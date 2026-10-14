Ουκρανικό drone έπληξε εν πτήσει ρωσικό ελικόπτερο την ώρα που εκτόξευε πύραυλο, δείτε το βίντεο

droneέπληξε εν πτήσει ρωσικό επιθετικόMi-28N, την ώρα που εκτόξευε κατευθυνόμενο πύραυλο LMUR σε στόχο στηνΑν και οι επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον ρωσικών ελικοπτέρων δεν αποτελούν πλέον πρωτοφανές φαινόμενο, το συγκεκριμένο πλήγμα, που βιντεοσκόπησαν οι Ουκρανοί, σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή τακτικής.Ταφαίνεται ότι μπορούν πλέον να πλήττουν ελικόπτερα όχι μόνο κοντά στη γραμμή του μετώπου, κατά τη διάρκεια ελιγμών σε χαμηλό ύψος, αλλά και σε σημαντική απόσταση από αυτήν.