Αποζημίωση 1,4 δισ. ευρώ ζητούν από το Meta 100 γαλλικά μέσα ενημέρωσης για παραβίαση του GDPR
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Μέσα ενημέρωσης GDPR Meta

Αποζημίωση 1,4 δισ. ευρώ ζητούν από το Meta 100 γαλλικά μέσα ενημέρωσης για παραβίαση του GDPR

Οι ενάγοντες θεωρούν ότι ο γίγαντας του Διαδικτύου εκμεταλλεύτηκε κατά τρόπο ασύμβατο προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα που είχε στη διάθεση του

Αποζημίωση 1,4 δισ. ευρώ ζητούν από το Meta 100 γαλλικά μέσα ενημέρωσης για παραβίαση του GDPR
Ο όμιλος επιχειρήσεων Meta, ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων του Facebook και του Instagram, ενδέχεται να κληθεί να αποζημιώσει με ποσό συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ γαλλικά μέσα ενημέρωσης που τον κατηγορούν ότι παραβίασε τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην ΕΕ (GDPR).

Ειδικότερα 100 γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων είναι οι εφημερίδες Figaro, Libération L' Équipe κ.α. αλλά και σημαντικός αριθμός τηλεοπτικών σταθμών (BFM, TF1 κ.α), προσέφυγαν τον Απρίλιο του 2025 στη γαλλική Dικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι ο Meta εκμεταλλεύτηκε κατά τρόπο μη συμβατό προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα που είχε στη διάθεση του. Στη συνέχεια η Meta κατέλαβε δεσπόζουσα θέση στη διαφημιστική αγορά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να στερηθούν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έσοδα της τάξεως του 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ από τις διαφημίσεις, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις του αμερικανικού κέντρου οικονομικών μελετών Charles River Associates.

Έπειτα από ανάλογη προσφυγή ισπανικών μέσων ενημέρωσης, δικαστήριο της Μαδρίτης υποχρέωσε τον όμιλο Meta να τους καταβάλει 479 εκατομμύρια ευρώ.

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