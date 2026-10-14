O Μαρκ Ζούκερμπεργκ τα χρειάστηκε όταν δοκίμασε Guinness, «έμοιαζε σαν 10χρονο που δοκιμάζει μπύρα για πρώτη φορά», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρκ Ζούκερμπεργκ Μπύρα

O Μαρκ Ζούκερμπεργκ τα χρειάστηκε όταν δοκίμασε Guinness, «έμοιαζε σαν 10χρονο που δοκιμάζει μπύρα για πρώτη φορά», δείτε βίντεο

O ιδιοκτήτης της Μeta μάλλον δεν ενθουσιάστηκε με τη γεύση της διάσημης μπύρας

O Μαρκ Ζούκερμπεργκ τα χρειάστηκε όταν δοκίμασε Guinness, «έμοιαζε σαν 10χρονο που δοκιμάζει μπύρα για πρώτη φορά», δείτε βίντεο
12 ΣΧΟΛΙΑ
Μάλλον κακή ήταν η πρώτη εντύπωση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ για την διάσημη μπύρα Guinness αν κρίνει κανείς από την αντίδρασή του όταν τη δοκίμασε κατά τη διάρκεια podcast.

Ο ιδιοκτήτης της Meta ήπιε τη μπύρα με το χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα στο podcast «Cheeky Pint» έχοντας δίπλα του τον επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta, Αλεξάντερ Γουάνγκ.

Όπως φαίνεται μια και μόνο γουλιά προκάλεσε μορφασμούς στο πρόσωπο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ με τα μάτια του να ανοιγοκλείνουν από την ισχυρή γεύση της Guiness ενώ στη συνέχεια απομάκρυνε διακριτικά το ποτήρι.



«Δεν έχω ξαναδεί κάποιον να προσπαθεί να μασήσει μια Guinness», έγραψε ένας σχολιαστής σύμφωνα με την Daily Mail, «το να προσπαθεί ο Zuckerberg να απολαύσει την Guinness και να αποτυγχάνει είναι ένα από τα πιο αστεία πράγματα για μένα», σχολίασε ένας δεύτερος, «δεν είμαι φαν της Guinness, αλλά μπορώ να την πιω χωρίς να μοιάζω με δεκάχρονο παιδί που δοκιμάζει την πρώτη του μπίρα» πρόσθεσε ένας τρίτος.
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