Σχεδόν 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Τοκάτ της Τουρκία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Γαστρεντερίτιδα

Σχεδόν 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Τοκάτ της Τουρκία, δείτε βίντεο

Εξετάζεται το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού

Σχεδόν 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Τοκάτ της Τουρκία, δείτε βίντεο
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Σχεδόν 5.000 άνθρωποι προσήλθαν στα νοσοκομεία του Τοκάτ, στη βόρεια Τουρκία, με ναυτία, εμετούς, κοιλιακούς πόνους και διάρροια από το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Οι αρχές διερευνούν την αιτία της μαζικής εμφάνισης συμπτωμάτων, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού.

Ο νομάρχης του Τοκάτ, Αμπντουλάχ Κιοκλού, επισκέφθηκε ασθενείς στο κρατικό νοσοκομείο και διαβεβαίωσε ότι η ζωή κανενός δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 5.000 περιστατικά. Περίπου 70 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία, από τους οποίους οι 40 έχουν πάρει εξιτήριο. Επομένως, παραμένουν περίπου 30 ασθενείς. Η ζωή κανενός δεν διατρέχει κίνδυνο και ελπίζουμε να αναρρώσουν με ενυδάτωση».

Ο νομάρχης διευκρίνισε ότι η πηγή της ασθένειας παραμένει άγνωστη, ενώ δείγματα νερού έχουν σταλεί στην 'Αγκυρα για εργαστηριακές αναλύσεις. Οι αρχές συνέστησαν προληπτικά στους κατοίκους να βράζουν το νερό του δικτύου και να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής. Τα αποτελέσματα αναμένονται την Τρίτη ή την Τετάρτη.
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