Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Οδηγοί κοιμούνται στα βενζινάδικα στο Μαλάουι, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν λίγα καύσιμα
Οδηγοί κοιμούνται στα βενζινάδικα στο Μαλάουι, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν λίγα καύσιμα
Η έλλειψη καυσίμων είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στη χώρα της νότιας Αφρικής και επιδεινώθηκε ξανά αφού ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν - Η κυβέρνηση λέει ότι για την κρίση ευθύνεται η έλλειψη συναλλάγματος
Πολλοί οδηγοί κοιμούνται τις νύχτες στα βενζινάδικα στο Μαλάουι και οι ταξιτζήδες έχουν μείνει χωρίς δουλειά, λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης καυσίμων στη χώρα.
«Κοιμήθηκα εδώ και ακόμη περιμένω για να γεμίσω το ρεζερβουάρ», είπε ένας από τους οδηγούς, ο Χάρι Τζιμ, ενώ περίμενε στην ουρά για να αγοράσει λίγη βενζίνη. «Η κρίση των καυσίμων είναι πραγματική», τόνισε.
Ο οδηγός μοτοσικλέτας Πολ Κρίστοφερ, που βγάζει τα προς το ζην μεταφέροντας επιβάτες, είπε ότι εδώ και τρεις εβδομάδες δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί δεν βρίσκει πουθενά καύσιμα. «Αν φέρουν καύσιμα, θα πληρώσουμε τα χρέη που συσσωρεύσαμε αυτήν την περίοδο και μετά θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε ξανά» είπε ενώ περίμενε σε ένα πρατήριο έξω από την οικονομική πρωτεύουσα Μπλαντάιρ.
Η έλλειψη καυσίμων είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στη χώρα της νότιας Αφρικής εδώ και χρόνια και έπαιξε σημαντικό ρόλο στις πρόσφατες εκλογές. Η κατάσταση βελτιώθηκε προσωρινά μετά τη νίκη του προέδρου Πίτερ Μουθαρίκα και την αύξηση της τιμής στην αντλία, όμως επιδεινώθηκε ξανά αφού ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση λέει ότι για την κρίση ευθύνεται η έλλειψη συναλλάγματος.
Ο Μουθαρίκα ελπίζει ότι ένα νέο δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της οικονομίας, όμως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία.
«Κοιμήθηκα εδώ και ακόμη περιμένω για να γεμίσω το ρεζερβουάρ», είπε ένας από τους οδηγούς, ο Χάρι Τζιμ, ενώ περίμενε στην ουρά για να αγοράσει λίγη βενζίνη. «Η κρίση των καυσίμων είναι πραγματική», τόνισε.
Ο οδηγός μοτοσικλέτας Πολ Κρίστοφερ, που βγάζει τα προς το ζην μεταφέροντας επιβάτες, είπε ότι εδώ και τρεις εβδομάδες δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί δεν βρίσκει πουθενά καύσιμα. «Αν φέρουν καύσιμα, θα πληρώσουμε τα χρέη που συσσωρεύσαμε αυτήν την περίοδο και μετά θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε ξανά» είπε ενώ περίμενε σε ένα πρατήριο έξω από την οικονομική πρωτεύουσα Μπλαντάιρ.
Η έλλειψη καυσίμων είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στη χώρα της νότιας Αφρικής εδώ και χρόνια και έπαιξε σημαντικό ρόλο στις πρόσφατες εκλογές. Η κατάσταση βελτιώθηκε προσωρινά μετά τη νίκη του προέδρου Πίτερ Μουθαρίκα και την αύξηση της τιμής στην αντλία, όμως επιδεινώθηκε ξανά αφού ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση λέει ότι για την κρίση ευθύνεται η έλλειψη συναλλάγματος.
Ο Μουθαρίκα ελπίζει ότι ένα νέο δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της οικονομίας, όμως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία.
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