Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τουρκία: Η αστυνομία εισέβαλε στα γραφεία αντιπολιτευόμενου καναλιού και έκοψε τη ζωντανή μετάδοση, δείτε βίντεο
Πρόκειται για το Halk TV το οποίο είναι επικριτικό στην τουρκική κυβέρνηση - Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εργαζομένους του σταθμού συγκεντρωμένους έξω από τις εγκαταστάσεις του
«Η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο του Halk TV. Ορίστηκε επίτροπος για να αναλάβει τη διοίκηση του σταθμού. Οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πλάνα που δείχνουν εργαζομένους του Halk TV συγκεντρωμένους έξω από τις εγκαταστάσεις του σταθμού, καθώς η αστυνομία δεν επιτρέπει την είσοδό τους στο κτίριο.
#SONDAKİKA | Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendi. Baskının ardından kanala kayyum atandığı açıklanırken televizyon yayını da durduruldu. Polis ekiplerinin binadaki aramaları sürerken kanalın bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Halk TV çalışanlarının binaya girişine izin verilmedi.— Sözcü (@gazetesozcu) October 14, 2026
Halk TV hala ablukada. Kanalımıza girişimiz engelleniyor. https://t.co/RCnImyuer1— Umut Taştan (@umuttastangzt) October 14, 2026
Η στιγμή που κόβεται απότομα το πρόγραμμα του καναλιούΠαράλληλα, βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή της απότομης διακοπής του τηλεοπτικού προγράμματος.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο περίπου στις 05:30 το πρωί και πραγματοποίησαν έρευνες, ενώ αποκλείστηκε και ο δρόμος μπροστά από τις εγκαταστάσεις.
The moment Turkey’s most popular news channel, Halk TV, cuts its regular broadcast and goes to an ad break after government-appointed trustees seize control of the channel in a dawn raid over alleged financial crimes. https://t.co/i1U66lykld— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 14, 2026
Ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Σουάτ Τοκτάς, επιχείρησε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της μετάδοσης μέσω επικοινωνίας με τον επικεφαλής της διοίκησης που ορίστηκε, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.
Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν την επέμβαση ως πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr