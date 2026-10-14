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Ουκρανικό drone έπληξε εν πτήσει ρωσικό ελικόπτερο την ώρα που εκτόξευε πύραυλο, δείτε το βίντεο
Ουκρανικό drone έπληξε εν πτήσει ρωσικό ελικόπτερο την ώρα που εκτόξευε πύραυλο, δείτε το βίντεο
Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που το ελικόπτερο εκτόξευε κατευθυνόμενο πύραυλο LMUR και θεωρείται ότι καταδεικνύει σημαντική αλλαγή τακτικής
Ουκρανικό drone FPV έπληξε εν πτήσει ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Mi-28N, την ώρα που εκτόξευε κατευθυνόμενο πύραυλο LMUR σε στόχο στην Ουκρανία.
Αν και οι επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον ρωσικών ελικοπτέρων δεν αποτελούν πλέον πρωτοφανές φαινόμενο, το συγκεκριμένο πλήγμα, που βιντεοσκόπησαν οι Ουκρανοί, σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή τακτικής.
Τα FPV drones φαίνεται ότι μπορούν πλέον να πλήττουν ελικόπτερα όχι μόνο κοντά στη γραμμή του μετώπου, κατά τη διάρκεια ελιγμών σε χαμηλό ύψος, αλλά και σε σημαντική απόσταση από αυτήν.
Δείτε το βίντεο
Αν και οι επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον ρωσικών ελικοπτέρων δεν αποτελούν πλέον πρωτοφανές φαινόμενο, το συγκεκριμένο πλήγμα, που βιντεοσκόπησαν οι Ουκρανοί, σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή τακτικής.
Τα FPV drones φαίνεται ότι μπορούν πλέον να πλήττουν ελικόπτερα όχι μόνο κοντά στη γραμμή του μετώπου, κατά τη διάρκεια ελιγμών σε χαμηλό ύψος, αλλά και σε σημαντική απόσταση από αυτήν.
Δείτε το βίντεο
Absolutely insane video of a Ukrainian FPV drone chasing down and striking a Russian Mi-28NM attack helicopter midair in the Belgorod region of Russia. pic.twitter.com/m8QMIffvSF— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) October 14, 2026
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