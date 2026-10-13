Η Γκρέτα Τούνμπεργκ στις κινητοποιήσεις των μαθητών στο Παρίσι: «Μας κλέβουν το μέλλον»

Με μια παλαιστινιακή κεφίγια από τους ώμους, η Σουηδή ακτιβίστρια δήλωσε υπερήφανη για τους Γάλλους σπουδαστές





Η 23χρονη Σουηδή ακτιβίστρια για το περιβάλλον αναμείχθηκε με τους διαδηλωτές μπροστά από ένα λύκειο του λαϊκού προαστείου Σεν Ντενί, στα βόρεια του Παρισιού, ενός από τα επίκεντρα αυτού του κινήματος που συγκλονίζει τη Γαλλία έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.



ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Παρισιού, έχει επεκταθεί σε όλη τη Γαλλία, με τους φοιτητές και ορισμένα συνδικάτα να ενώνονται με τους μαθητές.



«Μας κλέβουν το μέλλον» και «τα σχολεία δεν λαμβάνουν τις επενδύσεις που χρειάζονται», δήλωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, με την παλαιστινιακή κεφίγια γύρω από τους ώμους, μπροστά σε περίπου 100 νέους. Αλλά «δεν θα τα παρατήσουμε», συνέχισε, λέγοντας ότι είναι «υπερήφανη για τους Γάλλους σπουδαστές».



Για αυτήν την πέμπτη ημέρα εθνικής κινητοποίησης, οι πρώτες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα το πρωί στη Ναντ, τη Λανς, τη Λιόν ή ακόμη στη Μασσαλία με σύνθημα: «Αγώνας, αγώνας, μέχρι τη νίκη».



πραγματοποιήθηκαν 360 δράσεις μπροστά από εκπαιδευτικά συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων περίπου 100 πανεπιστήμια, συγκεντρώνοντας 30.000 άτομα.



Το υπουργείο Παιδείας έκανε λόγο από την πλευρά του το μεσημέρι για μείωση του αριθμού των σχολείων που έχουν κλείσει, με 214 από αυτά να είναι κλειστά σήμερα έναντι 224 την περασμένη Πέμπτη και 800 την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.



Σύμφωνα με το υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, το 35% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παρουσίαζε κάποια διαταραχή λειτουργίας. Από την πλευρά της η εθνική ένωση φοιτητών δηλώνει πως το 90% των περίπου 70 γαλλικών πανεπιστημίων είναι «αποκλεισμένα» ή «κλειστά».



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Στο Παρίσι, όπου πολλά λύκεια και πανεπιστήμια είναι αποκλεισμένα από πριν από την αυγή, οι νέοι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται πριν από τη διαδήλωση που επρόκειτο να αρχίσει στις 14:00 (τοπική ώρα, 15:00 στην Ελλάδα).



«Δεν μας ακούνε, θα τους αναζητήσουμε», ανακοίνωσε η ένωση φοιτητών στο X, καθώς μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις ζητούν εδώ και πολλές ημέρες συνάντηση με τον πρωθυπουργό.



Με κάλεσμα σε αυτήν την «Πράξη Ε» η ένωση των μαθητών ζητεί κυρίως σχέδιο 10 δισ. ευρώ για τα λύκεια, καταγγέλλοντας τις ελλείψεις καθηγητών, τις υπερπλήρεις τάξεις η ακόμη την κακή κατάσταση των κτιρίων.



Παρούσα στην κινητοποίηση των φοιτητών και των μαθητών στη Γαλλία ήταν σήμερα η Γκρέτα Τούνμπεργκ , σε μια νέα ημέρα αποκλεισμών διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες για την εκπαίδευση.Η 23χρονη Σουηδή ακτιβίστρια για το περιβάλλον αναμείχθηκε με τους διαδηλωτές μπροστά από ένα λύκειο του λαϊκού προαστείου, στα βόρεια του Παρισιού, ενός από τα επίκεντρα αυτού του κινήματος που συγκλονίζει τη Γαλλία έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.Το κίνημα αμφισβήτησης, πουστην περιοχή του Παρισιού, έχει επεκταθεί σε όλη τη Γαλλία, με τους φοιτητές και ορισμένα συνδικάτα να ενώνονται με τους μαθητές.«Μας κλέβουν το μέλλον» και «τα σχολεία δεν λαμβάνουν τις επενδύσεις που χρειάζονται», δήλωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, με την παλαιστινιακή κεφίγια γύρω από τους ώμους, μπροστά σε περίπου 100 νέους. Αλλά «δεν θα τα παρατήσουμε», συνέχισε, λέγοντας ότι είναι «υπερήφανη για τους Γάλλους σπουδαστές».Για αυτήν την πέμπτη ημέρα εθνικής κινητοποίησης, οι πρώτες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα το πρωί στη Ναντ, τη Λανς, τη Λιόν ή ακόμη στη Μασσαλία με σύνθημα: «Αγώνας, αγώνας, μέχρι τη νίκη».Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το μεσημέρι, εκτός του Παρισιού και του πολεοδομικού συγκροτήματος της γαλλικής πρωτεύουσας,, μεταξύ των οποίων περίπου 100 πανεπιστήμια, συγκεντρώνοντας 30.000 άτομα.Το υπουργείο Παιδείας έκανε λόγο από την πλευρά του το μεσημέρι για μείωση του αριθμού των σχολείων που έχουν κλείσει, με 214 από αυτά να είναι κλειστά σήμερα έναντι 224 την περασμένη Πέμπτη και 800 την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.Σύμφωνα με το υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, το 35% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παρουσίαζε κάποια διαταραχή λειτουργίας. Από την πλευρά της η εθνική ένωση φοιτητών δηλώνει πως το 90% των περίπου 70 γαλλικών πανεπιστημίων είναι «αποκλεισμένα» ή «κλειστά».Τα αιτήματά τους έλαβαν την υποστήριξη πολλών συνδικάτων εκπαιδευτικών, δημοσίων υπαλλήλων και γονέων μαθητών από την αρχή του κινήματος.Στο Παρίσι, όπου πολλά λύκεια και πανεπιστήμια είναι αποκλεισμένα από πριν από την αυγή, οι νέοι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται πριν από τη διαδήλωση που επρόκειτο να αρχίσει στις 14:00 (τοπική ώρα, 15:00 στην Ελλάδα).», ανακοίνωσε η ένωση φοιτητών στο X, καθώς μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις ζητούν εδώ και πολλές ημέρες συνάντηση με τον πρωθυπουργό.Με κάλεσμα σε αυτήν την «Πράξη Ε» η ένωση των μαθητών ζητεί κυρίως σχέδιο 10 δισ. ευρώ για τα λύκεια, καταγγέλλοντας τις ελλείψεις καθηγητών, τις υπερπλήρεις τάξεις η ακόμη την κακή κατάσταση των κτιρίων.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση δηλώνει ότι διαπιστώνει επιβράδυνση του κινήματος. Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους την Πέμπτη, κατά την τελευταία μεγάλη κινητοποίηση.



Όμως «μπορεί το κίνημα υποχωρεί σαφώς», αλλά η βία εντείνεται, εκτίμησε το υπουργείο, που λέει ότι καταμέτρησε 147 μέλη του προσωπικού εθνικής παιδείας που τραυματίστηκαν από την έναρξη του κινήματος.