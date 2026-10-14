Τουρκία: Η αστυνομία εισέβαλε στα γραφεία αντιπολιτευόμενου καναλιού και έκοψε τη ζωντανή μετάδοση, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Κανάλι Αστυνομική επιχείρηση τηλεοπτικός σταθμός

Τουρκία: Η αστυνομία εισέβαλε στα γραφεία αντιπολιτευόμενου καναλιού και έκοψε τη ζωντανή μετάδοση, δείτε βίντεο

Πρόκειται για το Halk TV το οποίο είναι επικριτικό στην τουρκική κυβέρνηση - Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εργαζομένους του σταθμού συγκεντρωμένους έξω από τις εγκαταστάσεις του

Τουρκία: Η αστυνομία εισέβαλε στα γραφεία αντιπολιτευόμενου καναλιού και έκοψε τη ζωντανή μετάδοση, δείτε βίντεο
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Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (14/10) στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Halk TV στην Κωνσταντινούπολη, με τις Αρχές να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του μέσου ενημέρωσης που πρόσκειται στην αντιπολίτευση στην Τουρκία και να διακόπτουν τη ζωντανή μετάδοση του προγράμματός του.

«Η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο του Halk TV. Ορίστηκε επίτροπος για να αναλάβει τη διοίκηση του σταθμού. Οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πλάνα που δείχνουν εργαζομένους του Halk TV συγκεντρωμένους έξω από τις εγκαταστάσεις του σταθμού, καθώς η αστυνομία δεν επιτρέπει την είσοδό τους στο κτίριο.

Η στιγμή που κόβεται απότομα το πρόγραμμα του καναλιού

Παράλληλα, βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή της απότομης διακοπής του τηλεοπτικού προγράμματος.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο περίπου στις 05:30 το πρωί και πραγματοποίησαν έρευνες, ενώ αποκλείστηκε και ο δρόμος μπροστά από τις εγκαταστάσεις.

Κλείσιμο
Ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Σουάτ Τοκτάς, επιχείρησε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της μετάδοσης μέσω επικοινωνίας με τον επικεφαλής της διοίκησης που ορίστηκε, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν την επέμβαση ως πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου.
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