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Η αντιπολίτευση στη Σλοβακία υπερασπίζεται ομοφυλόφιλη βουλευτή απέναντι στις επιθέσεις του πρωθυπουργού Φίτσο
Η αντιπολίτευση στη Σλοβακία υπερασπίζεται ομοφυλόφιλη βουλευτή απέναντι στις επιθέσεις του πρωθυπουργού Φίτσο
Το 2014, κατά τη διάρκεια προηγούμενης θητείας του στην πρωθυπουργία, ο Φίτσο κατοχύρωσε στο Σύνταγμα ότι ο γάμος είναι η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας
Η κεντρώα αντιπολίτευση στη Σλοβακία καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις του εθνικιστή πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο εναντίον μιας ομοφυλόφιλης βουλευτή, η οποία παντρεύτηκε το Σάββατο στη γειτονική Αυστρία, ενώ η χώρα της δεν αναγνωρίζει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Η Λουτσία Πλαβάκοβα «δεν παραβίασε κανέναν νόμο, ούτε το Σύνταγμα», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το κόμμα της Προοδευτικής Σλοβακίας (PS).
Η βουλευτής, από την πλευρά της, εξέφρασε την χαρά της με ανάρτηση στο Instagram για τον «τεράστιο αριθμό συγχαρητηρίων», προσθέτοντας ότι το ζευγάρι έχει «τόση αγάπη να μοιραστεί» που «στέλνει λίγη» στους επικριτές του.
Χθες Δευτέρα, ο πρωθυπουργός, ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να χτίσει στη χώρα του ένα «προπύργιο ενάντια στον προοδευτισμό», καταδίκασε σε μέσα ενημέρωσης, μια «κατάφωρη πρόκληση και αντισυνταγματική πράξη».
Το 2014, κατά τη διάρκεια προηγούμενης θητείας του στην πρωθυπουργία, ο Φίτσο κατοχύρωσε στο Σύνταγμα ότι ο γάμος είναι η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.
Επίσης, σήμερα, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία δύο ανδρών, οι οποίοι πυροβολήθηκαν θανάσιμα έξω από ένα γκέι μπαρ στη Μπρατισλάβα από τον γιο ενός μέλους ακροδεξιού κόμματος.
Από την επιστροφή του Φίτσο στην εξουσία το 2023, η Λουτσία Πλαβάκοβα έχει δεχθεί τακτικά μηνύματα μίσους και απειλές, συμπεριλαμβανομένων χυδαιοτήτων από μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού.
Της έχει ήδη απαγορευτεί η είσοδος στην αίθουσα του κοινοβουλίου λόγω αυτοκόλλητων με τα χρώματα του ουράνιου τόξου στον υπολογιστή της και έχει αστυνομικούς που διασφαλίζουν την προστασία της.
Πέρυσι, η κυβέρνηση Φίτσο αναθεώρησε το Σύνταγμα ώστε να «αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό».
Η αναθεώρηση ορίζει επίσης ότι η «κυριαρχία» της Σλοβακίας σε «πολιτιστικά και ηθικά ζητήματα» πρέπει να υπερισχύει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο διαδικασία επί παραβάσει, η οποία λαμβάνει χώρα όταν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ.
Η Αυστρία, από την πλευρά της, έχει νομιμοποιήσει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.
Η Λουτσία Πλαβάκοβα «δεν παραβίασε κανέναν νόμο, ούτε το Σύνταγμα», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το κόμμα της Προοδευτικής Σλοβακίας (PS).
Η βουλευτής, από την πλευρά της, εξέφρασε την χαρά της με ανάρτηση στο Instagram για τον «τεράστιο αριθμό συγχαρητηρίων», προσθέτοντας ότι το ζευγάρι έχει «τόση αγάπη να μοιραστεί» που «στέλνει λίγη» στους επικριτές του.
Χθες Δευτέρα, ο πρωθυπουργός, ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να χτίσει στη χώρα του ένα «προπύργιο ενάντια στον προοδευτισμό», καταδίκασε σε μέσα ενημέρωσης, μια «κατάφωρη πρόκληση και αντισυνταγματική πράξη».
Το 2014, κατά τη διάρκεια προηγούμενης θητείας του στην πρωθυπουργία, ο Φίτσο κατοχύρωσε στο Σύνταγμα ότι ο γάμος είναι η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.
Επίσης, σήμερα, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία δύο ανδρών, οι οποίοι πυροβολήθηκαν θανάσιμα έξω από ένα γκέι μπαρ στη Μπρατισλάβα από τον γιο ενός μέλους ακροδεξιού κόμματος.
Από την επιστροφή του Φίτσο στην εξουσία το 2023, η Λουτσία Πλαβάκοβα έχει δεχθεί τακτικά μηνύματα μίσους και απειλές, συμπεριλαμβανομένων χυδαιοτήτων από μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού.
Της έχει ήδη απαγορευτεί η είσοδος στην αίθουσα του κοινοβουλίου λόγω αυτοκόλλητων με τα χρώματα του ουράνιου τόξου στον υπολογιστή της και έχει αστυνομικούς που διασφαλίζουν την προστασία της.
Πέρυσι, η κυβέρνηση Φίτσο αναθεώρησε το Σύνταγμα ώστε να «αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό».
Η αναθεώρηση ορίζει επίσης ότι η «κυριαρχία» της Σλοβακίας σε «πολιτιστικά και ηθικά ζητήματα» πρέπει να υπερισχύει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο διαδικασία επί παραβάσει, η οποία λαμβάνει χώρα όταν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ.
Η Αυστρία, από την πλευρά της, έχει νομιμοποιήσει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.
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