσε.
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