Οδηγοί κοιμούνται στα βενζινάδικα στο Μαλάουι, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν λίγα καύσιμα

Η έλλειψη καυσίμων είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στη χώρα της νότιας Αφρικής και επιδεινώθηκε ξανά αφού ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν - Η κυβέρνηση λέει ότι για την κρίση ευθύνεται η έλλειψη συναλλάγματος