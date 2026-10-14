Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η στιγμή που διαρρήκτης κλέβει δεκάδες άδεια κουτιά Mac Mini, αλλά ξεχνάει να πάρει τους υπολογιστές
Η στιγμή που διαρρήκτης κλέβει δεκάδες άδεια κουτιά Mac Mini, αλλά ξεχνάει να πάρει τους υπολογιστές
Οι κάμερες κατέγραψαν την γκάφα του στην Αριζόνα
Στόχος άγριας καζούρας στα social media έχει γίνει ένας διαρρήκτης στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ο οποίος εισέβαλε σε εταιρεία τεχνολογίας και έφυγε κουβαλώντας δεκάδες κουτιά υπολογιστών, χωρίς να αντιληφθεί ότι ήταν όλα άδεια.
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με τους εργαζομένους να διαπιστώνουν έκπληκτοι ότι ο δράστης είχε αγνοήσει τους πραγματικούς υπολογιστές που βρίσκονταν ακριβώς μπροστά του.
Η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, σε εταιρεία τεχνολογίας στην πόλη Tempe της Αριζόνας. Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας, ο οποίος φορά καρό πουκάμισο και μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ, να σπάει τη γυάλινη πρόσοψη του γραφείου και να αρχίζει να βγάζει από το παράθυρο δεκάδες συσκευασίες υπολογιστών Mac Mini.
Ο άνδρας δεν μπήκε καν ολόκληρος στο κτίριο, αλλά πέρασε το πάνω μέρος του σώματός του μέσα από το σπασμένο παράθυρο, παραμερίζοντας τις περσίδες και αρπάζοντας όσα περισσότερα κουτιά μπορούσε.
«Όταν έφτασα στη δουλειά, το τζάμι ήταν θρύψαλα», δήλωσε στο FOX 10 ο εργαζόμενος Κάραν Ρόουζ, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε.
Το πρόβλημα για τον διαρρήκτη ήταν ότι κανένα από τα κουτιά δεν περιείχε υπολογιστή. Όταν το FOX 10 ρώτησε τον Ρόουζ αν ο άνδρας κατάφερε να κλέψει κάτι αξίας, εκείνος απάντησε γελώντας: «Όχι! Μόνο άδεια κουτιά. Οι υπολογιστές μας ήταν ακριβώς μπροστά του. Κι αυτός έκλεψε τα κουτιά. Πραγματικά πολύ χαμηλό IQ».
Όπως εξήγησε ο εργαζόμενος, το περιστατικό προκάλεσε γέλια στην εταιρεία όταν έγινε αντιληπτό τι ακριβώς είχε συμβεί. «Έκλεψε άδεια κουτιά. Όλοι γελούσαν με αυτό. Είμαι απλώς χαρούμενος που δεν τραυματίστηκε κανείς», ανέφερε.
Παρά την κωμική διάσταση της υπόθεσης, η διάρρηξη προκάλεσε αναστάτωση στους εργαζομένους και ιδιαίτερα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. «Κυρίως είμαστε σοκαρισμένοι. Το αφεντικό μου εξακολουθεί να είναι τρομοκρατημένο από το γεγονός ότι κάποιος προσπάθησε να εισβάλει στον χώρο μας», δήλωσε ο Ρόουζ.
Η εταιρεία έχει καταγγείλει το περιστατικό στην τοπική αστυνομία και ελπίζει ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας θα βοηθήσει στην αναγνώριση του δράστη, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να προκαλέσει ζημιές και σε άλλες επιχειρήσεις. «Ακόμη προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ρωτάμε στη γειτονιά και ελπίζουμε ότι, με τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, θα καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε και να συλληφθεί», ανέφερε ο εργαζόμενος.
Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας προσφέρει αμοιβή 1.500 δολαρίων σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του άνδρα.
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με τους εργαζομένους να διαπιστώνουν έκπληκτοι ότι ο δράστης είχε αγνοήσει τους πραγματικούς υπολογιστές που βρίσκονταν ακριβώς μπροστά του.
Η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, σε εταιρεία τεχνολογίας στην πόλη Tempe της Αριζόνας. Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας, ο οποίος φορά καρό πουκάμισο και μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ, να σπάει τη γυάλινη πρόσοψη του γραφείου και να αρχίζει να βγάζει από το παράθυρο δεκάδες συσκευασίες υπολογιστών Mac Mini.
The dumbest robbery of the year.— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026
A man robbed an office in USA and made off with dozens of Mac mini boxes, each for a computer worth between $900 and $1,900. The only problem? All the boxes were empty.
A few days before the robbery, employees had unpacked the computers and left… pic.twitter.com/lIcugXpaDG
Ο άνδρας δεν μπήκε καν ολόκληρος στο κτίριο, αλλά πέρασε το πάνω μέρος του σώματός του μέσα από το σπασμένο παράθυρο, παραμερίζοντας τις περσίδες και αρπάζοντας όσα περισσότερα κουτιά μπορούσε.
«Όταν έφτασα στη δουλειά, το τζάμι ήταν θρύψαλα», δήλωσε στο FOX 10 ο εργαζόμενος Κάραν Ρόουζ, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε.
Το πρόβλημα για τον διαρρήκτη ήταν ότι κανένα από τα κουτιά δεν περιείχε υπολογιστή. Όταν το FOX 10 ρώτησε τον Ρόουζ αν ο άνδρας κατάφερε να κλέψει κάτι αξίας, εκείνος απάντησε γελώντας: «Όχι! Μόνο άδεια κουτιά. Οι υπολογιστές μας ήταν ακριβώς μπροστά του. Κι αυτός έκλεψε τα κουτιά. Πραγματικά πολύ χαμηλό IQ».
Όπως εξήγησε ο εργαζόμενος, το περιστατικό προκάλεσε γέλια στην εταιρεία όταν έγινε αντιληπτό τι ακριβώς είχε συμβεί. «Έκλεψε άδεια κουτιά. Όλοι γελούσαν με αυτό. Είμαι απλώς χαρούμενος που δεν τραυματίστηκε κανείς», ανέφερε.
Παρά την κωμική διάσταση της υπόθεσης, η διάρρηξη προκάλεσε αναστάτωση στους εργαζομένους και ιδιαίτερα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. «Κυρίως είμαστε σοκαρισμένοι. Το αφεντικό μου εξακολουθεί να είναι τρομοκρατημένο από το γεγονός ότι κάποιος προσπάθησε να εισβάλει στον χώρο μας», δήλωσε ο Ρόουζ.
Η εταιρεία έχει καταγγείλει το περιστατικό στην τοπική αστυνομία και ελπίζει ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας θα βοηθήσει στην αναγνώριση του δράστη, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να προκαλέσει ζημιές και σε άλλες επιχειρήσεις. «Ακόμη προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ρωτάμε στη γειτονιά και ελπίζουμε ότι, με τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, θα καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε και να συλληφθεί», ανέφερε ο εργαζόμενος.
Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας προσφέρει αμοιβή 1.500 δολαρίων σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του άνδρα.
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