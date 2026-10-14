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Ο Μασκ ενορχηστρώνει στο Διαδίκτυο καμπάνιες παρενόχλησης κατά Ευρωπαίων ηγετών, καταγγέλλει ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Ο Μασκ ενορχηστρώνει στο Διαδίκτυο καμπάνιες παρενόχλησης κατά Ευρωπαίων ηγετών, καταγγέλλει ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Πολιτικά κινήματα με αυταρχικούς στόχους παίζουν το παιχνίδι των δηλωμένων εχθρών της δημοκρατίας και έχουν κερδίσει έδαφος στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, είπε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατηγόρησε τον Έλον Μασκ ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει για να οργανώνει «μαζικές διαδικτυακές εκστρατείες παρενόχλησης» εναντίον Ευρωπαίων ηγετών.
Παράλληλα, επέκρινε τις προσπάθειες που γίνονται από έξω για την αποσταθεροποίηση της Γαλλίας εν όψει των προεδρικών εκλογών την άνοιξη του 2027.
Μιλώντας την Τρίτη σε συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Μπαρό επισήμανε τον ρόλο που έχουν αναλάβει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία κυριαρχούν πλέον στο τοπίο της ενημέρωσης, όπου χρησιμοποιούν τακτικές που αποσκοπούν στην πόλωση του δημόσιου διαλόγου», ανέφερε, γράφει ο Guardian.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι «πολιτικά κινήματα με αυταρχικούς στόχους», τα οποία «παίζουν το παιχνίδι των δηλωμένων εχθρών της δημοκρατίας», έχουν κερδίσει έδαφος στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, πρόσθεσε.
«Επιδεινώνουν την πόλωση των κοινωνιών μας», πρόσθεσε. «Ο τελικός τους στόχος είναι σαφής: να καταλάβουν την εξουσία και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να μην την παραδώσουν ποτέ».
Ο Μπαρό αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, όπου η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν βρίσκεται στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις. «Οι εχθροί της δημοκρατίας κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αποσταθεροποιήσουν», είπε. «Εκμεταλλεύονται τις διαιρέσεις μας και χρησιμοποιούν τη μετανάστευση, τον κοσμικισμό και τη σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης για να υποδαυλίσουν το μίσος και τις εντάσεις».
Αναφέρθηκε ακόμη σε μια ανώνυμη ισραηλινή εταιρεία που κατηγορείται ότι δημιούργησε ψεύτικους λογαριασμούς στα γαλλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επηρεάσει την αντίληψη του κοινού σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, έως τις κατηγορίες ότι το Αζερμπαϊτζάν υποδαύλισε την ένταση εν μέσω των αιματηρών ταραχών… στη Νέα Καληδονία, το γαλλικό έδαφος στον Ειρηνικό.
Για τον Μασκ είπε ότι «υπάρχουν μαζικές εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης που ξεκίνησε εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, με σκοπό να επηρεάσει τις συζητήσεις εκμεταλλευόμενος τη ραγδαία διάδοση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσής του».
Ανέφερε επίσης τις διαδηλώσεις που έχουν συνταράξει τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς μαθητές, φοιτητές και συνδικαλιστές απέκλεισαν σχολεία και πραγματοποίησαν πορείες στις πόλεις. «Εχθρικά αφηγήματα» από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, καθώς και από όσους συνδέονται με το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν τα γεγονότα, όπως είπε ο Μπαρό.
Ο Μπαρό δήλωσε, τέλος, ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για να ανταποκριθεί σε μια πραγματικότητα στην οποία πληρωμένοι ή μισθωμένοι influencers επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη ραγδαία διάδοση των ψηφιακών πλατφορμών. «Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι ρητά διατυπωμένος: να θέσει τέλος στις φιλελεύθερες δημοκρατίες μας υπέρ ενός νέου αυταρχισμού. Άλλοι παράγοντες συγκλίνουν προς αυτόν τον στόχο, επιδιώκοντας να υπαγορεύσουν στην Ευρώπη ποιες δημοκρατίες είναι “καλές” και ποιες “κακές”, ανάλογα με το αν συνάδουν με τα δικά τους συμφέροντα», ανέφερε.
Παράλληλα, επέκρινε τις προσπάθειες που γίνονται από έξω για την αποσταθεροποίηση της Γαλλίας εν όψει των προεδρικών εκλογών την άνοιξη του 2027.
Μιλώντας την Τρίτη σε συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Μπαρό επισήμανε τον ρόλο που έχουν αναλάβει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία κυριαρχούν πλέον στο τοπίο της ενημέρωσης, όπου χρησιμοποιούν τακτικές που αποσκοπούν στην πόλωση του δημόσιου διαλόγου», ανέφερε, γράφει ο Guardian.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι «πολιτικά κινήματα με αυταρχικούς στόχους», τα οποία «παίζουν το παιχνίδι των δηλωμένων εχθρών της δημοκρατίας», έχουν κερδίσει έδαφος στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, πρόσθεσε.
«Επιδεινώνουν την πόλωση των κοινωνιών μας», πρόσθεσε. «Ο τελικός τους στόχος είναι σαφής: να καταλάβουν την εξουσία και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να μην την παραδώσουν ποτέ».
Ο Μπαρό αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, όπου η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν βρίσκεται στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις. «Οι εχθροί της δημοκρατίας κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αποσταθεροποιήσουν», είπε. «Εκμεταλλεύονται τις διαιρέσεις μας και χρησιμοποιούν τη μετανάστευση, τον κοσμικισμό και τη σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης για να υποδαυλίσουν το μίσος και τις εντάσεις».
Αναφέρθηκε ακόμη σε μια ανώνυμη ισραηλινή εταιρεία που κατηγορείται ότι δημιούργησε ψεύτικους λογαριασμούς στα γαλλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επηρεάσει την αντίληψη του κοινού σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, έως τις κατηγορίες ότι το Αζερμπαϊτζάν υποδαύλισε την ένταση εν μέσω των αιματηρών ταραχών… στη Νέα Καληδονία, το γαλλικό έδαφος στον Ειρηνικό.
Για τον Μασκ είπε ότι «υπάρχουν μαζικές εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης που ξεκίνησε εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, με σκοπό να επηρεάσει τις συζητήσεις εκμεταλλευόμενος τη ραγδαία διάδοση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσής του».
Ανέφερε επίσης τις διαδηλώσεις που έχουν συνταράξει τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς μαθητές, φοιτητές και συνδικαλιστές απέκλεισαν σχολεία και πραγματοποίησαν πορείες στις πόλεις. «Εχθρικά αφηγήματα» από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, καθώς και από όσους συνδέονται με το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν τα γεγονότα, όπως είπε ο Μπαρό.
Ο Μπαρό δήλωσε, τέλος, ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για να ανταποκριθεί σε μια πραγματικότητα στην οποία πληρωμένοι ή μισθωμένοι influencers επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη ραγδαία διάδοση των ψηφιακών πλατφορμών. «Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι ρητά διατυπωμένος: να θέσει τέλος στις φιλελεύθερες δημοκρατίες μας υπέρ ενός νέου αυταρχισμού. Άλλοι παράγοντες συγκλίνουν προς αυτόν τον στόχο, επιδιώκοντας να υπαγορεύσουν στην Ευρώπη ποιες δημοκρατίες είναι “καλές” και ποιες “κακές”, ανάλογα με το αν συνάδουν με τα δικά τους συμφέροντα», ανέφερε.
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